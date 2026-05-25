El calendario de Ignacio Buse rumbo a Wimbledon 2026: inicia la preparación sobre césped de cara al Grand Slam londinense

Ignacio Buse jugará el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: ATP.

El tenis de alta competencia no ofrece espacio para los lamentos, y la élite del circuito ATP exige una capacidad de adaptación inmediata. Tras la eliminación en la primera ronda de Roland Garros 2026 a manos del moscovita Andrey Rublev, Ignacio Buse tiene la obligación de pasar página de forma vertiginosa. El talentoso jugador nacional ya se enfoca en reestructurar su juego y comenzar a planificar los próximos pasos de una gira sobre hierba.

El nuevo horizonte competitivo forzará al peruano a salir de su zona de confort para empezar a acondicionar sus golpes a la superficie a la que menos habituado está en todo el circuito: el césped. La transición desde el polvo de ladrillo hacia las veloces canchas de hierba representa uno de los desafíos técnicos y físicos más complejos para cualquier tenista sudamericano, un examen que medirá la capacidad del limeño de 22 años para ajustar sus desplazamientos y tiempos de impacto en una superficie sumamente rápida y de bote bajo.

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Destino Wimbledon

La temporada de tenis no se detiene y, tras despedirse de la arcilla parisina, la primera raqueta del Perú deberá realizar una rápida transición de superficie para enfocarse en la gira sobre césped. De acuerdo con su calendario de competencia para el mes de junio, el objetivo principal de ’Nacho’ está fijado en las prestigiosas canchas de Londres, donde ya tiene asegurado su boleto para competir directamente desde el cuadro principal del mítico torneo de Wimbledon.

Buse disputó la clasifiación de Wimbledon 2025, único Grand Slam sobre césped, y cayó ante el francés Arthur Cazaux. Crédito: Itea Media

La planificación estratégica del peruano arrancará la semana del 8 de junio, donde figura como noveno alternante para el cuadro principal del ATP 250 de Stuttgart en Alemania; en paralelo, se encuentra inscrito para disputar la ‘qualy’ del ATP 250 de s-Hertogenbosch en los Países Bajos. Ante este panorama en el arranque de la gira verde, el equipo de trabajo del tenista nacional deberá evaluar detenidamente los cierres de las listas y elegir con precisión quirúrgica en cuál de estos dos torneos competirá para sumar sus primeros minutos sobre césped.

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Siete días más tarde, de cara a la semana del 15 de junio, el tenista nacional buscará seguir sumando valioso rodaje sobre césped en torneos de mayor envergadura, apareciendo provisionalmente como séptimo alternante en los cuadros principales de los prestigiosos ATP 500 de Queen’s Club en el Reino Unido y de Halle en territorio germano. Nuevamente, la paridad en las listas obligará a Buse a decidirse por una de estas dos históricas plazas europeas, buscando garantizar la mayor cantidad posible de partidos oficiales que le permitan afinar su sincronización.

Toda esta exigente travesía sobre áreas verdes servirá como el preámbulo perfecto para su gran objetivo de la temporada: el tercer Grand Slam del año. En la semana del 29 de junio, Buse saltará al césped de Wimbledon con la consigna de plasmar su mejor versión tenística y demostrar que su juego se adapta a cualquier superficie, buscando consolidar su posición entre los treinta mejores jugadores del planeta y llegar en plenitud de condiciones a la mítica ‘Catedral del tenis’ en la capital británica.

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La raqueta número del Perú se aclimata antes de iniciar su participación en la 'qualy' de Wimbledon 2025. (Video: Instagram)

Crecimiento exponencial

La presencia garantizada de Ignacio Buse en el cuadro principal de los torneos más selectos del mundo no es producto del azar, sino el reflejo de una evolución técnica que ha asombrado a los especialistas en la presente temporada. El año 2026 se ha convertido en el trampolín definitivo para el afianzamiento del joven tenista nacional en la verdadera élite del deporte blanco, quemando etapas a una velocidad alarmante y ganándose el respeto unánime de las principales raquetas del circuito internacional.

El peruano actualmente se ubica en el puesto 31 del mundo en el escalafón de la ATP, un sitial de privilegio que hace apenas doce meses parecía un objetivo a largo plazo. Su meteórico ascenso comercial e internacional quedó refrendado de forma categórica con la obtención de su primer título ATP en el prestigioso torneo de Hamburgo, una corona que terminó por cambiar el estatus de su carrera y que hoy le permite mirar con optimismo los exigentes desafíos que se avecinan en el césped londinense.

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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.