¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

El Perú contará con 60 senadores - Congreso de La República

Las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026 marcan el regreso del Senado en Perú, una instancia clave para la gobernabilidad y la estabilidad política de los próximos cinco años. En esta jornada decisiva, se elegirán 60 senadores, distribuidos en dos listas: 30 de representación regional y 30 de lista nacional. La composición del Senado será determinante para el equilibrio de poderes, tan relevante como la elección del presidente de la república.

El Senado no solo es un contrapeso al Poder Ejecutivo, sino también una pieza fundamental en la aprobación de leyes y la designación de altas autoridades constitucionales. Elegir estratégicamente a los senadores permitirá a los ciudadanos influir en la calidad y la orientación de las políticas públicas durante el próximo quinquenio.

¿Cómo se eligen los senadores en las elecciones 2026?

Este 12 de abril, además de presidente y vicepresidentes, los peruanos votarán por 60 senadores y 130 diputados para conformar el próximo Congreso bicameral. De los 60 escaños del Senado, 30 corresponden a la representación nacional y los otros 30 a la representación regional.

La elección regional se realiza por distrito electoral múltiple: cada departamento del país elige un senador, Lima Metropolitana elige cuatro, la provincia constitucional del Callao uno y los peruanos residentes en el extranjero uno. Por su parte, los 30 senadores de lista nacional son elegidos por todos los votantes del país, en un distrito único nacional.

Para conocer el listado completo de candidatos al Senado y sus hojas de vida, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones: Consulta aquí la lista de candidatos al Senado.

Elecciones 2026

¿Cómo marcar correctamente tu voto para senador?

De las cinco columnas que presenta la cédula de sufragio para estas elecciones, dos están dedicadas a la elección de senadores: una columna para senadores por distrito nacional y otra para senadores por distrito regional. Cada elector deberá marcar su preferencia en ambas columnas de manera independiente.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto una cédula de sufragio con dos columnas específicas para la elección de senadores: una para senadores nacionales y otra para senadores regionales. En ambas, el elector debe marcar solo una organización política por columna, utilizando una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o nombre del partido político.

Para senadores nacionales, se puede escribir hasta dos números de candidatos preferidos del mismo partido (doble voto preferencial).

Para senadores regionales, solo se puede consignar un número de candidato preferido dentro del recuadro correspondiente.

Si la marca se realiza fuera del recuadro, o si se marcan varias organizaciones en la misma columna, el voto será declarado nulo. Si no se marca ninguna opción, el voto será considerado en blanco. La ONPE recuerda que un error en una columna no invalida el resto del voto, por lo que es fundamental revisar cada sección antes de entregar la cédula.

¿Es tu primera vez votando o necesitas un recordatorio? Sigue esta guía visual para que el día de las elecciones sea un proceso rápido y sin estrés. Conoce cada etapa, desde la lista de electores hasta recibir tu DNI de vuelta.

Funciones principales del Senado peruano

El Senado, tal como establece la Ley N° 31988 de reforma constitucional, será responsable de aprobar, modificar o rechazar leyes que provengan de la Cámara de Diputados. Además, tendrá la facultad de elegir al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de Reserva.

Otras funciones clave incluyen la designación del Contralor General de la República, la ratificación del Superintendente de Banca y Seguros, la autorización para la salida del presidente del país y el ingreso de tropas extranjeras, y la revisión de decretos de urgencia o de excepción dictados por el Ejecutivo.

El Senado deberá ejercer control sobre tratados internacionales y suscribirlos antes de su ratificación, así como fiscalizar los actos del gobierno durante los periodos de receso parlamentario. Estas competencias lo convierten en un actor esencial para el buen funcionamiento institucional del país.

El nuevo reglamento del Senado en Perú establece que la Cámara de Senadores no puede ser disuelta por el Ejecutivo. Con la implementación de la bicameralidad, solo la Cámara de Diputados podría ser disuelta tras dos negativas de confianza, blindando al Senado para brindar mayor estabilidad política.

Para votar de manera informada y evitar errores, la ONPE recomienda a los ciudadanos revisar su local de votación, llevar su DNI vigente y consultar previamente el número de orden en la mesa electoral. Se aconseja practicar la forma correcta de marcar la cédula y revisar el portal de la ONPE y el JNE para conocer a los candidatos y sus propuestas.