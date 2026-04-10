Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al senado y cámara de diputados en Lima Provincia?

Las elecciones generales de Perú programadas para este domingo 12 de abril de 2026 definirán la composición del nuevo Congreso bicameral, y en Lima Provincias la expectativa se concentra en la lista de aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados. Según la información recabada por Andina y reportes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos han presentado a sus postulantes para representar a una de las regiones de mayor peso electoral del país.
Lima Provincias concentra uno de los padrones más numerosos, por lo que la elección de sus representantes será determinante para el futuro equilibrio político nacional. La competencia incluye a figuras con experiencia parlamentaria, exfuncionarios y nuevos rostros que buscan un escaño en el renovado Congreso.
El Senado estará compuesto por 60 miembros, 30 elegidos por representación regional y 30 por lista nacional. En el caso de Lima Provincias, los partidos han inscrito a sus candidatos en ambas modalidades, cumpliendo con lo dispuesto por la reforma bicameral. El JNE habilitó la plataforma Voto Informado para que los ciudadanos puedan consultar la lista completa de postulantes y acceder a información relevante de cada uno.
¿Quiénes son los candidatos por el senado en Lima Provincias?
En la lista al Senado por Lima Provincias destacan nombres como César Gago Arenas y Mercedes María Soto Chávez, ambos con trayectoria en la gestión pública. Además, figuran William Ricardo Sánchez Palomino y Yolanda Vargas Choque, inscritos por agrupaciones como Juntos por el Perú. Según el registro publicado por Juntos por el Perú, se suman postulantes como Adán Efrey Becerra Garay y Andrés César Sánchez Martínez, quienes buscan una curul en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente.
Los partidos con mayor presencia en la región, como Renovación Popular, Podemos Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, han presentado listas que incluyen desde exministros hasta líderes sociales. El exgobernador regional Javier Alvarado Gonzáles del Valle y el excongresista Carlos Mesía aparecen entre los candidatos designados. Además, partidos como Avanza País, Juntos por el Perú y Somos Perú han sumado a sus filas a figuras conocidas y representantes de organizaciones sociales.
Ahora Nación
- Andrés Asín Meléndez
- Lourdes Mosquera Barreto
Alianza Electoral Venceremos
- Alfredo Valerio Chahua
- Clara Ramírez Valderrama
Alianza para el Progreso
- Pedro Bernal Palacios
- Luz Pitman Ramírez
Avanza País
- Juan Peña Girón
- Carmen Martínez Baca
Fe en el Perú
- César Gago Arenas
- Mercedes Soto Chávez
Frepap
- Saturnino Tabuada Martínez
- Doris Morales Astete
- Fuerza Popular
- Elard Melgar Valdéz
- Lita Román Bustinza
Fuerza y Libertad
- Pelayo Coa Alfaro
- Eufemia Feliciano Retuerto
Juntos por el Perú
- William Sánchez Palomino
- Yolanda Vargas Choque
Libertad Popular
- Carlos Alva Ramis
- Lucía Manrique Chirito
APRA
- Carmen Carvallo Gauthier
- Juan Marín Goñy
Cívico Obras
- Nacor Torres Aguilar
- Glora Gonzáles Arredondo
Buen Gobierno
- Lidia Monteblanco Ríos
Demócrata Unido Perú
- Walter Oré Bazalar
- Rita Ordoñez Arbizu
Demócrata Verde
- Roger Almeri Veramendi
- Luz Cahuas Gonzáles
Democrático Federal
- Armando Minaya Mendoza
- Nelida Muñoz Medina
Somos Perú
- Rosamery Flores Albornoz
- Obed Rosales Manuel
Frente de la Esperanza 2021
- Luis Alberto Luyo
- María Palomino Limaylla
Partido Morado
- Hernán Vásquez Moreno
- Iris Chinchay Peralta
País para Todos
- Eduardo Lozada Frías
Cooperación Popular
- Francisco Caira Yucra
- Zoila Tminchi Martínez
Integridad Democrática
- Clever Rosado Cadillo
- Cecilia Olortegui Quispe
Perú Libre
- Rolando Espinoza Pérez
- Esperanza Yaya Gómez
Perú Primero
- Pedro Yactayo Barreto
- Dolores Puchoc Chuco
PRIN
- Miguel Cabanillas Pezo
SíCreo
- Luis Aubert Mendiburu
- Ruth Ruiz Pingo
Perú Moderno
- Juver Bailón Huerta
- Susana Barahona Campos
Podemos Perú
- Juan Prado Tapia
- Rosa Bautista Navarro
Primero la Gente
- Juan Santana Espinoza
- Lidia León Durand
Progresemos
- Óscar Vega Remigo
- Olinda Bojorguez Francia
Renovación Popular
- Javier Gonzáles del Valle
- Rocío Parientes Ramos
Salvemos al Perú
- Milko Pinedo Canepa
- María Garcia Padilla
Un Camino Diferente
- Segundo Valderrama Sánchez
- Rosa Leyton Ruíz
Unidad Nacional
- Santiago Elescano Ninahuanca
- Luisa Meneses Rivadeneyra
¿Quiénes son los candidatos a la Cámara de Diputados?
