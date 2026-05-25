El agro piurano agota el diálogo: "Cuatro presidentes, once ministros y nunca se han preocupado por el sector agrario"

Macario Silva Vílchez, presidente de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, declara que el paro agrario continuará de forma indefinida. Denuncia la falta de respuesta del gobierno central y regional a pesar de múltiples reuniones y reitera la determinación de los agricultores. | Facebook / Temis Perú

Macario Silva Vilchez, presidente de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, advirtió este lunes que el diálogo con el Gobierno central se agotó y que los agricultores de la región Piura evalúan extender y fortalecer los piquetes de protesta. A lo largo de todo el lunes 25 de mayo, precisó, no llegó al gremio ningún comunicado, llamada ni respuesta de las autoridades del sector agricultura, pese a que la paralización se desarrolló desde las primeras horas del día con presencia de productores en múltiples puntos de la región.

El dirigente reveló que el 18 de mayo sostuvieron una reunión en el despacho del gobernador regional, con presencia del viceministro de Agricultura y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), sin que se alcanzara ningún compromiso concreto. En esa instancia, los funcionarios prometieron dar una respuesta formal, pero esta nunca llegó.

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Productores agrarios de Piura bloquean una carretera con montículos de grano y tierra, exigiendo precios justos para sus productos y medidas urgentes del Gobierno central para el sector agrícola.

Silva Vilchez atribuyó el silencio del Ejecutivo al poco tiempo que resta al gobierno saliente: “Cuatro presidentes de la República en este último quinquenio, once ministros de agricultura y siempre se ha estado articulando, pero nunca se han preocupado por el sector agrario y menos en esta última fecha, que están a puertas de irse”, afirmó.

El gobernador regional, según el dirigente, sí tiene pleno conocimiento de la crisis que atraviesa el agro piurano y ha expresado respaldo público a los productores. No obstante, Silva Vilchez marcó una distinción clara: el apoyo regional no se traduce en respuestas del Gobierno central, que es quien tiene la capacidad de adoptar las medidas de fondo que el sector reclama. Entre ellas, los gremios exigen precios justos para el arroz —que cayó de 75 a 54 soles el saco de 50 kilos— y una reducción del costo de los insumos, en particular de la urea, cuyo precio superó los 125 soles por bolsa, lo que obliga a los productores a trabajar a pérdida.

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En Piura, agricultores peruanos bloquean la Panamericana Norte quemando neumáticos para protestar por la caída de precios y el alza de costos de producción.

Paro continúa y el gremio apunta a las nuevas autoridades

Ante ese panorama, y con la segunda vuelta presidencial fijada para el 7 de junio, el gremio evalúa trasladar sus demandas a las nuevas autoridades que asuman el gobierno. “De no ser posible con este gobierno, tenemos que articular con las nuevas autoridades que vengan”, precisó Silva Vilchez, quien calificó esa posibilidad como un acuerdo en construcción dentro de la organización.

Sobre el desarrollo de la jornada, el dirigente destacó que la protesta transcurrió de forma pacífica y sin enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP). La participación no alcanzó el 100% de los productores convocados, pero Silva Vilchez subrayó el valor de quienes sí se movilizaron: “Los que estamos presentes estamos interesados por nuestro trabajo, por el gran sacrificio que hacemos”. Los piquetes activos en distintos puntos de Piura serán relevados y reforzados, confirmó, con miras a una posible extensión de la medida: “Ya el diálogo se ha agotado. La idea es fortalecer, seguir organizándonos”, cerró el dirigente.

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