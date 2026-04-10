Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al senado y cámara de diputados en Lima Provincia?

Lima provincias tiene un gran bolsón de candidatos al senado y como diputados que este domingo 12 serán elegidos por los electores que acudan a las urnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones generales de Perú programadas para este domingo 12 de abril de 2026 definirán la composición del nuevo Congreso bicameral, y en Lima Provincias la expectativa se concentra en la lista de aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados. Según la información recabada por Andina y reportes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos han presentado a sus postulantes para representar a una de las regiones de mayor peso electoral del país.

Lima Provincias concentra uno de los padrones más numerosos, por lo que la elección de sus representantes será determinante para el futuro equilibrio político nacional. La competencia incluye a figuras con experiencia parlamentaria, exfuncionarios y nuevos rostros que buscan un escaño en el renovado Congreso.

El Senado estará compuesto por 60 miembros, 30 elegidos por representación regional y 30 por lista nacional. En el caso de Lima Provincias, los partidos han inscrito a sus candidatos en ambas modalidades, cumpliendo con lo dispuesto por la reforma bicameral. El JNE habilitó la plataforma Voto Informado para que los ciudadanos puedan consultar la lista completa de postulantes y acceder a información relevante de cada uno.

¿Quiénes son los candidatos por el senado en Lima Provincias?

En la lista al Senado por Lima Provincias destacan nombres como César Gago Arenas y Mercedes María Soto Chávez, ambos con trayectoria en la gestión pública. Además, figuran William Ricardo Sánchez Palomino y Yolanda Vargas Choque, inscritos por agrupaciones como Juntos por el Perú. Según el registro publicado por Juntos por el Perú, se suman postulantes como Adán Efrey Becerra Garay y Andrés César Sánchez Martínez, quienes buscan una curul en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente.

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Los partidos con mayor presencia en la región, como Renovación Popular, Podemos Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, han presentado listas que incluyen desde exministros hasta líderes sociales. El exgobernador regional Javier Alvarado Gonzáles del Valle y el excongresista Carlos Mesía aparecen entre los candidatos designados. Además, partidos como Avanza País, Juntos por el Perú y Somos Perú han sumado a sus filas a figuras conocidas y representantes de organizaciones sociales.