En el caso de la Cámara de Diputados, la competencia es igualmente diversa. De acuerdo con el documento oficial publicado por el partido Fe en el Perú, los aspirantes incluyen a Shellah Belén Palacios Rodríguez y Carlos Alberto Marcelo Olaya, quienes buscan representar a Lima Provincias en la cámara baja. El proceso de inscripción, que culminó el 23 de diciembre de 2025 según el cronograma del JNE, permitió la postulación de candidatos en listas nacionales y regionales.
Ahora Nación
- Edgar Sánchez Estupiñán
- Zulema Torres Abanto
- Marco Urbano Galiano
Alianza Electoral Venceremos
- Jorge Quintanilla Alarcón
- Ana Aranibar Dueñas
- Silverio Mariño Melgarejo
Alianza para el Progreso
- Ramón Aldave Sotelo
- Yuy Calderón Sánchez
- Carlos Coca Solorzano
- Cynthia Chamaya Rojas
Avanza País
- Carlos Almeri Veramendi
- Andes Chero Maldonado
- Juan Mendoza Zanabria
Fe en el Perú
- Shellah Palacios Rodríguez
- Joaquín Rosas Javier
- Katya Miranda Hilario
- Carlos Marcelo Olaya
Frepap
- Eliana Chávez Gonzáles
- Julio Dueñas Barrios
- Jovana Aiquipa Tomailla
- Fortunato Choque Villegas
Fuerza Popular
- Gladys Salguero de Álvarez
- Alexander Salas Rivera
- Angelica Goicochea Pinedo
- Esmifflin Retuerto Palomares
Fuerza y Libertad
- David Zegarra Albarracín
- Sara Contreras Alarcón
- Alcides de la O Carrión
- Consuelo Aguilar Arrieta
Juntos por el Perú
- Adán Becerra Garay
- Ysabel Sota Maldonado
- Andrés Sánchez Martínez
- Liliana Susanibar Sandoval
Libertad Popular
- Gingers García Portocarrero
- Marcos Ortíz Araya
- Ayrthon Manrique Verano
APRA
- Juan Mauricio Alor
- Karla Marín Zapata
- Gustavo Manrique de la Rosa
- Catherine Salvo Torres
Cívico Obras
- Arturo Eusebio Padilla
- Judith Apolinar Melendez
- Máximo Espinoza Caquipoma
- Nataly Tejeda Cierto
Buen Gobierno
- Milagros Santana Vera
- Julian Arellano Mata
- Ana Carrizales Junco
- Percy Paucar Maguiña
Demócrata Unido Perú
- Máximo Tello Vargas
- Geovanna Gutiérrez Ramírez
- Katerine Tiburio Pérez
Demócrata Verde
- Grace Vásquez Gómez
- Jeremias Garay Rivera
- Julissa Colán Hidalgo
- Marlón Horna Moreno
Democrático Federal
- Agustín Huamán Varrera
- Mary Minaya Rodríguez
- Eduardo Medina Bailón
- Marisel Rodríguez Flores
Somos Perú
- Rosa Caycho Dulanto
- Yuri Mejía Santillán
- Dalila Chávez Sierra
- José Gutiérrez Gómez
Frente de la Esperanza 2021
- José Gutiérrez Luyo
- Marlene Luyo Ludeña
- Lisardo Ugarte Obregón
- Amelia García Salgado
Partido Morado
- Rubén Guzmán Huapaya
- Solana Ávila Acosta
- Rafael Vásquez Neyra
- Fiorella Castillo Coveñas
País para Todos
- Juan Ruiz Ulloa
- Fermina Ramos Murga
- Pablo Ramírez Mendoza
- Flavia Pampa Estrada
PPP
- Yovany Ríos Rojas
- Lucía Cataño Oropeza
- Alex Atao Acevedo
- Rosa Tapia Mendoza
Cooperación Popular
- Jacqueline Huamán Silva
- Lider Berrios Figueroa
- Mery Ramírez Ramos
- Franz Marcelo Cantu
Integridad Democrática
- Rocío Tello Pérez
- Hugo Rojas Quispe
- Linda Sánchez Cama
Perú Libre
- Víctor Vilca Uribe
- Mariela Prado Linares
- Jhon Llata Paucar
- Irma Prudencio Alor
Perú Primero
- Carmela Yactayo Levano
- José Rodríguez Carpio
- Dominga Medina Saavedra
PRIN
- Manuel Yataco Ormeño
- Delfina Castillejo Pari
- Manuel Ruiz Ramos
SíCreo
- Francley Ruiz Silvera
- Leslie Cardoza Núñez
Perú Moderno
- Máximo Atauje Montes
- Ceciia García Antunez
- Edison Huamán Cullanco
Podemos Perú
- Cirilo Ramírez Rojas
- Rocío Aburto Matumay
- Marcelo Bejarano Escobar
