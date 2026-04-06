¿Qué proponen los planes de gobierno de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026 para combatir la inseguridad ciudadana?

Siluetas de varios candidatos presidenciales de pie sostienen documentos de "Plan de Gobierno" mientras un grupo de votantes indecisos los observa atentamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y en el eje central del debate electoral de 2026. Extorsiones, homicidios, robos y crimen organizado han alcanzado niveles históricos, alimentando el miedo en barrios urbanos, mercados, zonas rurales y corredores logísticos. Frente a este escenario, los partidos y candidatos presidenciales han elaborado planes de gobierno que colocan la lucha contra la criminalidad y la recuperación del control territorial en el corazón de sus propuestas. Sin embargo, aunque todos coinciden en la urgencia de enfrentar la violencia, difieren en el enfoque, las herramientas y la profundidad de sus reformas.

Este informe analiza en detalle las estrategias y medidas planteadas en los planes de gobierno de Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente. Se examinan sus diagnósticos, líneas de acción y metas cuantificables, identificando los puntos de coincidencia —como la modernización tecnológica y la profesionalización de la Policía— y destacando las novedades que cada propuesta aporta en áreas como prevención comunitaria, inteligencia, reforma penitenciaria, articulación institucional y rendición de cuentas. El objetivo es ofrecer una radiografía comparada que permita entender cómo cada agrupación política planea devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos, y cuáles son los caminos innovadores y las deudas históricas que buscan saldar.

Siluetas de candidatos presidenciales presentan sus planes de gobierno, simbolizando las propuestas clave que definirán el futuro de la nación y las decisiones de los votantes indecisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerza Popular: “Perú con Orden”, tecnología y prevención desde la infancia

Fuerza Popular de Keiko Fujimori propone una intervención integral que parte de un severo diagnóstico: 27% de los peruanos han sido víctimas de delitos y la extorsión alcanza niveles críticos. Su plan aboga por lanzar un Programa Nacional de Prevención Temprana para jóvenes en riesgo, modernizar la Policía Nacional (PNP) con tecnología avanzada (videovigilancia, drones, reconocimiento facial), y construir comisarías seguras y sostenibles. Destaca la creación de un Consejo Presidencial de Prevención del Delito y la Plataforma Perú con Orden para información en tiempo real. En el frente penal, se impulsan mega penales, unidades de flagrancia y trabajo productivo penitenciario, junto con un proceso de profesionalización y meritocracia policial. El objetivo es reducir la impunidad y devolver la tranquilidad a las familias, con metas de reducción de homicidios y delitos en 20%. La propuesta incluye:

Prevención temprana: Programa nacional desde la Presidencia para niños y adolescentes en riesgo, con becas, deportes y tutoría.

Consejo Presidencial de Prevención y escuelas deportivas como herramienta de reintegración.

Patrullaje inteligente: Refuerzo en zonas críticas, uso de drones, cámaras con reconocimiento facial, geolocalización y “Botón de Pánico” digital en celulares.

Modernización policial: Reingeniería en equipamiento, profesionalización, formación universitaria y meritocracia. Dos líneas: Seguridad/Orden Interno e Investigación Criminal.

Mega penales y cárceles productivas: Construcción de 4 mega penales, 4 modulares y 1 juvenil, con administración exclusiva de las FF.AA.; programas de reinserción laboral y convenios APP.

Plataforma “Perú con Orden” : Sistema digital nacional de denuncias y videovigilancia.

Sistema Nacional de Flagrancia : Unidades express en 24 regiones para reducir la impunidad del 90% al 50%.

Interoperabilidad: Integración digital entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.

Metas: Reducir homicidios en 20%, implementar C5i en todas las regiones, y modernizar 200 comisarías en los primeros 100 días.

Novedad: Integración tecnológica avanzada (drones, cámaras, plataforma nacional de denuncias), enfoque en prevención juvenil y apuesta por la productividad penitenciaria a gran escala.

La candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla con periodistas a su llegada al Centro de Convenciones este 25 de marzo de 2026, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

Renovación Popular: Unidades itinerantes y cooperación internacional

El plan de Renovación Popular de Rafael López Aliaga se centra en “derrotar la delincuencia, el pandillaje y la microcomercialización de drogas”. Propone la creación de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, videovigilancia integral, más agentes encubiertos y potenciar el servicio de inteligencia policial. Destaca un convenio con Estados Unidos para tecnología y extradición de cabecillas criminales. Plantea devolver autoridad a la PNP, crear una Policía Municipal y fortalecer la profesionalización policial, incluso permitiendo el ingreso de licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP. En migración, promueve controles estrictos y regularización para extranjeros. El énfasis está en la acción interinstitucional y la recuperación del control estatal, con metas de reducción drástica de índices de violencia y extorsión.

Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana: Grupos móviles mixtos (Policía, FF.AA., serenazgo, PJ, Fiscalía, sociedad civil) para zonas críticas.

Videovigilancia nacional: Integración en ciudades, trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno.

Potenciar inteligencia policial: Agentes encubiertos, convenio con EE.UU. para tecnología y extradición inmediata de cabecillas.

Revalorización policial: Más herramientas legales, Instituto de Investigación y Desarrollo Policial, ingreso preferente de FF.AA. licenciados.

Policía Municipal: Creación de nuevo cuerpo policial local.

Migración: Control estricto de extranjeros, regularización solo para quienes no tengan antecedentes. Nacionalidad tras 5 años de residencia productiva.

Metas: Reducción drástica de violencia y extorsión, creación de la Policía Municipal, y extradición expedita de criminales.

Novedad: Unidades itinerantes interinstitucionales, integración FF.AA.-PNP, cooperación formal con EE.UU., y la figura de policía local municipal.

López Aliaga suma nuevos episodios de agresión contra periodistas

País para Todos: Seguridad como base del desarrollo y pacto nacional

El programa de Carlos Álvarez pone la seguridad como condición innegociable para cualquier avance en educación, economía o salud. Propone un enfoque integral: mano firme contra mafias y crimen organizado, pero también inteligencia, articulación estatal y oportunidades sociales. Plantea una reforma total del sistema policial y judicial, la creación de una Plataforma Nacional de Análisis Criminal, uso masivo de tecnología y una meta concreta: reducir la tasa de homicidios de 8.6 a 6 por 100 mil habitantes, y la extorsión de 0.9 a 0.6 por cada 100 adultos. Reivindica la transparencia y control ciudadano, con metas de reducción del miedo y la victimización. Propone:

Control territorial: Recuperación física de barrios y espacios públicos.

Plataforma Nacional de Análisis Criminal (PNAC): Unificación de datos de PNP, Fiscalía, INPE, SBS y OSIPTEL.

Reforma total PNP y sistema judicial: Carrera meritocrática estricta, depuración, y profesionalización.

Investigación avanzada: Geolocalización, rastreo financiero, análisis de redes sociales, laboratorios forenses regionales.

Intervención en extorsión: Unidades anti-extorsión, rastreo digital y financiero, protección a testigos y víctimas.

Reforma penitenciaria: 100% de penales con bloqueadores y módulos de máxima seguridad, inteligencia penitenciaria conectada.

Prevención social: Créditos justos para evitar “gota a gota”, formalización laboral, educación financiera y programas de prevención en escuelas.

Cooperación internacional: Enfoque regional y acuerdos con INTERPOL y Comunidad Andina para crimen transnacional.

Metas: Reducir homicidios de 8,6 a 6 por 100 mil habitantes; reducción de extorsión en más del 50%; 100% de penales con control tecnológico.

Novedad: Plataforma digital de análisis criminal unificada, sistema de inteligencia penitenciaria, y el enfoque de seguridad como habilitador transversal.

Carlos Álvarez es el candidato presidencial por el partido País para todos

Partido del Buen Gobierno: Derogación de “leyes pro-crimen” y enfoque comunitario

El plan de Buen Gobierno de Jorge Nieto inicia con la derogación inmediata de las “leyes pro-crimen”, que —según el documento— han debilitado la capacidad del Estado para sancionar y prevenir el delito. Propone una comisión especial para revisar la legislación penal, fortalecer la función comunitaria de la Policía y el patrullaje integrado con serenazgo, y usar inteligencia artificial y macrodatos para prevenir el delito. En prevención, plantea programas educativos y comunitarios para adolescentes y jóvenes, y refuerza la protección de víctimas de violencia de género. La meta: reducir la victimización urbana al 20% y desarticular al menos 250 bandas criminales al 2031.

