Penal Castro Castro refuerza controles y aísla a interno mencionado en amenaza mientras avanzan pesquisas del INPE

Tras el hallazgo registrado al amanecer, el INPE inició diligencias internas y aisló preventivamente al recluso mencionado, mientras Policía y Fiscalía investigan el origen del hecho. Composición: Infobae

La aparición de un artefacto explosivo frente al penal Miguel Castro Castro encendió las alertas de seguridad en uno de los establecimientos penitenciarios más vigilados del país. El hallazgo obligó a una rápida intervención policial y a la activación de protocolos internos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en medio de nuevas sospechas sobre presuntas redes de extorsión que operarían desde cárceles de Lima.

El caso volvió a colocar bajo atención pública la situación del penal ubicado en San Juan de Lurigancho, donde las autoridades iniciaron diligencias internas y reforzaron los controles tras la amenaza dirigida contra un interno identificado como José Carlos Rodríguez Fernández, alias “Chom”. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para determinar responsabilidades y el origen del explosivo.

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La alerta se produjo durante la madrugada, cuando personal de seguridad detectó una caja sospechosa en el ingreso principal del establecimiento penitenciario. Junto al objeto también apareció un mensaje atribuido a una presunta organización criminal denominada La Federación, grupo que, según el contenido del manuscrito, busca controlar actividades extorsivas vinculadas al transporte público.

INPE activa protocolos tras hallazgo de explosivo

PNP desactiva explosivo que dejaron frente al penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho. Latina

El presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Raúl Inga Garay, supervisó las acciones desplegadas en el penal Miguel Castro Castro luego del hallazgo del artefacto explosivo.

Según informó el INPE, el objeto fue detectado cerca de las cinco de la mañana. “Esta caja se halló aproximadamente a las 5 de la mañana, y en ese momento es donde se activan todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones”, señaló Inga Garay.

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La institución precisó que, tras la alerta, se coordinó de inmediato con agentes especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú. El personal policial acudió al penal y neutralizó el artefacto para evitar riesgos en la zona.

Durante la inspección, el titular del INPE indicó que la intervención permitió asegurar el perímetro y ejecutar las medidas contempladas en los procedimientos de seguridad penitenciaria. También confirmó el inicio de investigaciones administrativas y diligencias internas dentro del establecimiento.

La amenaza encontrada junto a la granada estuvo dirigida contra José Carlos Rodríguez Fernández, alias “Chom”, interno recluido por extorsión agravada. De acuerdo con el contenido del mensaje, el recluso presuntamente mantendría actividades vinculadas a cobros extorsivos desde el interior del penal.

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El manuscrito atribuido a La Federación incluyó advertencias directas y referencias al supuesto uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario. “José Carlos Rodríguez Fernández ‘Chom’, pabellón B, deja de extorsionar a las empresas de transporte, ya sabemos que tienes celular en el pabellón y en el INPE te protegen, por eso ‘vamos a volar’ el penal, por tus abusos adentro y fuera. Atentamente: La Federación”, se lee en el mensaje.

La Policía Nacional encontró la nota junto al explosivo durante las primeras diligencias en el lugar. Según la información difundida, el grupo criminal mencionado en el documento intentaría asumir el control de extorsiones dirigidas contra empresas de transporte y comerciantes de Lima Sur.

Revisión interna y aislamiento preventivo

El presidente del INPE, Raúl Inga Garay, supervisó las acciones ejecutadas luego de la activación de protocolos y la intervención especializada para neutralizar el explosivo. Difusión

Como parte de las medidas adoptadas tras el incidente, el INPE informó que se realizó una revisión en el ambiente asignado a Rodríguez Fernández. La inspección concluyó sin hallazgo de objetos prohibidos.

La entidad también dispuso el aislamiento preventivo del interno mientras continúan las investigaciones. Paralelamente, se desarrollan tomas de declaraciones y otras diligencias internas para establecer posibles vínculos con los hechos registrados en el exterior del penal.

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El INPE indicó además que reforzó los controles de seguridad internos y externos en el establecimiento penitenciario de San Juan de Lurigancho. Las acciones incluyeron vigilancia adicional y medidas preventivas destinadas a mantener el orden dentro del recinto.

Antecedentes policiales y acusaciones de extorsión

Según lo reportadi por Latina, Rodríguez Fernández fue presentado anteriormente por la Policía Nacional como un delincuente de alta peligrosidad. El mismo informe señaló que, durante el operativo de captura realizado en enero en Surco, agentes policiales encontraron armas, municiones y cartuchos de dinamita.

Latina también informó que alias “Chom” fue relacionado con presuntos ataques y cobros extorsivos contra empresas de transporte y comerciantes de Lima Sur. Las acusaciones aparecieron nuevamente en el mensaje dejado frente al penal Miguel Castro Castro.

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Mientras avanzan las investigaciones policiales y fiscales, las autoridades penitenciarias mantienen vigilancia reforzada en el establecimiento y continúan con las acciones de control dentro del recinto.