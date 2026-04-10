¿Quiénes son los candidatos a diputados por La Libertad en las Elecciones 2026? Esta es la lista completa

La Libertad elegirá ocho diputados en las Elecciones 2026, en uno de los escenarios más competitivos del país. Un total de 278 candidatos de 35 organizaciones políticas buscan llegar al Congreso. Consulta la lista completa de postulantes por partido

Un tríptico muestra el Monumento a la Libertad en Trujillo, la fachada del Congreso de la República de Perú y una mujer votando en una urna de la ONPE
La Libertad se prepara para elegir a sus próximos diputados. Ocho curules en juego marcan la jornada electoral en la región. (Infobae / Composición)

La Libertad se prepara para una nueva jornada electoral en medio de un escenario de alta competencia política. Este domingo 12 de abril, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el Congreso bicameral, que vuelve tras más de tres décadas.

En esta circunscripción, se elegirán ocho diputados, con una de las ofertas electorales más amplias del país. En total, 35 organizaciones políticas presentan 278 candidaturas, en un escenario marcado por la fragmentación y la competencia entre listas. Además, el 50% de las candidaturas corresponde a mujeres, en línea con las reglas de paridad de género vigentes.

La Libertad, una de las regiones más pobladas del norte del país, tendrá un rol clave en la conformación del nuevo Parlamento, tanto por el número de escaños en disputa como por el volumen de postulantes.

La votación se realizará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. a nivel nacional. Las autoridades han precisado que quienes ingresen a su local antes del cierre podrán sufragar sin inconvenientes. Para conocer el local de votación y número de mesa, los electores pueden consultar con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por La Libertad

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

  • José Artemio Muñoz Moreno – Nº 1
  • Rocío del Pilar Aznarán Torres – Nº 2
  • Gustavo Roberto Rojas Alegría – Nº 3
  • Lucila Cárdenas Huayta – Nº 4
  • José Leoncio Castañeda Espejo – Nº 5
  • Katerin Saria Ayala Flores – Nº 6
  • Jover Pariona Gonzales – Nº 7
  • Carmen Zenaida José Aguilar – Nº 8
Ocho fotografías tipo pasaporte de candidatos, cuatro hombres y cuatro mujeres, con sus nombres debajo y el logo rojo del partido Nación a la derecha
Los candidatos del partido Nación para la Cámara de Diputados por la región La Libertad en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Captura de pantalla mostrando ocho candidatos a diputados con sus fotos, nombres y el logo de JP, para el distrito electoral La Libertad, Elecciones 2026
Los candidatos a diputados de Juntos por el Perú para el distrito electoral de La Libertad en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Olinda Emperatriz Valdez García – Nº 1
  • Luis Abraham Palacios Iglesias – Nº 2
  • Nely Esther Alva Jiménez – Nº 3
  • Orlando Trinidad Farro – Nº 4
  • Carmen Salazar de Santa María – Nº 5
  • Armando Quiroz Inoñan – Nº 6
  • Marita Vanesa Yalico Zevallos – Nº 7
  • Carlos Yobani Abarca Muñoz – Nº 8

Alianza para el Progreso (APP)

  • Dante Chávez Abanto – Nº 1
  • Verónica Escobal Ordoñez – Nº 2
  • Julio Martín Camacho Paz – Nº 3
  • Lucyla Carranza Lizárraga – Nº 4
  • Antonio Campos Castillo – Nº 5
  • Katherline Gamboa López – Nº 6
  • Luis Ángel Yupanqui Oliva – Nº 7
  • Mónica Alfaro Albildo – Nº 8
Ocho tarjetas de identificación de candidatos. Cada una muestra la foto de un rostro, un nombre y el logo del partido La Libertad (círculo rojo con una 'A' azul)
Los ocho candidatos del partido Alianza Para el Progreso se presentan para las elecciones generales de 2026 a la Cámara de Diputados por La Libertad. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

  • Ramón Alejandro Cáceda Saavedra – Nº 1
  • Raquel Coronado Arce – Nº 2
  • Víctor Paredes Pérez – Nº 3
  • Teresa Colmenares López – Nº 4
  • Miguel Ángel Fernández Prada – Nº 5
  • Sonia Dominguez Cruzado – Nº 6
  • Pedro Marreros Bernales – Nº 7
  • Angie Brito Zavala – Nº 8

