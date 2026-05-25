Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: Estos son los 4 temas que debatirán este domingo 31 de mayo rumbo a la segunda vuelta 2026

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 entra en una de sus etapas más decisivas. El próximo domingo 31 de mayo, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en el esperado debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un encuentro que buscará exponer ante millones de peruanos las principales propuestas de gobierno de ambas agrupaciones políticas antes de los comicios del 7 de junio.

El evento se realizará desde las 8:00 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima y tendrá como eje central cuatro temas considerados prioritarios para el país: seguridad ciudadana, economía, salud, educación y fortalecimiento democrático. El organismo electoral adelantó que el formato incluirá preguntas ciudadanas, tiempos compartidos y espacios de interacción directa entre los postulantes, en un intento por generar un intercambio más dinámico y menos rígido que en anteriores procesos electorales.

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¿Qué temas debatirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026?

Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, Carlos Vilela, confirmó que los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú acordaron previamente los cuatro bloques temáticos que marcarán el desarrollo del debate presidencial.

Los candidatos deberán presentar propuestas y responder preguntas sobre:

Seguridad Ciudadana

Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

Educación y Salud

Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza

Estos temas han sido considerados prioritarios debido al contexto político y social que atraviesa el país. La creciente preocupación por la criminalidad, la crisis económica que afecta a miles de familias y la demanda de mejoras en servicios públicos como salud y educación han dominado gran parte de la campaña electoral de las últimas semanas.

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Desde el JNE indicaron que cada bloque iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía. Luego de ello, ambos candidatos tendrán un tiempo determinado para responder y desarrollar sus propuestas de gobierno.

“El debate presidencial comenzará a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima a fin de que la población pueda conocer las propuestas de gobierno que tienen ambos partidos para la nueva gestión gubernamental”, señaló Vilela.

La presencia de preguntas ciudadanas forma parte de la campaña “Participa y decide”, impulsada por el organismo electoral para incentivar la participación de la población en este proceso. A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán enviar interrogantes vinculadas a los cuatro ejes temáticos del debate. El JNE escogerá una pregunta por cada bloque.

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La expectativa política en torno al evento ha crecido luego de conocerse los resultados oficiales de la primera vuelta. Tanto Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, llegan a esta etapa buscando captar el voto indeciso y reforzar sus mensajes de campaña en uno de los encuentros más vistos del proceso electoral.

Así será el formato del debate presidencial organizado por el JNE

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones informó que el intercambio utilizará una “metodología mixta”, un esquema que combinará exposiciones individuales, preguntas ciudadanas y momentos de diálogo entre ambos postulantes.

La dinámica arrancará con una presentación inicial de un minuto por candidato. Posteriormente, ambos pasarán a un formato cara a cara para desarrollar cada bloque temático.

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Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la implementación del llamado “bolsón de tiempo”, mecanismo mediante el cual cada candidato administrará libremente los minutos asignados para responder, replicar o profundizar en sus propuestas.

Según detalló el JNE, cada aspirante contará con aproximadamente tres minutos por bloque temático. Además, existirán espacios de interacción directa que permitirán réplicas y contrapreguntas entre ambos participantes.

La intención del organismo electoral es generar un debate más fluido y técnico, evitando únicamente discursos preparados o intervenciones excesivamente rígidas. “Debe ser aprovechado para dar los argumentos técnicos de sus propuestas de gobierno”, indicó Vilela sobre el formato.

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El debate tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos y concluirá con un mensaje final de dos minutos por candidato dirigido a los electores.

Los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal serán los encargados de moderar el intercambio político.

En los últimos días, ambos candidatos también han adelantado algunas posiciones vinculadas al proceso electoral. Fujimori ha insistido en reforzar la presencia de personeros y observadores internacionales durante la segunda vuelta, mientras que Sánchez planteó la posibilidad de impulsar debates descentralizados en distintas regiones del país.

Con el formato ya confirmado y los temas definidos, el debate presidencial del próximo 31 de mayo se perfila como uno de los eventos políticos más importantes de las Elecciones 2026, en un escenario donde millones de ciudadanos aún evalúan las propuestas de ambos aspirantes antes de acudir a las urnas.

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