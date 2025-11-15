El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Congreso bicameral oficializa reforma que elimina el transfuguismo y nuevas bancadas

¡Es oficial! Se publicó el reglamento del nuevo Congreso bicameral y, entre los cambios establecidos, hay uno que podría generar especial interés entre los nuevos candidatos, sobre todo aquellos que van como invitados de un partido u organizaciones políticas y aspiran a un escaño en el senado: no se podrán conformar nuevas bancadas.

Según el reglamento, no está permitida la creación de grupos parlamentarios distintos a los partidos o alianzas ya constituidos que hayan logrado representación. Es decir, si un grupo de senadores no está de acuerdo con las decisiones de la bancada a la que pertenece, puede retirarse, pero no formar una nueva.

Un ejemplo claro es lo ocurrido en este Congreso con Perú Libre. La bancada llegó a ocupar 38 escaños al inicio del periodo 2021-2026; sin embargo, ahora solo tiene 11 congresistas. ¿Qué pasó? Cuando Pedro Castillo entró en conflicto con el líder del partido, Vladimir Cerrón, fue expulsado, y un grupo de parlamentarios se fue con él para formar el Bloque Magisterial. Luego, otro desencuentro en el ala cerronista provocó la renuncia de Silvana Robles, Pasión Dávila, Jaime Quito y Alfredo Pariona. Así, el grupo que empezó con la mayor representación terminó reducido a 11.

¿Qué pasa si un senador renuncia?

Los nuevos senadores que deseen separarse de su grupo tendrán dos opciones: unirse a una bancada ya existente o pasar a integrar la bancada mixta. En ambos casos hay restricciones. Si se unen a otro grupo, solo podrán hacerlo una vez y no podrán ocupar cargos de dirección, integrar la Junta de Portavoces ni postular a la Mesa Directiva o comisiones hasta el siguiente periodo anual. Además, para renunciar a una bancada, primero deben hacerlo ante su partido, y la renuncia surtirá efecto cinco días hábiles después.

Por ejemplo, si este reglamento habría estado vigente, María del Carmen Alva, habría tenido que renunciar al partido y a la bancada, ya que permaneció casi los cinco periodos como ‘no agrupada’ y pese a eso, logró presidir la Comisión de Relaciones Exteriores.

Así funcionará la bancada mixta

La bancada mixta es una figura limitada dentro del Congreso, creada para asegurar la participación mínima de quienes dejan su grupo original. Solo permite presentar proposiciones legislativas y participar en comisiones; no puede integrar la Mesa Directiva ni la Junta de Portavoces. Tampoco tiene oficina, personal ni recursos, lo que confirma su carácter transitorio. En la práctica, es un espacio de tránsito sin capacidad de dirección política.

Con el retorno del sistema bicameral, estas reglas serán más estrictas en el senado. Quienes cambien de bancada o se unan a otra enfrentarán restricciones para asumir cargos de liderazgo hasta el siguiente periodo, una medida destinada a frenar al tránsfuga. Las renuncias deberán seguir procedimientos internos con efectos temporales definidos, y las expulsiones requerirán decisiones formales de cada grupo.

Además, el nuevo diseño del Senado busca reforzar la disciplina interna y la coherencia de las organizaciones políticas, reduciendo los incentivos para que los legisladores abandonen el grupo con el que fueron electos. En teoría, esta estructura pretende evitar que se repitan escenarios de fragmentación como los del Congreso unicameral, donde la proliferación de bancadas debilitó la representación y generó inestabilidad.