Fe en el Perú

  • Wilmar Moreno Fuentes – Nº 1
  • Juanita Vilca Bejarano – Nº 2
  • Eliter Barrantes Prado – Nº 3
  • Edita Gonzáles Rodríguez – Nº 4
  • Dennis Espejo Rodríguez – Nº 5
  • Teresa García Calderón – Nº 6
  • Joselito Ferrer Martínez – Nº 7
  • Judith Pastor Mendoza – Nº 8

FREPAP

  • Aldo Bazán Moreno – Nº 1
  • Eloizabteh Siccha Herrera – Nº 2
  • Pedro Navis Sare – Nº 3
  • Yessenia Rafael Castro – Nº 4
  • Brandool Salinas Varela – Nº 5
  • Ruby Vidal de Castillo – Nº 6
  • Franklin Rufino Cisneros – Nº 7
  • Rosa Polo Huamán – Nº 8

Fuerza Popular

  • Gilmer Trujillo Zegarra – Nº 1
  • Leticia Leiva Baylón – Nº 2
  • Miguel Ángel Vivanco Reyes – Nº 3
  • María Vilca Flores – Nº 4
  • Geanmarco Quezada Castro – Nº 5
  • Evelyn Siccha Rodríguez – Nº 6
  • Javier Estrada Pozo – Nº 7
  • Rosario Paredes Chipana – Nº 8
Grid con ocho fotos de candidatos a diputados para Fuerza Popular en La Libertad, cada una junto al logo 'K' naranja. Incluye nombres y números
Lista de candidatos a diputados por el partido Fuerza Popular para el distrito electoral de La Libertad en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Luis Alberto Cueva Sifuentes – Nº 1
  • Milagros Blanco Reyna de Natalio – Nº 2
  • José Luis Carranza Castillo – Nº 3
  • Rosana Flores García – Nº 4
  • Carlos Sifuentes Carranza – Nº 5
  • Jesmy Pérez Vargas – Nº 6
  • Wilelmo Guevara Benites – Nº 7
  • Yely Aguilera Paitán – Nº 8

Juntos por el Perú

  • Keyla Ponce Loloy – Nº 1
  • Marino Lavado Valdivia – Nº 2
  • Fani Quiñones Carlos – Nº 3
  • Alex Chang Briones – Nº 4
  • Alicia Soles García – Nº 5
  • Milton Ruiz Carranza – Nº 6
  • Marcelina Pastor Vásquez – Nº 7
  • José Domínguez Trujillo – Nº 8

Libertad Popular

  • Omar Cerna Muñoz – Nº 1
  • Jossepe Espinoza Huallanca – Nº 5

Partido Aprista Peruano – APRA

  • Fernando Alfaro Jiménez – Nº 1
  • Margarita Consuelo Obeso Gonzáles – Nº 2
  • Cristian Ruiz Velásquez – Nº 3
  • Rosa Méndez Tandaypán – Nº 4
  • Justo Galicia Pulido – Nº 5
  • Lidia Sempertigue Grijalba – Nº 6
  • Pedro Cáceres – Nº 7
  • Mercy Lázaro Ruiz – Nº 8
Pantalla de sitio web mostrando ocho fotos de candidatos a diputados del Partido Aprista Peruano por La Libertad con sus nombres y el logo del partido
Los candidatos a la Cámara de Diputados del APRA para el Distrito Electoral La Libertad. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Demetrio Valqui Calderón – Nº 1
  • Melisa Zavaleta Minchola – Nº 2
  • José Terán Terán – Nº 3
  • Nora Pérez Rodríguez – Nº 4
  • Pablo García Varas – Nº 5
  • Santos Cruz Gálvez – Nº 6
  • Edilberto Cueva Gómez – Nº 7
  • Tania Carlín Ladines – Nº 8
Captura de pantalla de una interfaz web con ocho recuadros que muestran fotos de candidatos a diputados y el logo "OBRAS" sobre un fondo blanco
La lista de ocho candidatos a diputados del Partido Cívico Obras por el distrito electoral de La Libertad para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

