Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Las Elecciones Perú 2026 marcan un hito histórico para el Perú y, en particular, para La Libertad. Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán a sus nuevas autoridades nacionales y, por primera vez desde 1992, al Senado de la República en un Congreso que vuelve a la bicameralidad.
En La Libertad, la competencia por los escaños senatoriales es intensa y variada: partidos tradicionales, fuerzas emergentes y movimientos regionales han presentado listas que reflejan tanto la diversidad como la fragmentación política del país.
El regreso al sistema bicameral ha reavivado el debate sobre la calidad de la representación y la necesidad de fortalecer la fiscalización y el control político.
En esta región del norte del país, elegir a los senadores correctos es especialmente relevante: enfrenta graves desafíos, como el avance de la criminalidad, la extorsión y el sicariato, que han hecho de Trujillo y otras ciudades epicentros de la inseguridad nacional. Según el Sinadef, en 2025, La Libertad registró 239 homicidios, el segundo mayor registro del país. Así, las propuestas sobre seguridad y reforma institucional son centrales en las campañas de los candidatos que buscan representar a la región.
Lista completa de candidatos al Senado por La Libertad (por partido político)
Ahora Nación
- Marco César Rios Caro
- Yda Soto Quispe
Alianza Electoral Venceremos
- Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago
- Noa Magdiela Diaz Uriarte
Alianza para el Progreso (APP)
- César Carlos Sandoval Pozo
- Catherine Vanesa Blas Villar
Avanza País
- Jose Raguberto Leon Rivera
- Irma Zuly Gálvez Valdiviezo
Fe en el Perú
- Melvin Cosme Valderrama Burgos
- Claudia Paola Velásquez Arroyo
FREPAP
- Leoncio Aguilar Santos
- Ana María Arenas Ñiquin
Fuerza Popular
- Víctor Seferino Flores Ruiz
- Estela Velinda Briceño Uceda
Fuerza y Libertad
- Miguel Alejandro Esquerre Rios
- Liz Aimee Ramos Casas
Juntos por el Perú (JPP)
- Nelly Chávez Vílchez
Libertad Popular
- Nilton Henry Ayala Gil
Partido Aprista Peruano (APRA)
- José Humberto Murgia Zannier
- Olva Amelia Cribilleros Shigihara
Partido Cívico Obras
- Samuel Francisco Pongo Porras
- Eloisa Isabel Villoslada Linares
Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- Nélida Cuayla
- Winston Huamán
Partido del Buen Gobierno
- Jose Raul Tacuna Rubio
- Silvia Odalis Sánchez López
Partido Demócrata Unido Perú
- Ever Antonio Escalante Diaz
Partido Demócrata Verde
- Marlon Ruben Abanto Agreda
- Maía Elvira Urbina Vásquez
Partido Democrático Federal
- Luz Marina Acosta Carranza
- Segundo Nolasco Torres Sandoval
Partido Democrático Somos Perú
- Jorge Luis Acevedo Villa
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Salvador José Asunción Sánchez Cerna
- Maria Luz Balta Flores
Partido Morado
- Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola
- Edith Pilar Garro Mallqui
Partido País para Todos
- Edilberto Noe Ñique Alarcon
- Aurea Bertha Moya Deza
Partido Patriótico del Perú
- Julio Alberto Lingan Padilla
Partido Político Cooperación Popular
- Roberto Carlos Chuquiruna Caceres
- Zoila Kellita Camacho Sipiran
Partido Político Integridad Democrática
- Jorge Francisco Goytizolo Barreto
Partido Político Nacional Perú Libre
- César Raul Carbajal Sánchez
- Marlene Medina Antaya
Partido Político Perú Acción
- Anibal Rafael Santisteban Amable
- Feliciana Soto Ramos
Partido Político Perú Primero
- Maria Elena Ullilen Armas
- Odar Rufino Alayo Aurora
Partido SiCreo
- Christian David Burneo Carrasco
- Yrma Lady Cabellos Alcantara
Podemos Perú
- Jorge Luis Paredes Terry
- Emma Maribel Pascual Ramirez
Primero la Gente
- Rosa Gavina Acevedo Sonco
- Miguel Angel Reyes Torres
Progresemos
- Jorge Luis Alcalde Alfaro
- Verónica Consuelo Chavarry Reque
Renovación Popular
- Victor Julio León Álvarez
Un Camino Diferente
- Rosario del Pilar Fernández Bazan
- Roberto Carlos Herrera Sirlupu
Unidad Nacional
- Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma
- Maria Marcela Saavedra Flores
Propuestas para enfrentar la inseguridad en La Libertad
La violencia, el sicariato y la extorsión han convertido a La Libertad en una de las regiones más peligrosas del Perú. Los candidatos al Senado han colocado este tema en el centro de sus campañas.
País para Todos destaca con propuestas de mano dura, como la “Ley Challapalca” para penales de máxima seguridad, pena de muerte para sicarios y extorsionadores en flagrancia, cierre de fronteras y deportación de delincuentes extranjeros. Además, proponen fortalecer la inteligencia policial y monitoreo tecnológico en penales.
Buen Gobierno se enfoca en la reforma integral del sistema de seguridad, con una policía de élite, retiro de agentes de tareas administrativas, unidades especializadas contra la extorsión y el sicariato, y articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para acelerar procesos y eliminar normas que favorecen al crimen.
Otros partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso también plantean reformas institucionales, mayor vigilancia y el fortalecimiento de la presencia policial y militar en las zonas más golpeadas.
Este 12 de abril, la decisión de los ciudadanos de La Libertad no solo determinará quiénes los representan en el Senado, sino también el rumbo de la región en temas tan urgentes como la seguridad, la economía y la gobernabilidad. La bicameralidad es una oportunidad, pero su éxito dependerá de la calidad y el compromiso de quienes resulten elegidos.