Ahora Nación

Andrés Asín Meléndez

Lourdes Mosquera Barreto

Alianza Electoral Venceremos

Alfredo Valerio Chahua

Clara Ramírez Valderrama

Alianza para el Progreso

Pedro Bernal Palacios

Luz Pitman Ramírez

Avanza País

Juan Peña Girón

Carmen Martínez Baca

Fe en el Perú

César Gago Arenas

Mercedes Soto Chávez

Frepap

Saturnino Tabuada Martínez

Doris Morales Astete

Fuerza Popular

Elard Melgar Valdéz

Lita Román Bustinza

Fuerza y Libertad

Pelayo Coa Alfaro

Eufemia Feliciano Retuerto

Juntos por el Perú

William Sánchez Palomino

Yolanda Vargas Choque

Libertad Popular

Carlos Alva Ramis

Lucía Manrique Chirito

APRA

Carmen Carvallo Gauthier

Juan Marín Goñy

Cívico Obras

Nacor Torres Aguilar

Glora Gonzáles Arredondo

Buen Gobierno

Lidia Monteblanco Ríos

Demócrata Unido Perú

Walter Oré Bazalar

Rita Ordoñez Arbizu

Demócrata Verde

Roger Almeri Veramendi

Luz Cahuas Gonzáles

Democrático Federal

Armando Minaya Mendoza

Nelida Muñoz Medina

Somos Perú

Rosamery Flores Albornoz

Obed Rosales Manuel

Frente de la Esperanza 2021

Luis Alberto Luyo

María Palomino Limaylla

Partido Morado

Hernán Vásquez Moreno

Iris Chinchay Peralta

País para Todos

Eduardo Lozada Frías

Cooperación Popular

Francisco Caira Yucra

Zoila Tminchi Martínez

Integridad Democrática

Clever Rosado Cadillo

Cecilia Olortegui Quispe

Perú Libre

Rolando Espinoza Pérez

Esperanza Yaya Gómez

Perú Primero

Pedro Yactayo Barreto

Dolores Puchoc Chuco

PRIN

Miguel Cabanillas Pezo

SíCreo

Luis Aubert Mendiburu

Ruth Ruiz Pingo

Perú Moderno

Juver Bailón Huerta

Susana Barahona Campos

Podemos Perú

Juan Prado Tapia

Rosa Bautista Navarro

Primero la Gente

Juan Santana Espinoza

Lidia León Durand

Progresemos

Óscar Vega Remigo

Olinda Bojorguez Francia

Renovación Popular

Javier Gonzáles del Valle

Rocío Parientes Ramos

Salvemos al Perú

Milko Pinedo Canepa

María Garcia Padilla

Un Camino Diferente

Segundo Valderrama Sánchez

Rosa Leyton Ruíz

Unidad Nacional

Santiago Elescano Ninahuanca

Luisa Meneses Rivadeneyra

Candidatos y simpatizantes del partido 'Primero La Gente', liderado por Marisol Pérez Tello, participan en una caravana por zonas populares de Lima en los días previos a las elecciones generales peruanas del 12 de abril. (Difusión)

¿Quiénes son los candidatos a la Cámara de Diputados?

En el caso de la Cámara de Diputados, la competencia es igualmente diversa. De acuerdo con el documento oficial publicado por el partido Fe en el Perú, los aspirantes incluyen a Shellah Belén Palacios Rodríguez y Carlos Alberto Marcelo Olaya, quienes buscan representar a Lima Provincias en la cámara baja. El proceso de inscripción, que culminó el 23 de diciembre de 2025 según el cronograma del JNE, permitió la postulación de candidatos en listas nacionales y regionales.

