Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Una mano introduce un voto en una urna de la ONPE, con el mapa de La Libertad y el Congreso de fondo, representando las Elecciones 2026 al Senado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Perú 2026 marcan un hito histórico para el Perú y, en particular, para La Libertad. Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán a sus nuevas autoridades nacionales y, por primera vez desde 1992, al Senado de la República en un Congreso que vuelve a la bicameralidad.

En La Libertad, la competencia por los escaños senatoriales es intensa y variada: partidos tradicionales, fuerzas emergentes y movimientos regionales han presentado listas que reflejan tanto la diversidad como la fragmentación política del país.

El regreso al sistema bicameral ha reavivado el debate sobre la calidad de la representación y la necesidad de fortalecer la fiscalización y el control político.

En esta región del norte del país, elegir a los senadores correctos es especialmente relevante: enfrenta graves desafíos, como el avance de la criminalidad, la extorsión y el sicariato, que han hecho de Trujillo y otras ciudades epicentros de la inseguridad nacional. Según el Sinadef, en 2025, La Libertad registró 239 homicidios, el segundo mayor registro del país. Así, las propuestas sobre seguridad y reforma institucional son centrales en las campañas de los candidatos que buscan representar a la región.

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Lista completa de candidatos al Senado por La Libertad (por partido político)

Ahora Nación

Marco César Rios Caro

Yda Soto Quispe

Alianza Electoral Venceremos

Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago

Noa Magdiela Diaz Uriarte

Alianza para el Progreso (APP)

César Carlos Sandoval Pozo

Catherine Vanesa Blas Villar

Avanza País

Jose Raguberto Leon Rivera

Irma Zuly Gálvez Valdiviezo

Fe en el Perú

Melvin Cosme Valderrama Burgos

Claudia Paola Velásquez Arroyo

FREPAP

Leoncio Aguilar Santos

Ana María Arenas Ñiquin

Fuerza Popular

Víctor Seferino Flores Ruiz

Estela Velinda Briceño Uceda

Fuerza y Libertad

Miguel Alejandro Esquerre Rios

Liz Aimee Ramos Casas

Juntos por el Perú (JPP)

Nelly Chávez Vílchez

Libertad Popular

Nilton Henry Ayala Gil

Partido Aprista Peruano (APRA)

José Humberto Murgia Zannier

Olva Amelia Cribilleros Shigihara

Partido Cívico Obras

Samuel Francisco Pongo Porras

Eloisa Isabel Villoslada Linares

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Nélida Cuayla

Winston Huamán

Partido del Buen Gobierno

Jose Raul Tacuna Rubio

Silvia Odalis Sánchez López

Partido Demócrata Unido Perú

Ever Antonio Escalante Diaz

Partido Demócrata Verde

Marlon Ruben Abanto Agreda

Maía Elvira Urbina Vásquez

Partido Democrático Federal

Luz Marina Acosta Carranza

Segundo Nolasco Torres Sandoval

Partido Democrático Somos Perú

Jorge Luis Acevedo Villa

Partido Frente de la Esperanza 2021

Salvador José Asunción Sánchez Cerna

Maria Luz Balta Flores

Partido Morado

Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola

Edith Pilar Garro Mallqui

Partido País para Todos

Edilberto Noe Ñique Alarcon

Aurea Bertha Moya Deza

Partido Patriótico del Perú

Julio Alberto Lingan Padilla

Partido Político Cooperación Popular

Roberto Carlos Chuquiruna Caceres

Zoila Kellita Camacho Sipiran

Partido Político Integridad Democrática

Jorge Francisco Goytizolo Barreto

Partido Político Nacional Perú Libre

César Raul Carbajal Sánchez

Marlene Medina Antaya

Partido Político Perú Acción

Anibal Rafael Santisteban Amable

Feliciana Soto Ramos

Partido Político Perú Primero

Maria Elena Ullilen Armas

Odar Rufino Alayo Aurora

Partido SiCreo

Christian David Burneo Carrasco

Yrma Lady Cabellos Alcantara

Podemos Perú

Jorge Luis Paredes Terry

Emma Maribel Pascual Ramirez

Primero la Gente

Rosa Gavina Acevedo Sonco

Miguel Angel Reyes Torres

Progresemos

Jorge Luis Alcalde Alfaro

Verónica Consuelo Chavarry Reque

Renovación Popular

Victor Julio León Álvarez

Un Camino Diferente

Rosario del Pilar Fernández Bazan

Roberto Carlos Herrera Sirlupu

Unidad Nacional

Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma

Maria Marcela Saavedra Flores

Propuestas para enfrentar la inseguridad en La Libertad

La violencia, el sicariato y la extorsión han convertido a La Libertad en una de las regiones más peligrosas del Perú. Los candidatos al Senado han colocado este tema en el centro de sus campañas.

País para Todos destaca con propuestas de mano dura, como la “Ley Challapalca” para penales de máxima seguridad, pena de muerte para sicarios y extorsionadores en flagrancia, cierre de fronteras y deportación de delincuentes extranjeros. Además, proponen fortalecer la inteligencia policial y monitoreo tecnológico en penales.

La Libertad se prepara para elegir a sus próximos diputados. Ocho curules en juego marcan la jornada electoral en la región. (Infobae / Composición)

Buen Gobierno se enfoca en la reforma integral del sistema de seguridad, con una policía de élite, retiro de agentes de tareas administrativas, unidades especializadas contra la extorsión y el sicariato, y articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para acelerar procesos y eliminar normas que favorecen al crimen.

Otros partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso también plantean reformas institucionales, mayor vigilancia y el fortalecimiento de la presencia policial y militar en las zonas más golpeadas.

Este 12 de abril, la decisión de los ciudadanos de La Libertad no solo determinará quiénes los representan en el Senado, sino también el rumbo de la región en temas tan urgentes como la seguridad, la economía y la gobernabilidad. La bicameralidad es una oportunidad, pero su éxito dependerá de la calidad y el compromiso de quienes resulten elegidos.