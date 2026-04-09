BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas (Créditos: BIGHIT Music)

El fenómeno BTS en Perú alcanzó nuevas alturas. La llegada del grupo surcoreano a Lima, programada para octubre de 2026, desató una verdadera avalancha digital: más de 521 mil fans intentaron conseguir entradas durante la preventa para los tres conciertos en el Estadio San Marcos, según datos oficiales de Ticketmaster.

Esta cifra, inédita en la historia de la industria musical nacional, confirma que el ARMY peruano es uno de los más apasionados y numerosos de Latinoamérica.

BTS en Lima: tres fechas y una demanda histórica

Inicialmente, solo se habían anunciado dos fechas (9 y 10 de octubre), pero la demanda superó todas las expectativas y las entradas se agotaron en menos de dos horas durante la preventa exclusiva para ARMY Membership.

Ante el colapso de la plataforma y la ola de fans que quedaron fuera, BTS y los organizadores sumaron un tercer concierto el 7 de octubre, ampliando así la capacidad para sus seguidores en Perú.

El grupo incluyó a Lima en el itinerario del BTS World Tour Arirang, posicionando a la capital peruana como uno de los principales destinos para el K-pop en la región.

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha y entradas.

La preventa que colapsó el sistema: cifras y curiosidades

Entre el 27 de marzo y el 8 de abril, Ticketmaster registró más de 521 mil usuarios únicos intentando acceder a la página oficial del evento. En los momentos de mayor demanda, la cola virtual alcanzó picos de hasta 250 mil usuarios en simultáneo, con tiempos de espera de hasta dos horas y zonas como Oriente y Occidente agotándose en minutos.

El perfil del comprador revela el alcance generacional y digital del fenómeno:

El 47,49% de las entradas fue adquirida por jóvenes de 18 a 25 años.

El 25,94% corresponde al grupo de 26 a 35 años.

El 80% de los compradores fueron mujeres, frente a un 20% de hombres.

El promedio de compra fue de poco más de dos entradas por persona (2,33), reflejando compras grupales y familiares habituales en shows de gran impacto.

Aunque la mayoría de los compradores fue de Perú (94,37%), también hubo adquisiciones desde Ecuador, México y otros países.

Medidas contra la reventa y una experiencia digital segura

Para evitar fraudes y reventas, la organización implementó un sistema de transferencia digital de entradas a través de la app Quentro. Solo se podrá transferir cada boleto una vez y dentro de los 30 días previos al evento, lo que protege a los compradores y garantiza acceso seguro.

La recomendación es comprar únicamente en ticketmaster.pe y no compartir código de fila o datos personales con terceros.

Venta general: fechas, horarios y stock disponible

Con la preventa agotada, la venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster. Para esta etapa, ya no es necesario contar con ARMY Membership, aunque el número de localidades es mucho menor:

7 de octubre: 9,910 entradas disponibles

9 de octubre: 9,870 entradas

10 de octubre: 9,914 entradas

Cada usuario podrá adquirir hasta 4 boletos por fecha.

Precios y zonas: opciones para todos los fans

Los precios oficiales para BTS en Lima 2026 parten desde S/ 483 en tribunas Norte y Sur, hasta los S/ 851 en campo. El codiciado Soundcheck VIP Package cuesta S/ 2,591 e incluye acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado, regalos exclusivos VIP y opciones de compra anticipada de merchandising.

La mayoría de localidades ya fue adquirida en la preventa, por lo que se espera que las entradas en la venta general se agoten en minutos.

La venta general para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre inicia el 10 de abril en Ticketmaster.pe.

¿Cómo comprar tu entrada? Guía rápida

Ingresa a ticketmaster.pe y crea tu cuenta o inicia sesión. Busca el evento BTS World Tour Arirang. Selecciona la fecha, la zona y la cantidad de entradas (máximo 4 por usuario). Elige el método de pago y completa la transacción. Recibe tu confirmación y transfiere los boletos a la app Quentro para gestionarlos digitalmente.

El paso de BTS por Lima no solo apunta a llenar estadios, sino a consolidar al país como uno de los destinos más importantes para la música internacional. El récord de demanda y el entusiasmo del ARMY peruano auguran tres noches históricas en el Estadio San Marcos.

Si eres fan, prepárate para la venta general y sigue las recomendaciones oficiales para vivir una experiencia única junto a la banda de K-pop más grande del mundo.

BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG