Sporting Cristal vs Cerro Porteño: ‘celestes’ llegan a Asunción con cinco bajas para el duelo por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal afrontará el jueves 28 de mayo en La Nueva Olla su visita a Cerro Porteño por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con cinco ausencias: tres descartes y dos jugadores en observación médica. (Sporting Cristal)

A pocos días del partido decisivo de Sporting Cristal frente a Cerro Porteño por la última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, el club peruano encaró un contratiempo en su lista: cinco futbolistas quedaron fuera o condicionados por sanción y problemas físicos.

La baja segura más sensible es la del lateral izquierdo brasileño Cristiano Da Silva, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obliga al técnico Zé Ricardo a mover piezas en una zona específica del campo. A ese panorama se añadieron dos lesiones musculares que sacaron de carrera a Santiago González y Juan Cruz González, ambos con desgarros, según la información disponible.

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Además, el comando técnico aguarda la evolución de Luis Iberico, con una contractura en el muslo, y del delantero Felipe Vizeu, quien continuó con terapias por un dolor lumbar que apareció durante el calentamiento del último fin de semana ante ADT. Con ese cuadro, Sporting Cristal buscó ajustar su plan para un encuentro que también condiciona su continuidad internacional en 2026.

Tres ausencias confirmadas: suspensión y dos desgarros

Cristal afrontará una final en Paraguay con bajas sensibles en defensa y ataque. Las ausencias obligarán a Zé Ricardo a reinventar el equipo en una noche sin margen de error. (Sporting Cristal)

La planificación de Zé Ricardo quedó marcada por una sanción reglamentaria y dos lesiones que ya dejaron sin margen al cuerpo técnico. Cristiano Da Silva no viajó como opción disponible para el cruce con Cerro Porteño por llegar al límite de amonestaciones en la fase de grupos. Su ausencia recortó alternativas en el puesto de marcador izquierdo, una zona que suele tener impacto directo en la salida por banda y en las coberturas cuando el rival profundiza.

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En la misma lista de descartes entraron Santiago González y Juan Cruz González. Ambos quedaron fuera de la convocatoria por desgarros, de acuerdo con lo reportado en el material base. Se trató, en consecuencia, de dos bajas médicas que redujeron el abanico de recambios en un partido de alta exigencia por el cierre del grupo.

El propio periodista Percy Ramos, de L1 MAX, resumió el escenario en un reporte que circuló en la previa y que precisó, además, el estado de los jugadores en duda. “Cristiano Da Silva no estará frente a Cerro por acumulación de tarjetas amarillas. A esta baja se suman Juan Cruz González y Santiago González por lesión (ambos desgarro)”, comunicó.

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La combinación de suspensión y lesiones obligó a Sporting Cristal a reacomodar su propuesta para un partido en el que debía resolver también una necesidad de puntos. Con menos piezas disponibles, el margen para administrar el esfuerzo o corregir el trámite con cambios se volvió más estrecho.

Dos futbolistas en evaluación: Iberico y Vizeu

El cuadro rimense no solo pelea contra la presión del resultado: también enfrenta la incertidumbre física de Iberico y Vizeu, dos nombres que aún no aseguran presencia en Asunción. (Sporting Cristal)

Además de los tres descartes, Sporting Cristal llegó al tramo final de la preparación con dos situaciones abiertas. Luis Iberico presentó una contractura en el muslo y el club esperó su respuesta en los días previos al viaje. En paralelo, Felipe Vizeu continuó con un tratamiento para mitigar un dolor lumbar que, según la información aportada, se manifestó durante el calentamiento del partido del fin de semana ante ADT.

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De igual manera, Percy Ramos detalló el foco del área médica y el trabajo planificado para ambos casos: “Además, esperan que Iberico supere la contractura en el muslo y que Vizeu alivie con terapia el dolor lumbar”, señaló el periodista de L1 MAX.

Con Iberico y Vizeu sin confirmación definitiva dentro del material disponible, la elaboración de la lista final quedó atada a su evolución.

Lo qué necesita Cristal para seguir en torneos Conmebol

Sporting Cristal jugará en La Nueva Olla una noche decisiva para su continuidad internacional. Además de sumar en Paraguay, dependerá de lo que ocurra en Brasil. (Sporting Cristal)

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se programó para el jueves 28 de mayo, desde las 17.00 (hora peruana) y 19.00 (hora de Paraguay), en el estadio La Nueva Olla, en Asunción. La transmisión se anunció por ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, siempre de acuerdo con la información incluida en el texto base.

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Más allá del rival y del escenario, el equipo celeste llegó con un objetivo paralelo: asegurar su continuidad en competiciones internacionales durante la temporada. Sporting Cristal necesita sumar para sostener opciones de clasificación a la Copa Sudamericana.

La situación del equipo rimense propone dos escenarios: si logran una victoria en Paraguay, deben esperar además que Junior venza a Palmeiras en Brasil. En cambio, aun con una derrota ante Cerro Porteño, el cuadro rimense quedaba pendiente del resultado de Palmeiras frente a Junior: una victoria del club brasileño le permitirá mantenerse en un torneo internacional.

Con esas condiciones deportivas sobre la mesa y con cinco bajas que incidieron en el armado del equipo, Sporting Cristal enfrenta una visita de máxima exigencia en la última fecha de la fase de grupos, con la necesidad de administrar un plantel recortado y, a la vez, atender los resultados que se definen en el otro partido del grupo.

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