Ahora Nación

Edgar Sánchez Estupiñán

Zulema Torres Abanto

Marco Urbano Galiano

Alianza Electoral Venceremos

Jorge Quintanilla Alarcón

Ana Aranibar Dueñas

Silverio Mariño Melgarejo

Alianza para el Progreso

Ramón Aldave Sotelo

Yuy Calderón Sánchez

Carlos Coca Solorzano

Cynthia Chamaya Rojas

Avanza País

Carlos Almeri Veramendi

Andes Chero Maldonado

Juan Mendoza Zanabria

Fe en el Perú

Shellah Palacios Rodríguez

Joaquín Rosas Javier

Katya Miranda Hilario

Carlos Marcelo Olaya

Frepap

Eliana Chávez Gonzáles

Julio Dueñas Barrios

Jovana Aiquipa Tomailla

Fortunato Choque Villegas

Fuerza Popular

Gladys Salguero de Álvarez

Alexander Salas Rivera

Angelica Goicochea Pinedo

Esmifflin Retuerto Palomares

Fuerza y Libertad

David Zegarra Albarracín

Sara Contreras Alarcón

Alcides de la O Carrión

Consuelo Aguilar Arrieta

Juntos por el Perú

Adán Becerra Garay

Ysabel Sota Maldonado

Andrés Sánchez Martínez

Liliana Susanibar Sandoval

Libertad Popular

Gingers García Portocarrero

Marcos Ortíz Araya

Ayrthon Manrique Verano

APRA

Juan Mauricio Alor

Karla Marín Zapata

Gustavo Manrique de la Rosa

Catherine Salvo Torres

Cívico Obras

Arturo Eusebio Padilla

Judith Apolinar Melendez

Máximo Espinoza Caquipoma

Nataly Tejeda Cierto

Buen Gobierno

Milagros Santana Vera

Julian Arellano Mata

Ana Carrizales Junco

Percy Paucar Maguiña

Demócrata Unido Perú

Máximo Tello Vargas

Geovanna Gutiérrez Ramírez

Katerine Tiburio Pérez

Demócrata Verde

Grace Vásquez Gómez

Jeremias Garay Rivera

Julissa Colán Hidalgo

Marlón Horna Moreno

Democrático Federal

Agustín Huamán Varrera

Mary Minaya Rodríguez

Eduardo Medina Bailón

Marisel Rodríguez Flores

Somos Perú

Rosa Caycho Dulanto

Yuri Mejía Santillán

Dalila Chávez Sierra

José Gutiérrez Gómez

Frente de la Esperanza 2021

José Gutiérrez Luyo

Marlene Luyo Ludeña

Lisardo Ugarte Obregón

Amelia García Salgado

Partido Morado

Rubén Guzmán Huapaya

Solana Ávila Acosta

Rafael Vásquez Neyra

Fiorella Castillo Coveñas

País para Todos

Juan Ruiz Ulloa

Fermina Ramos Murga

Pablo Ramírez Mendoza

Flavia Pampa Estrada

PPP

Yovany Ríos Rojas

Lucía Cataño Oropeza

Alex Atao Acevedo

Rosa Tapia Mendoza

Cooperación Popular

Jacqueline Huamán Silva

Lider Berrios Figueroa

Mery Ramírez Ramos

Franz Marcelo Cantu

Integridad Democrática

Rocío Tello Pérez

Hugo Rojas Quispe

Linda Sánchez Cama

Perú Libre

Víctor Vilca Uribe

Mariela Prado Linares

Jhon Llata Paucar

Irma Prudencio Alor

Perú Primero

Carmela Yactayo Levano

José Rodríguez Carpio

Dominga Medina Saavedra

PRIN

Manuel Yataco Ormeño

Delfina Castillejo Pari

Manuel Ruiz Ramos

SíCreo

Francley Ruiz Silvera

Leslie Cardoza Núñez

Perú Moderno

Máximo Atauje Montes

Ceciia García Antunez

Edison Huamán Cullanco

Podemos Perú

Cirilo Ramírez Rojas

Rocío Aburto Matumay

Marcelo Bejarano Escobar

Carla Mogollón Astudillo

Primero la Gente

César Andrade Rodríguez

David García Fuentes

Leonor Arias Fernández

Progresemos

María Ramírez Cienfuegos

Pedro Obregón Obregón

María Marujo Puente

Renovación Popular

Karen Melendez Vicente

Eugenio Brito Castro

Sandra Foraguita Salazar

David Nolazco Soto

Salvemos al Perú

Manuel Chinchay Febres

Sorely Berrocal Ramos

César Martínez Pérez

Emperatriz Hurtado Román

Un Camino Diferente

Mayko Vásquez Rodríguez

Josefina Velásquez Lucana

Juan Mego Luján

María Mori Cerna

Unidad Nacional

David Dávila Cabanillas

Catherine Ortiz More

Buenaventura Landeo Huatuco

Nelly Condor Romo

El candidato presidencial junto a sus candidatos a la cámara de diputados buscan el apoyo popular. (Difusión)

¿Qué mecanismo habilitó la ONPE para que la ciudadanía conozca a los candidatos a congreso bicameral?

El acceso a la información sobre los candidatos ha sido facilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que habilitó sistemas de consulta en línea. Los ciudadanos pueden verificar su local de votación y confirmar si han sido designados como miembros de mesa, una función clave durante los comicios. El padrón electoral definitivo, según informó la ONPE, incluye a los electores que cumplieron con el proceso de tachas y reemplazos.

La composición del Congreso bicameral implica que Lima Provincias contará con representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en proporción a su peso electoral. El Senado asigna cuatro escaños a Lima y uno a Lima Provincias, mientras que la Cámara de Diputados distribuye los 130 cupos entre los diferentes distritos electorales. Según Wikipedia, el sistema de elección combina listas regionales y nacionales, con requisitos de edad y ciudadanía para los postulantes.

El proceso electoral de 2026 marca el retorno de la bicameralidad en el Congreso peruano, una reforma que busca fortalecer la representación regional y mejorar el control legislativo. De acuerdo con RPP, las agrupaciones políticas han procurado incluir en sus listas a candidatos con experiencia y reconocimiento público, pero también a jóvenes y representantes de sectores sociales diversos.

Entre los partidos que presentan candidatos en Lima Provincias, figuran Renovación Popular, Podemos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Avanza País, Somos Perú, Fe en el Perú, Unidad Nacional, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Demócrata Verde, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. Cada agrupación ha inscrito listas que reflejan diferentes enfoques programáticos y trayectorias políticas.

¿Cómo será el padrón electoral para Lima Provincias?

El padrón electoral para Lima Provincias incluye a ciudadanos mayores de 18 años habilitados para votar, quienes podrán ejercer su derecho en los locales asignados por la ONPE. Para consultar la información sobre las listas de candidatos y los detalles del proceso, el JNE mantiene activa la plataforma Voto Informado, donde se puede acceder a los perfiles y propuestas de cada postulante.

Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 definirán el rumbo político del país y especialmente el de Lima Provincias. Los resultados en esta jurisdicción tendrán impacto directo en la composición del Congreso y en las decisiones sobre políticas públicas en los próximos años. Según Andina, la participación ciudadana y la transparencia en la difusión de información serán factores clave durante la jornada electoral.