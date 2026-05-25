Consejero Regional de Arequipa advierte crisis en el agro nacional por ingreso de arroz de Brasil y Uruguay

Productores arroceros radicalizan medidas tras considerar agotado el diálogo con el Gobierno. (Composición: Infobae / Camana Go)

La protesta de los productores arroceros escaló en distintas regiones del país y abrió un nuevo foco de tensión entre el sector agrario y el Ejecutivo. El reclamo principal apunta al ingreso de arroz importado, una situación que, según los agricultores, redujo su capacidad de competir en el mercado nacional y provocó pérdidas económicas en las zonas productoras.

En Arequipa, una de las regiones con mayor actividad arrocera del sur peruano, los agricultores iniciaron medidas de fuerza luego de varios meses de reuniones con autoridades nacionales. La discusión gira alrededor de la importación de arroz procedente de países como Brasil y Uruguay, además del incremento de costos de producción que afecta al sector desde hace varios años.

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Durante el programa Centrífugos, el consejero regional de Arequipa, César Huamantuma Alarcón, explicó que las organizaciones agrarias consideran agotadas las instancias de diálogo con el Gobierno. El dirigente regional sostuvo que los productores buscan medidas inmediatas para reducir el impacto económico que atraviesan las cuencas arroceras de la región.

Según detalló Huamantuma, Arequipa cuenta con cuatro importantes cuencas arroceras: Camaná, Majes, Tambo y Ocoña. En esos sectores, miles de agricultores dependen de la venta de arroz para sostener su economía familiar y mantener la actividad agrícola.

El consejero señaló que el principal problema radica en el ingreso de arroz importado desde mercados internacionales que manejan menores costos de producción. “La importación de arroz a nivel de Brasil, de Uruguay, definitivamente no permite la demanda que se produce en nuestro país”, indicó durante la entrevista.

El representante regional sostuvo que el panorama empeoró por una sobreproducción interna que coincidió con el incremento de importaciones. Esa combinación, según explicó, redujo el precio del arroz nacional y dejó a muchos agricultores sin posibilidades de recuperar la inversión realizada durante la campaña agrícola.

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Huamantuma precisó que el Consejo Regional de Arequipa expresó respaldo público a las protestas y evalúa declarar en emergencia la situación de los productores arroceros de la región.

Reclamos apuntan al Ejecutivo y a los tratados comerciales

Exigen frenar temporalmente las importaciones de arroz, especialmente desde Brasil y Uruguay. Camana Go

Durante la conversación, el debate también incluyó el impacto de los tratados de libre comercio firmados por el Perú. Los agricultores sostienen que varios países exportadores subsidian parte de su producción, lo que permite colocar arroz en el mercado peruano a precios menores.

“El pedido ha sido por parte de todos los productores a nivel nacional: que detengamos, frenemos la importación”, manifestó Huamantuma. El consejero añadió que los agricultores no solicitan subsidios estatales, sino restricciones temporales al ingreso de arroz extranjero para proteger la producción nacional.

El representante arequipeño recordó que los dirigentes mantuvieron reuniones con el presidente de la República, ministros y congresistas. Según afirmó, los encuentros no produjeron resultados concretos y eso empujó al sector a radicalizar sus medidas de protesta.

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“Han agotado todo el diálogo”, sostuvo el consejero regional. También indicó que las movilizaciones incluyen bloqueos y concentraciones en zonas de producción como Camaná, donde agricultores colocaron sacos de arroz en las vías como parte de las manifestaciones.

Costos agrícolas y deudas agravan el panorama

Agricultores peruanos bloquean una vía principal con ramas y neumáticos durante el paro nacional agrario, exigiendo medidas ante la caída de precios y el alza de costos de producción.

Otro de los puntos expuestos durante la entrevista se relaciona con el incremento de costos agrícolas. Huamantuma explicó que el precio de fertilizantes como la urea aumentó en los últimos años por el contexto internacional marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El consejero indicó que los agricultores también enfrentan mayores gastos en mano de obra y financiamiento. Según explicó, muchos productores trabajan con préstamos bancarios y créditos comerciales que reducen sus márgenes de ganancia.

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“Mucho de lo que se trabaja se hace con préstamos”, afirmó. También recordó que anteriormente existían mecanismos de financiamiento agrario con tasas menores, situación que actualmente no ocurre en la mayoría de casos.

Durante la entrevista, se mencionó además la relación desigual entre productores y molineros. Según se explicó en el programa, algunos agricultores reciben préstamos de empresas molineras para financiar la siembra y posteriormente pagan esas deudas con parte de su producción, una dinámica que limita sus ingresos finales.

Agricultores alertan sobre impacto en la seguridad alimentaria

Huamantuma advirtió que la crisis económica ya provoca abandono de tierras agrícolas en algunas zonas de Arequipa. Según relató, varios agricultores optan por vender sus chacras debido a la falta de rentabilidad.

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“Consejero, ya no es productivo, la gente empieza a vender sus chacras, empieza a abandonar la producción”, comentó el representante regional al describir lo transmitido por los agricultores durante sesiones del Consejo Regional.

El consejero sostuvo que la reducción de la producción local podría afectar la seguridad alimentaria del país si el mercado peruano termina dependiendo únicamente de productos importados. También remarcó que la agricultura representa una de las principales fuentes de empleo en varias regiones del Perú.

Finalmente, Huamantuma informó que alrededor de quince mil productores arroceros participan en las protestas dentro de Arequipa, mientras que el número total de agricultores vinculados al sector en la región alcanza aproximadamente los sesenta mil.

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