- Carla Mogollón Astudillo
Primero la Gente
- César Andrade Rodríguez
- David García Fuentes
- Leonor Arias Fernández
Progresemos
- María Ramírez Cienfuegos
- Pedro Obregón Obregón
- María Marujo Puente
Renovación Popular
- Karen Melendez Vicente
- Eugenio Brito Castro
- Sandra Foraguita Salazar
- David Nolazco Soto
Salvemos al Perú
- Manuel Chinchay Febres
- Sorely Berrocal Ramos
- César Martínez Pérez
- Emperatriz Hurtado Román
Un Camino Diferente
- Mayko Vásquez Rodríguez
- Josefina Velásquez Lucana
- Juan Mego Luján
- María Mori Cerna
Unidad Nacional
- David Dávila Cabanillas
- Catherine Ortiz More
- Buenaventura Landeo Huatuco
- Nelly Condor Romo
¿Qué mecanismo habilitó la ONPE para que la ciudadanía conozca a los candidatos a congreso bicameral?
El acceso a la información sobre los candidatos ha sido facilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que habilitó sistemas de consulta en línea. Los ciudadanos pueden verificar su local de votación y confirmar si han sido designados como miembros de mesa, una función clave durante los comicios. El padrón electoral definitivo, según informó la ONPE, incluye a los electores que cumplieron con el proceso de tachas y reemplazos.
La composición del Congreso bicameral implica que Lima Provincias contará con representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en proporción a su peso electoral. El Senado asigna cuatro escaños a Lima y uno a Lima Provincias, mientras que la Cámara de Diputados distribuye los 130 cupos entre los diferentes distritos electorales. Según Wikipedia, el sistema de elección combina listas regionales y nacionales, con requisitos de edad y ciudadanía para los postulantes.
El proceso electoral de 2026 marca el retorno de la bicameralidad en el Congreso peruano, una reforma que busca fortalecer la representación regional y mejorar el control legislativo. De acuerdo con RPP, las agrupaciones políticas han procurado incluir en sus listas a candidatos con experiencia y reconocimiento público, pero también a jóvenes y representantes de sectores sociales diversos.
Entre los partidos que presentan candidatos en Lima Provincias, figuran Renovación Popular, Podemos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Avanza País, Somos Perú, Fe en el Perú, Unidad Nacional, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Demócrata Verde, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. Cada agrupación ha inscrito listas que reflejan diferentes enfoques programáticos y trayectorias políticas.
¿Cómo será el padrón electoral para Lima Provincias?
El padrón electoral para Lima Provincias incluye a ciudadanos mayores de 18 años habilitados para votar, quienes podrán ejercer su derecho en los locales asignados por la ONPE. Para consultar la información sobre las listas de candidatos y los detalles del proceso, el JNE mantiene activa la plataforma Voto Informado, donde se puede acceder a los perfiles y propuestas de cada postulante.
Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 definirán el rumbo político del país y especialmente el de Lima Provincias. Los resultados en esta jurisdicción tendrán impacto directo en la composición del Congreso y en las decisiones sobre políticas públicas en los próximos años. Según Andina, la participación ciudadana y la transparencia en la difusión de información serán factores clave durante la jornada electoral.