  • Nora María Llaque Linares – Nº 1
  • Martín Reto Otero – Nº 2
  • Milagros Paredes Sánchez – Nº 3
  • Juan Villalobos Torres – Nº 4
  • Chris Quiroz Soraluz – Nº 7
Captura de pantalla de una página web con el título "Candidatos Diputados Elecciones Generales 2026", mostrando fotos de cinco candidatos y el logo de un sol
Los candidatos a diputados del Partido del Buen Gobierno para las Elecciones Generales 2026 en el distrito electoral La Libertad. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Lider Salinas Parimango – Nº 1
  • José Reyes Bolo – Nº 3

Partido Demócrata Verde

  • Roger Eduardo Bautista Anampa – Nº 1
  • Guisella Ivette Alva Franco – Nº 2
  • Daniel Eugenio Tadeo Melliso – Nº 3
  • Meryann Arlet Yza Castro – Nº 4
  • Richard Wilman Pereda Casas – Nº 5
  • Gladys Ofelia Valencia Chavez – Nº 6
  • Javier Nicolas Alcantara Garcia – Nº 7
  • Cruz Maria Valencia Maza – Nº 8

Partido Democrático Federal

  • Gabriel Paredes Garcia – Nº 1
  • Beatriz Ileana Alvitres Guevara – Nº 2
  • Gabriel Arnaldo Alvitres Bazan – Nº 3
  • Roxana Isabel Perez Melendez – Nº 4
  • Brown Rossi Aguilar Rodriguez – Nº 5
  • Rosa Violeta Carrion Alvarado – Nº 6
  • Jackson Martin Vasquez Urbina – Nº 7
  • Moena Manesi Huamani Sanchez – Nº 8

Partido Democrático Somos Perú

  • Johanna Gabriela Lozada Baldwin – Nº 1
  • Alberto Eugenio Bailon Bustamante – Nº 2
  • Nayda Anticona Garcia – Nº 3
  • Ivan Rosas Paredes – Nº 4
  • Basthy Micall Aguirre Saldivar – Nº 5
  • Rony Acosta Morillo – Nº 6
  • Rita Gianella Otiniano Aguilar – Nº 7
  • Carlos Manuel Cipriano Otiniano – Nº 8
Pantalla web mostrando ocho fotos de candidatos a diputados de Somos Perú con sus nombres, bajo el encabezado 'Candidatos Diputados'
La lista de candidatos a la Cámara de Diputados por el partido Somos Perú para el distrito electoral de La Libertad en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Isidro Narcizo Pretell Alvarez – Nº 1
  • Jeni Mirela Villar Cueva – Nº 2
  • Jose Carlos Munarriz O’Phelan – Nº 3
  • Dalila Marisol de la Cruz Carbonell – Nº 4
  • Jesus Wilmer Linares Zavaleta – Nº 5
  • Ana Rosa Medina Mendoza – Nº 6
  • Eriko Rolyn Aguirre Rodriguez – Nº 7

Partido Morado

  • Alan Roosevelt Alcalde Ramirez – Nº 1
  • Veronika de Lourdes Caceres Noriega – Nº 2
  • Dante Moises de la Torre Ugarte Vasquez – Nº 3
  • Maria del Rosario Munayco Rojas – Nº 4
  • Pedro Wigberto Suarez Mosqueira – Nº 5
  • Jaqueline Sonia Simonovich Muñante – Nº 6
  • Jose Manuel Rosario Venturo – Nº 7
  • Mercedes Salazar Sota – Nº 8

Partido País para Todos

  • César Guarniz Vigo – Nº 1
  • Leydi Bocanegra Haro – Nº 2
  • Nilton Gutiérrez Guzmán – Nº 3
  • Mirial Rocha Jiménez – Nº 4
  • Pirio López Orbegoso – Nº 5
  • Libertad Monzón Fernández – Nº 6
  • Luis Fernando Castañeda Reyes – Nº 7
  • Rosmery Aguilar López – Nº 8
Captura de pantalla de una lista de ocho candidatos a diputados del partido País para Todos para La Libertad, mostrando sus fotos y nombres
Visualización de los candidatos a la Cámara de Diputados por el partido País para Todos en el distrito de La Libertad para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