Comisión especial para marco normativo: Revisar y derogar leyes que debilitan la persecución penal.

Prevención juvenil: Espacios educativos y programas comunitarios para reducir violencia adolescente.

Policía comunitaria: Fortalecer la función territorial, canales de denuncia y atención ciudadana.

Inteligencia artificial y big data: Para análisis y prevención del delito.

Patrullaje integrado: PNP y serenazgo, con vigilancia estratégica y mapas del delito.

Atención a víctimas: Especial énfasis en violencia de género e intrafamiliar.

Participación ciudadana: Observatorio Nacional de Seguridad, veedurías y control social.

Metas: Reducción de victimización urbana al 20%, duplicar bandas criminales desarticuladas, cobertura de protección para víctimas al 50%.

Novedad: Derogación de leyes recientes, enfoque comunitario y uso intensivo de inteligencia artificial en prevención.

Jorge Nieto se incorpora tarde al debate presidencial y su partido denuncia trabas en su traslado. (Foto: JNE)

Juntos por el Perú: Reingeniería policial y plataformas de denuncia ciudadana

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez denuncia la corrupción y la ineficiencia de las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias. Propone una depuración inmediata de mandos policiales comprometidos con la corrupción, la creación de una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, y una plataforma digital unificada para denuncias y seguimiento de casos. Plantea veedurías ciudadanas, una política de seguridad territorial y la derogación de leyes que —considera— han creado impunidad. Da prioridad a la prevención comunitaria, la recuperación de espacios públicos y la protección de sectores vulnerables.

Depuración de la PNP: Sanciones inmediatas, reforma de ascensos y régimen disciplinario.

Unidad de Inteligencia Financiera y Ciberdelito: Rastreo de extorsiones y fraudes digitales.

Plataforma digital unificada: Para denuncias, seguimiento y alertas comunitarias.

Control ciudadano: Veedurías y observatorios civiles, alfabetización digital y prevención de fraude cibernético.

Justicia penal eficiente: Más fiscalías especializadas, juzgados de flagrancia y defensores públicos.

Control territorial: Plan nacional de recuperación de barrios, juntas vecinales, protección a víctimas y prevención comunitaria.

Metas: 100% personal policial evaluado en integridad, reducción de homicidios en 70%, 200 espacios públicos recuperados, 200 juntas vecinales activas.

Novedad: Plataforma unificada de denuncias, control ciudadano directo, y enfoque de justicia con prevención social.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Obras: Estado eficiente, percepción de seguridad y control social

Obras de Ricardo Belmont plantea un Estado reducido y eficiente, con énfasis en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social. Propone reestructurar el sistema de justicia (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), establecer controles y monitoreo rigurosos y mejorar la percepción de seguridad barrial en 15 puntos porcentuales. Aspira a que el 50% de denuncias se resuelvan y a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones, aunque el plan carece de propuestas tecnológicas específicas.

Reestructuración judicial: PNP, Fiscalía, INPE y PJ bajo control, evaluación y seguimiento.

Mejorar percepción de seguridad: Meta de subir en 15 puntos la percepción vecinal.

Resolución de denuncias: Lograr que el 50% de denuncias sean resueltas.

Control y monitoreo: Implementar sistemas de control en el sistema de justicia.

Reducción de la carga procesal: Meta de reducir expedientes en cantidad y calidad en 2 años.

Rechazo a la violencia: Enfatiza el monopolio estatal de la fuerza y condena toda violencia, narcotráfico y crimen.Novedad: Enfoque en percepción, control vecinal y eficiencia judicial, más que en tecnología o fuerza.

En 1989, Ricardo Belmont, empresario y periodista, alcanzó la alcaldía de Lima, dejando una huella marcada por proyectos innovadores y una gestión polémica. (Andina)

Ahora Nación: Articulación estatal, interoperabilidad y meritocracia

El plan de Ahora Nación de Alfonso López Chau apuesta por una transformación integral del sistema de seguridad ciudadana, priorizando el enfoque preventivo y comunitario, pero también la mano firme y la coordinación real entre todas las entidades estatales. Plantea una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad, un sistema informático interoperable (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), y profesionalización policial bajo supervisión de SUNEDU/MINEDU. Integra inteligencia, becas, uso de polígrafo y sanciones estrictas, así como la reubicación de penales y el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria. Propone indicadores y metas ambiciosas, con participación ciudadana y transparencia.

