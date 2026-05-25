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Marco Huamán desvela la clave de su crecimiento sustancial en Alianza Lima: “Volví mentalizado, siempre daré lo mejor de mí”

El polifuncional futbolista ha repasado su situación personal en la campaña liguera, que acaba de tener un apartado emotivo con la consecución del Torneo Apertura 2026. “Ha sido un gran paso”, admitió

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Marco Huamán se ha afianzado como un futbolista clave en Alianza Lima. - Crédito: Eduardo Cerdeña
Marco Huamán se ha afianzado como un futbolista clave en Alianza Lima. - Crédito: Eduardo Cerdeña

El ejercicio liguero no empezó de la mejor manera posible para Marco Huamán. Alejado de Alianza Lima, regresó por un llamamiento de emergencia para ocupar un sitial ajeno, pero no desconocido: la demarcación de lateral por izquierda. Con la confianza renovada con Pablo Guede, cumplió con creces su función y se destacó como un puntual diferencial en la consecución del Torneo Apertura 2026.

La verdad que venía mentalizado en hacer un buen campeonato. Fue una de las metas que el grupo se planteó. Gracias a Dios se consiguió y ha sido un gran paso. Me llamaron para jugar por la banda izquierda y siempre daré lo mejor de mí desde donde me toque estar”, reconoció en una entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’.

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Marco Huamán, héroe de la noche cusqueña. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol
Marco Huamán, héroe de la noche cusqueña. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Ni bien llegué, el ‘profe’ me puso de lateral izquierdo en la primera práctica. Mi posición natural es la derecha, pero en el fútbol empecé más por izquierda en las menores de Sport Huancayo y tengo el conocimiento. No me costó tanto con el apoyo que me dio el profesor“, sumó Huamán.

La eliminación continental, a manos de un ignoto Sportivo 2 de Mayo, también fue motivo de análisis: “Siempre nos mantuvimos fuertes y con la confianza del profesor. Al inicio, mucho se decía que lo saquen por el tema del partido de la Libertadores que no se pudo clasificar y son cosas que pasan. No se dio de la mejor manera, pero partido a partido se ha visto reflejado el trabajo”.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Evolución notable

Con Marco Huamán hubo un antes y después elocuente. Inicialmente había sido desmarcado de las planificaciones de Pablo Guede. Con su demarcación muy bien cubierta, se decidió que su futuro estuviera lejos de La Victoria bajo la fórmula de una cesión.

Así las cosas, Cienciano se interesó en Huamán y estableció un contacto directo con la cúpula aliancista para solicitar el préstamo. Allanado el camino, el defensor llegó al Cusco, participó en la pretemporada y cuando iba a iniciar la Liga 1 2026 se requirió sus servicios en Matute por un caso excepcional.

Marco Huamán – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
El crecimiento de Marco Huamán en Alianza Lima despertó interés desde el extranjero, en un contexto donde el club blanquiazul amplificó su exposición internacional. (Alianza Lima)

Rota la cesión, Marco Huamán entró en la estructura de Alianza Lima, aunque tuvo que luchar con fuerza y esmero para convencer al DT Guede. La clave de su presencia continua entre los titulares, más allá de su derroche energético sobre el campo, ha sido su polifuncionalidad en la zona defensiva.

No importaba si lo ubicaban por la franja izquierda o derecha, siempre rendía asomándose a un rendimiento sobresaliente. Y lo mejor ha estado en que a su apartado futbolístico le ha sumado gol, una característica fundamental que se vio manifiesta contra Cienciano, en la recta final del Apertura 2026, precisamente la institución que quiso apostar por él en una situación delicada. Cosas de la vida.

El lateral sacó un potente remate para abrir el marcador en la ciudad del Cusco - Crédito: L1MAX.

Huamán cotizado

El crecimiento de Marco Huamán como titular en Alianza Lima tras una pretemporada atípica ha llamado la atención de clubes fuera del país. El defensor, que comenzó el año en Cienciano, regresó y se consolidó rápidamente en el equipo ganador del Torneo Apertura.

El canal L1MAX aseguró que hay clubes extranjeros consultando por Marco, quien no sería el único que está bajo una constante observación desde el exterior. No obstante, su objetivo central es continuar en Matute por lo que resta de la temporada.

Marco Huamán enfrentando a Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Marco Huamán enfrentando a Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Alianza Lima aseguró el título del Apertura tras golear a Los Chankas. El propio Huamán destacó la mentalidad con la que volvió al club y la constancia del grupo para alcanzar el objetivo colectivo.

Aunque no se revelaron nombres de los interesados, el rendimiento y la exposición de Marco Huamán podrían facilitar su salida internacional si mantiene el nivel hasta fin de año.

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