  • Victor Raul Ventura Palomino – Nº 1
  • Daniel Gomer Zavaleta Beramendi – Nº 3
  • Evelyn Paola Chuan Rios – Nº 4
  • Luis Jeanpierre Ruiz Salazar – Nº 5

Partido Cooperación Popular

  • Jaime Alberto Montoya Gonzalez – Nº 1
  • Elisa Madai Raico Ocas – Nº 2
  • Milton Orlando Concepcion Raico – Nº 3
  • Carmen Maria Raico Ocas – Nº 4
  • Gumercindo Raico Tirado – Nº 5
  • Flormira Espinoza Francisco – Nº 6
  • Sherman Ponce Vela – Nº 7
  • Janeth Soledad Mendoza Baldarrago – Nº 8

Partido Integridad Democrática

  • Maria Laura Villanueva Vilchez – Nº 1
  • Juan Manuel Camus Vargas – Nº 2
  • Karina del Rosario Gutierrez Siccha – Nº 3
  • Ricardo Carlos Ferrari Tumay – Nº 4
  • Mercedes Licet Peralta Cueva – Nº 5
  • Manuel Orlando Ganoza Davila – Nº 6
  • Violeta Enriqueta Montejo Pinillos – Nº 7

Perú Libre

  • Rumaldo Viera Albarran – Nº 1
  • Jovanny Soledad Aguilar Valiente – Nº 2
  • Adolfo Luis Valverde Calipuy – Nº 3
  • Mirtha Rosario Guillen Miranda – Nº 4
  • Ronald Acosta Maza – Nº 5
  • Laura Virginia Rojas Zamudio – Nº 6
  • Pablo Julian Haro Quispe – Nº 7
  • Yuliana Rosmery Chavez Lucas – Nº 8
Captura de pantalla de una página web con el título "CANDIDATOS DIPUTADOS", mostrando ocho recuadros con fotos y nombres de candidatos a diputados
Los candidatos del Partido Político Nacional Perú Libre para la Cámara de Diputados del Congreso de la República por el distrito electoral de La Libertad, rumbo a las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

  • Enma Maribel Mendoza Esquivel – Nº 1
  • Adriam Natividad Ambrosio Narvaez – Nº 2
  • Lorena Carruitero Sal y Rosas – Nº 3
  • Marcos Miguel Riojas Agurto – Nº 4
  • Juliana Crispin Enriquez – Nº 5
  • Alejandro Ramos Lizana – Nº 6
  • Seferina Vilcas Gonzales – Nº 7
  • Felix Taipe Mayhua – Nº 8

Perú Primero

  • Saul Takar Yucra – Nº 1
  • Anabella Medali Jimenez Arteaga – Nº 2
  • Gonzalo Eduardo Sanchez Bocanegra – Nº 3
  • Milagros Jennifer Catalan Corman – Nº 4
  • Jose Vitelio Trujillo Cardenas – Nº 5
  • Santa Catalina Gonzales Castro – Nº 6
  • Mario Ernesto Villanueva Rodriguez – Nº 7
  • Diana Yanina Custodio Polo – Nº 8

PRIN

  • Henry Orlando Grados Mendez – Nº 1
  • Yuvikza Yureia Morales Diaz – Nº 2
  • Ramon Avelino Aguirre Leon – Nº 3
  • Yudy Dionicia Romero Graciano – Nº 4
  • Jimmy Cesar Romero Chirinos – Nº 5
  • Flor de Maria Acuña Jara de Sanchez – Nº 6
  • Juan Francisco Ballena Mauricio – Nº 7
  • Jenny Marisol Linares Diaz – Nº 8

Partido Sícreo

  • Alejandro Agustin Santa Maria Silva – Nº 1
  • Alicia Esther Rodriguez Quintana – Nº 2
  • Cesar Alejandro Paucarcaja Garcia – Nº 3
  • Rosita Mabel Alvarado Floriano – Nº 4
  • William Salvador Ortiz Vigo – Nº 5
  • Zoila Gladys Vazallo Orbegoso – Nº 6
  • Emer Dimer de la Cruz Delgado – Nº 7
  • Sofia Sol Elizabeth Chico Cabellos – Nº 8
Captura de pantalla de una página web con ocho fotos de perfil de candidatos, sus nombres y el logo del Partido SiCreo, para las Elecciones 2026
La lista de candidatos del Partido SíCreo para la Cámara de Diputados, que representan a La Libertad en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Podemos Perú

