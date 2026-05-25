Elis Bento pone fin a su historia en Universitario luego de tres temporadas: “Es un final de ciclo difícil para mí”

Elis Bento se marcha de Universitario de Deportes tras conseguir el primer podio en la historia del club. Crédito: X Universitario.

Universitario de Deportes ya empieza a delinear su plantilla oficial con el firme objetivo de superar su última participación en la Liga Peruana de Vóley y alcanzar la gran final por primera vez en su historia. En medio de esta meticulosa reestructuración, el conjunto ’merengue’ ha protagonizado una de las despedidas más emotivas del periodo de transferencias. La destacada atacante brasileña Elis Bento ha puesto fin a su ciclo en la institución estudiantil luego de defender la camiseta ’crema’ durante tres exigentes temporadas consecutivas.

La directiva del conjunto breñense optó por despedir a la experimentada voleibolista mediante la publicación de un emotivo material audiovisual en sus plataformas digitales oficiales. En el video se recopilaron las mejores acciones individuales, puntos clave y momentos de celebración de la atleta nacida en tierras brasileñas a lo largo de su recordado paso por el club. “Agradecemos a Elis Bento por la garra y profesionalismo mostrados durante sus tres temporadas con la crema, siendo parte del primer podio de nuestra historia. ¡Éxitos en tus futuros retos dentro y fuera del campo!”, escribió la institución en sus redes sociales.

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El impacto de Bento en la historia moderna del vóley ’crema’ es innegable, ya que la receptora-atacante se erigió como una de las piezas fundamentales y columna vertebral en el esquema técnico liderado en su momento por César Arrese. La ‘Canguriña’ asumió un rol protagónico para consolidar el ansiado regreso de Universitario de Deportes a la máxima división de la Liga Peruana de Vóley, donde su potencia ofensiva y su experiencia internacional fueron determinantes para que el conjunto estudiantil recuperara rápidamente el protagonismo perdido en las últimas décadas.

Elis Bento se marcha de Universitario luego de tres temporadas en la institución. Crédito: X Universitario.

No obstante, su travesía en la institución también estuvo marcada por la adversidad tras una inoportuna y severa lesión sufrida durante el curso de la campaña 2024/25, precisamente en la antesala de la trascendental llave de semifinales, lo que la privó por completo de disputar el tramo decisivo de la competencia. A este percance físico se le sumó posteriormente el inicio del periodo de Francisco Hervás en el banquillo estudiantil, bajo cuya dirección técnica la brasileña fue perdiendo de forma progresiva el protagonismo absoluto dentro del sexteto titular de la escuadra merengue.

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A través de sus perfiles personales, la popular ‘Canguriña’ se tomó un tiempo para expresar el profundo sentimiento de nostalgia que le genera alejarse del pueblo merengue que la cobijó con tanto cariño en Lima. ”Sí, amigos, este es un final de ciclo difícil para mí. Estoy muy sensible y emocionada ahora mismo, pero pronto haré un anuncio, porque quienes me han apoyado tanto siempre merecen lo mejor. Un abrazo enorme desde Brasil”, manifestó la carismática jugadora, dejando en claro que su carrera profesional continuará activa en un nuevo e importante rumbo deportivo.

El mercado de fichajes en Universitario

La baja de Elis Bento forma parte de una reestructuración que viene sufriendo el plantel que continuará bajo la conducción estratégica de ’Paco’ Hervás. Con la renovación asegurada del estratega español, la directiva ya ha hecho oficiales sus primeros movimientos en el mercado para intentar asaltar el título nacional, confirmando a Ingrid Herrada como su segunda gran incorporación oficial. La primera en estampar su firma fue Sarah Evaristo, quien regresa a la institución tras un año de ausencia para llenar la plaza dejada por la brasileña Mara Leao.

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Sarah Evaristo regresa a Universitario tras un paso la Superliga brasileña. Crédito: X Universitario.

Herrada asumirá el exigente reto de pelear la posición de armadora principal con Lucía Magallanes, quien renovó recientemente su vínculo contractual con el cuadro de Odriozola tras el retiro profesional de la experimentada Zaira Manzo. En el rubro de renovaciones, Universitario logró asegurar la continuidad de sus destacadas piezas extranjeras, la atacante opuesta Maluh Oliveira y la estadounidense Cat Flood. Sin embargo, la permanencia de la tercera armadora Seleisa Elisaia sigue en evaluación por parte del comando técnico, debido a que ocupa una plaza de foránea.

Finalmente, el rubro de salidas de la escuadra crema ha registrado una importante cantidad de nombres que forzarán al comando técnico a buscar más recambios nacionales en las próximas semanas. A las bajas ya conocidas de Manzo y Leao, se han sumado formalmente las desvinculaciones de Coraima Gómez, Maria Paula Rodríguez y la brasileña Angélica Malinverno, quien anunció de forma oficial su retiro definitivo del voleibol profesional. El listado de bajas lo cierra la central Alexandra Machado, cuya incorporación como flamante refuerzo de la Universidad San Martín se oficializó recientemente.

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