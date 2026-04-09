Perú

Elecciones 2026: JNE agradece a la Unión Europea y a la OEA por despliegue de misión de observación electoral en Perú

Las misiones internacionales evaluarán aspectos como organización electoral, financiamiento político, justicia y uso de tecnología durante los comicios

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JNE destaca presencia de misiones internacionales como garantía de transparencia en elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE destaca presencia de misiones internacionales como garantía de transparencia en elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su agradecimiento a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) por el envío de observadores internacionales para acompañar el proceso electoral en Perú. El presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó durante la inauguración oficial del Programa de Observación Electoral Internacional que la presencia de estas misiones representa una garantía del estado de derecho y del compromiso internacional con la democracia en la región.

En su intervención, Burneo señaló que tanto el JNE como el sistema electoral peruano actúan con transparencia, imparcialidad y profesionalismo, subrayando que el desarrollo de los comicios cuenta con la vigilancia de organismos reconocidos a nivel global. “Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino”, afirmó Burneo, citado por Andina.

Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Observadores internacionales y capacitación

En marzo, el JNE organizó una capacitación dirigida a observadores internacionales. El curso incluyó sesiones sobre el marco legal electoral, los procedimientos que rigen la jornada y la metodología utilizada en la observación. Esta iniciativa, busca dotar a los participantes de herramientas para evaluar el proceso con criterios objetivos y técnicos.

La misión de la Unión Europea, liderada por la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, completó su despliegue este miércoles. De acuerdo con información difundida por Andina, el equipo está integrado por 150 observadores distribuidos en las 25 regiones del país. Su labor consiste en acompañar la apertura de las urnas, seguir el desarrollo de la votación, observar el cierre de las ánforas, el conteo de votos y la publicación de los resultados oficiales.

La iniciativa del JNE busca que los directivos compartan los mismos estándares de idoneidad que los fundadores. (Foto: Andina)
La iniciativa del JNE busca que los directivos compartan los mismos estándares de idoneidad que los fundadores. (Foto: Andina)

Despliegue de la OEA y cobertura electoral

Por su parte, la misión de la OEA, encabezada por Víctor Rico Frontaura, inició su trabajo en Perú con la participación de más de 90 expertos provenientes de 22 países. Según lo informado por Andina, esta delegación evaluará aspectos como organización, tecnología electoral, justicia, financiamiento y participación política durante la jornada. Ambas misiones presentarán informes preliminares al finalizar el día, acompañados de recomendaciones orientadas a fortalecer el proceso electoral.

Los observadores internacionales estarán presentes en todas las etapas del proceso electoral. Desde la apertura de las urnas hasta el cierre y conteo de votos, el seguimiento busca garantizar la autenticidad, transparencia y legitimidad de los resultados. El jefe adjunto de la misión europea, Alexander Gray, señaló que dos días después de los comicios se presentarán los primeros hallazgos en una conferencia de prensa.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)
Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

Participación ciudadana

Más de 27 millones de peruanos han sido convocados a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. El proceso incluye la elección de presidente, dos vicepresidentes, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, y cinco representantes para el Parlamento Andino.

Según declaraciones recogidas por Andina, se prevé la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, la cual se celebrará el 7 de junio. Las observaciones de las misiones internacionales, tanto de la UE como de la OEA, servirán como insumo para mejorar la organización de esta eventual segunda ronda y fortalecer la confianza en el proceso democrático peruano.

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