  • Pepe Valdemar Ramos Mecola – Nº 1
  • Denisse Margorie Quiroz Mendoza – Nº 2
  • Juan Bartolome Burgos Oliveros – Nº 3
  • Maria Teresa Tisnado Solis – Nº 4
  • Richard Marco Antonio Santillan Dioses – Nº 5
  • Nali Diamily Galindos Palacios – Nº 6
  • Giancarlo Andre Toribio Castro – Nº 7
  • Liliana Janet Mori Rivero – Nº 8

Primero la Gente

  • Carlos Torres Bravo – Nº 1
  • María Asunción Ríos Cotrina – Nº 2
  • Alfonso Casanova Herrera – Nº 3
  • María Segura Rodríguez – Nº 4
  • Carlos Valderrama García – Nº 5
  • Francefelina Ticlihuanca García – Nº 6
  • Ramiro Sánchez Mercado – Nº 7
  • Carol Navarro Vílchez – Nº 8
Captura de pantalla de una página web mostrando las fotos de ocho candidatos, sus nombres y el logo del partido Primero La Gente para las elecciones
La lista de los candidatos a la Cámara de Diputados por el partido Primero La Gente para el distrito de La Libertad en las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Progresemos

  • Regulo Gilberto Franco Jordan – Nº 1
  • Sandra Julissa Fernandez Lezama – Nº 2
  • Julio Cesar Polo Piminchumo – Nº 3
  • Tania Castillo Carmona – Nº 4
  • Henry Cesar Hernandez Flores – Nº 5
  • Rosario Maria Roque Angulo – Nº 6
  • Feli Luterio Pinedo Bueno – Nº 7
  • Estefa Rosalia Vega de Saenz – Nº 8

Renovación Popular

  • Diego Bazán Calderón – Nº 1
  • Miriam Gayoso Paredes – Nº 2
  • Alan Pino Delgado – Nº 3
  • María Elera Mantilla – Nº 4
  • Luis Fernando Ramírez Gálvez – Nº 5
  • Ivette Cayetano Minchola – Nº 6
  • Jin José Robles Centurión – Nº 7
  • Aida Acosta Pesantes – Nº 8

Un Camino Diferente

  • Milton Smit Gamboa Benites – Nº 1
  • Keyssi Edith Leal Luis – Nº 2
  • Peter Anderson Espinola Briceño – Nº 3
  • Katty Aracely Gonza Carnero – Nº 4
  • Carlos Melchor Castillo Mauricio – Nº 5
  • Grimaldina Elvia Guevara de Rodriguez – Nº 6
  • Luis Armando Liza Pereda – Nº 7
  • Janeth Rocio Esquivel Flores – Nº 8

Unidad Nacional

  • Alfredo Manuel Galindo Peralta – Nº 1
  • Lizzet Maricielo Romero Medina – Nº 2
  • Dionicio Olivares Fernandez – Nº 3
  • Claudia Marissa Chirinos Neyra – Nº 4
  • Ciro Alberto Sanchez Cueva – Nº 5
  • Janixsa Milagros Diaz Barrios – Nº 6
  • Paul Robinson Paredes Avila – Nº 7
  • Carmen Anali Ramos Bernabe – Nº 8

¿Cómo conocer el perfil de los candidatos al Congreso?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma ‘Voto Informado’, una herramienta digital que permite a los ciudadanos acceder a la hoja de vida, trayectoria y propuestas de los candidatos al Congreso bicameral.

Para ingresar, los electores pueden visitar el portal oficial: votoinformado.jne.gob.pe, donde es posible revisar información detallada de los postulantes, comparar perfiles y tomar una decisión informada antes de acudir a las urnas.

Elecciones 2026: cómo saber si eres miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos puedan comprobar si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal institucional, colocar el número de DNI y revisar el resultado. El sistema indicará si la persona fue seleccionada como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con esta obligación cívica.

