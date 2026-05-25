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Juntos por el Perú revela visitas de José Balcázar a Pedro Castillo en prisión y le exige “cumplir su promesa” de indultarlo

Walter Ayala, portavoz del partido, expuso que el mandatario interino mantuvo encuentros en el penal de Barbadillo con Pedro Castillo y reclamó una definición sobre el pedido de indulto

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Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez como candidato presidencial, pidió al presidente interino José Balcázar que concrete el indulto para Pedro Castillo
Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez como candidato presidencial, pidió al presidente interino José Balcázar que concrete el indulto para Pedro Castillo

El partido Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, solicitó este lunes al presidente interino José Balcázar que “cumpla su palabra” y concrete el indulto para el exmandatario, condenado tras su intento de autogolpe en diciembre del 2022.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de la agrupación y extitular de Defensa, Walter Ayala, mencionó haber visitado en varias ocasiones a Castillo en el penal de Barbadillo, donde cumple una pena superior a 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión. “Estamos esperando el indulto y está en sus manos, porque el indulto es algo político”, afirmó.

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Ayala recordó que, aunque “algunos sostienen que no es posible otorgar un indulto sin sentencia”, en 2017 el exgobernante Pedro Pablo Kuczynski concedió ese beneficio al fallecido dictador Alberto Fujimori, medida que fue anulada por un juzgado bajo el argumento de que “los delitos de lesa humanidad no permiten” esa prerrogativa.

“Pero, ¿qué hizo este Tribunal Constitucional? (...) Repuso nuevamente el indulto, pese a que iba contra el Reglamento de Indultos. Quiere decir que el TC ha reafirmado, como lo dice la Constitución, que el indulto es un acto netamente político y que, si bien hay una comisión de indultos, es un ente informativo. Eso no vincula la decisión del presidente. El presidente no está sometido a ese reglamento”, indicó.

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Walter Ayala, portavoz del partido, señaló que visitó varias veces a Castillo en el penal de Barbadillo y consideró que el indulto depende de una decisión política
Walter Ayala, portavoz del partido, señaló que visitó varias veces a Castillo en el penal de Barbadillo y consideró que el indulto depende de una decisión política

Fujimori quedó en libertad en diciembre de 2023 en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había pedido a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.

El exautócrata abandonó Barbadillo un día después de que se conociera que el máximo intérprete de la Constitución dispuso su “inmediata libertad” al restituir los efectos del indulto que le otorgó Kuczynski en 2017.

Balcázar se ha mostrado abierto a indultar a Castillo desde el momento que fue escogido para encabezar el gobierno de transición que debe entregar al poder al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales en curso.

En ese contexto, pocas horas después de que asumiese el mando transitorio en febrero pasado, el propio Ayala presentó a las oficinas de la Presidencia una solicitud de indulto presidencial en favor del exmandatario, la cual fue rechazada el pasado 30 de abril. No obstante, recientemente le ha invocado “cumplir con su palabra” y otorgarle la gracia, y le advirtió que, de no hacerlo, “la historia lo va a juzgar”.

El presidente de Perú, Pedro Castillo (i), junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala (d). Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar
El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Castillo fue condenado por conspiración al haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenido pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima.

El exgobernante optó por esta vía al intuir que el Parlamento, controlado por una feroz oposición, buscaría destituirlo ese mismo día como ya había tratado de hacerlo previamente, tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.

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