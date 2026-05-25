Perú

Pedro Francke pide a Antauro Humala “irse a su casa”, califica sus ideas de “locas y violentas” y afirma que “no ayuda” a JP

El exministro y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú rechazó la influencia del hermano del expresidente en la agrupación y marca distancia con sus propuestas

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En entrevista para Exitosa, Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, negó conocer a Antauro Humala y calificó sus ideas como "locas, absurdas y violentas", afirmando que no le hacen ningún favor al país.

El exministro Pedro Francke, del equipo técnico de Juntos por el Perú, criticó este lunes las posiciones de Antauro Humala, quien cumplió 17 años de prisión por homicidio y rebelión debido a su participación en el ‘Andahuaylazo’ y tomó protagonismo en la agrupación que postula a Roberto Sánchez.

En diálogo con Exitosa, Francke calificó las propuestas del hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) como “locas, absurdas y violentas”, y afirmó que no suman al debate nacional ni a la organización política.

“No ayuda a nadie, a mi juicio, no ayuda al país. Ese es el tema, yo creo que Antauro suelta ideas violentas que me parece que al Perú no le hacen ningún favor”, sostuvo. El miembro del equipo técnico precisó que no tiene vínculos con Antauro Humala ni lo conoce personalmente. “Nunca en mi vida lo he visto. Y si lo veo algún día le diré: ‘Señor, ¿por qué no se va a su casa mejor tranquilo?’”, expresó entre risas.

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Afirmó que las posturas de Humala no solo resultan ajenas al ideario de Juntos por el Perú, sino que además dificultan los objetivos del espacio político. “No va a haber estatizaciones, vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar los contratos. Queremos que inviertan, queremos facilitar las inversiones en el Perú. Queremos darle mucho énfasis a los pequeños empresarios, a los pequeños negociantes, a los pequeños comerciantes, porque ahí es donde vive la mayor parte de la gente”, indicó.

Roberto Sánchez
El exministro destacó que la agrupación no planea estatizaciones y aseguró respeto a la propiedad privada y los contratos

“Nuestro interés está en que ellos tengan crédito. Esa es nuestra prioridad, porque es de lo que viven las familias peruanas, pero nosotros queremos que la inversión privada cree que genere empleo”, añadió.

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A pesar de integrarlo en sus filas durante gran parte de la campaña, tanto Sánchez como su equipo técnico han intentado, en las últimas semanas previas al balotaje, distanciarse del exmilitar, quien ha propuesto ejecutar a expresidentes, defende la exclusión y persecución de personas LGTBIQ+ y migrantes, y celebra públicamente el ‘Andahuaylazo’, acción armada por la que recibió condena.

Francke, exministro de Economía del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue anunciado días atrás como jefe del equipo económico del candidato presidencial, quien disputará la segunda vuelta el próximo 7 de junio frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El exconsultor del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso reducir los beneficios tributarios para algunos sectores económicos y aumentar la recaudación fiscal durante el gobierno de Castillo, cuya gestión concluyó en 2022 tras un intento fallido de golpe de Estado.

En el contexto de la campaña, tanto Roberto Sánchez como su equipo técnico buscan marcar distancia de Antauro Humala, quien propone medidas extremas como la ejecución de expresidentes y la persecución de personas LGTBIQ+ y migrantes
En el contexto de la campaña, tanto Roberto Sánchez como su equipo técnico buscan marcar distancia de Antauro Humala, quien propone medidas extremas como la ejecución de expresidentes y la persecución de personas LGTBIQ+ y migrantes

Junto a Francke, Sánchez presentó al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros como responsable de los asuntos internacionales en su equipo de campaña. Este último fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), embajador en Bolivia durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011) y representante permanente de Perú ante la Unesco bajo la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).

Los equipos técnicos de Fujimori y de Sánchez, rivales en el balotaje, se enfrentaron este domingo en un debate en el que Fuerza Popular defendió “el orden frente al caos”, en referencia a la postura de Juntos por el Perú, que destacó por moderar su postura económica a favor de inversiones y estabilidad fiscal.

El debate, que no contó con la presencia ni de los candidatos presidenciales, ni de sus fórmulas vicepresidenciales, se organizó en seis bloques temáticos que defendieron seis integrantes de los equipos técnicos de cada partido.

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