Nueva ley de seguridad ciudadana: Liderazgo claro del Ejecutivo, integración real de prevención y combate, decisiones basadas en evidencia.

Sistema interoperable digital: Policía, MinJus, MP, PJ e INPE conectados.

Reforma policial: Admisión dirigida por universidades, supervisión SUNEDU/MINEDU, uso de polígrafo, becas, meritocracia, sanción de corrupción.

Inteligencia y tecnología: Unidades especializadas, banco de ADN mineral para lucha contra minería ilegal, laboratorios y agentes de inteligencia en todas las comisarías clave.

Sistema penitenciario profesionalizado: Concurso meritocrático para presidente del INPE, bloqueadores de señal, formación ética y progresiva reubicación de penales fuera de ciudades.

Metas: Reducción de extorsión a 13.000 denuncias/año, 0% de comisarías sin servicios básicos, 5 complejos regionales nuevos, 0% de inversiones penitenciarias pendientes.

Novedad: Digitalización y meritocracia en toda la cadena judicial-policial, banco de ADN para minería, y sistema interoperable nacional.

Alfonso Lopez Chau es candidato presidencial por el partido Ahora Nación

Primero la Gente: Integralidad, prevención y control territorial

Primero la Gente de Marisol Pérez Tello parte de un diagnóstico profundo: la inseguridad como fenómeno estructural alimentado por economías ilegales, corrupción y fragmentación institucional. Plantea una política nacional integral con enfoque territorial, prevención comunitaria, reforma de la PNP y del sistema judicial, plataformas digitales de denuncia y control ciudadano. La novedad: un enfoque de seguridad “con cuidado y prevención”, ampliando servicios para mujeres, jóvenes y personas vulnerables, y la protección legal de juntas vecinales y comités comunales.

Política nacional integral y territorial: Seguridad como justicia y presencia estatal, no privilegio.

Reforma policial: Depuración, formación ética, democratización de ascensos, control ciudadano y enfoque de derechos.

Inteligencia financiera: Unidad especial para rastrear extorsión y lavado, control de telecomunicaciones y geolocalización de llamadas.

Prevención comunitaria: Planes locales con juntas vecinales, recuperación de espacios públicos, prevención escolar y protección a víctimas.

Justicia penal articulada: Más fiscalías, juzgados de flagrancia, defensoría pública ágil.

Control democrático: Veedurías, observatorios, campañas de alfabetización digital.

Metas: Reducción de homicidios en 70%, 80% de policías capacitados en tecnología, 100 mil prestadores de servicio militar con formación técnica, 200 espacios públicos recuperados.

Novedad: Seguridad como política de cuidado, protección legal a juntas vecinales, alfabetización digital masiva y enfoque de género y comunidad.

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial por el partido Primero la Gente

Coincidencias y diferencias clave

Coincidencias:

Reforma, profesionalización y depuración de la PNP.

Uso de tecnología, videovigilancia, inteligencia artificial y digitalización para prevención y persecución del delito.

Integración entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Control penitenciario efectivo y reinserción.

Prevención comunitaria y recuperación de espacios públicos.

Transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas.

Lucha frontal contra la extorsión y el crimen organizado.

Novedades y diferencias:

Fuerza Popular y Renovación Popular innovan en tecnología policial y mega penales, y apuestan por la prevención desde la infancia.

País para Todos y Buen Gobierno priorizan plataformas unificadas digitales, inteligencia artificial y derogación de leyes pro-crimen.

Juntos por el Perú y Primero la Gente ponen el foco en control ciudadano, prevención comunitaria, protección a víctimas y depuración policial radical.

Ahora Nación destaca la interoperabilidad digital, meritocracia en toda la cadena judicial-policial y banco de ADN para minería ilegal.

Obras enfatiza la percepción de seguridad, eficiencia judicial y control social más que en la fuerza o la tecnología.