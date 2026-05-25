Perú Deportes

DT del Ironi Kiryat Shmona quedó impactado por espléndido rendimiento de Adrián Ugarriza en la Ligat Ha’Al: “Es lo que necesita el fútbol israelí”

Shai Barda se ha rendido al talento goleador del atacante de la selección peruana. Ha destacado su versatilidad dentro del área. Espera que continúe en el panorama local por los próximos años

Guardar
Google icon
Shai Barda se rinde ante Adrián Ugarriza. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona
Shai Barda se rinde ante Adrián Ugarriza. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Adrián Ugarriza puso de cabeza la Ligat Ha’ Al. En su primera temporada en Israel y con un club de menor fuste como el modesto Ironi Kiryat Shmona destrozó todos los registros pensados. Con mucha determinación, sacó a relucir una estirpe goleadora impresionante que lo puso a luchar palmo a palmo con Dor Peretz por el liderato de la tabla de goleo.

Finalizada la temporada, ‘Uga’ ha entrado en la amplia de valoración de distintos clubes locales. El Ironi K.S, desde luego, querrá mantenerlo, pero no se desanimaría si llega una oferta igual o superior a 1.5 millones de euros, el monto de blindaje que le colocó la presidencia.

PUBLICIDAD

Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión

Cualquiera que sea el paso que dé Ugarriza significará un crecimiento sustancial, aunque el entrenador Shai Barda espera que el peruano decida continuar en la Ligat Ha’Al, dado que sus condiciones son adecuadas y celebradas dentro de un ecosistema nacional que ha visto cómo un sudamericano desconocido se robó los reflectores durante una intensa campaña.

Es muy versátil. No se limita a centrar balones al área, ni a su habilidad individual, ni a ser solo un extremo. Si analizas 15 de sus goles, el 70% son diferentes entre sí”, ponderó el estratega en una entrevista concedida a Sports Walla.

PUBLICIDAD

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

“A veces es fruto de una acción personal, a veces de un movimiento en profundidad, a veces de una salida al área, a veces de un doble movimiento dentro del área; es lo que necesita el fútbol israelí”, sumó con total convicción Shai Barda.

Por otro lado, el líder táctico del Ironi K.S sacó cara por su capacidad de rastreo en un mercado acostumbrado a buscar futbolistas dentro del primer orden europeo: “Su historia es interesante. Tiene 29 años, nunca había jugado por la selección peruana, y nunca había salido de Perú”.

Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión

Descubrimiento

Shai Barda fue el principal artífice de la llegada de Adrián Ugarriza al Ironi K.S. Con la aportación clave de un integrante hispanoamericano dentro del plantel, pudieron convencer al peruano para que se desplace hacia Israel, que finalmente fue la plaza donde logró una eclosión total.

Se trabaja muy duro para traer extranjeros como él. Utilizamos a Christian Martínez. La gente no lo sabe, Martínez es un nombre muy conocido en Panamá. En el fútbol sudamericano, es una figura importante. Nos ayudó mucho, porque trajimos a Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco”, declaró.

El delantero peruano fue figura al anotar dos goles decisivos en la victoria 3-1 sobre Hapoel Jerusalem, consolidándose como máximo artillero y pieza clave para mantener al Kiryat Shmona lejos de la zona de descenso (X)

“Fue mucho más fácil para ellos conectar con el idioma y la presencia de Martínez. También les explicó la situación de la guerra, que no es exactamente lo que parece desde afuera. Fue un trabajo muy duro. Más de 20 jugadores ya estaban encerrados en Kiryat Shmona”, sumó Barda.

Con respecto a la apreciación general de Ugarriza, el técnico israelí fue muy claro: “Creo en el jugador con hambre de triunfo. No creo que solo se puedan traer nombres conocidos que jugaron en las ligas principales. En cualquier equipo grande en el que esté, querría un delantero así”.

Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión

Que no cause sorpresa que instituciones con mayor peso histórico en Israel se disputen la contratación de Adrián Ugarriza. Dentro de la carrera se conoció que está el histórico Maccabi Haifa, que se siente muy atraído por la capacidad goleadora del integrante de la selección peruana.

También estuvo en el bolillo el Beitar Jerusalén, aunque con el avance de los días ha ido alejándose de cualquier intervención por ‘Uga’, dado que consideran que la suma que solicitan en Ironi Kiryat Shmona para allanar una operación es exagerada.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIroni Kiryat ShmonaShai BardaLigat Ha' AlSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El elenco ‘crema’ buscará aprovechar el apoyo de su hinchada en el estadio Monumental para ganarle al equipo colombiano y tentar su clasificación a los octavos de final. Conoce los detalles del compromiso

A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

UTC presentó a Cristian Paulucci como nuevo entrenador para encarar el cierre del Apertura y el inicio del Clausura 2026 en la Liga 1

El argentino fue presentado como nuevo DT de UTC y asumirá el cargo tras la salida de Carlos Bustos, con contrato hasta fines de 2026 y opción de ampliación por una temporada más, según comunicó el club cajamarquino en sus redes sociales

UTC presentó a Cristian Paulucci como nuevo entrenador para encarar el cierre del Apertura y el inicio del Clausura 2026 en la Liga 1

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El joven lateral peruano fue uno de los jugadores más destacados a lo largo de primer torneo del año. Incluso se ganó su llamado a la selección peruana de Mano Menezes. Conoce todos los detalles

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

El peruano rindió siete parciales en cuestión de tres jornadas. La temperatura en París y el nivel del ruso Rublev lo despacharon en primera ronda

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El futbolista crecido en las canteras del FC Bayern experimentó un curso glorioso con el club más grande Croacia. Ganó la Prva HNL y la Hrvatski Nogometni Kup, configurando un histórico doblete

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “No al voto blanco, no al comunismo de izquierda radical”

Rafael López Aliaga desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “No al voto blanco, no al comunismo de izquierda radical”

Pedro Francke pide a Antauro Humala “irse a su casa”, califica sus ideas de “locas y violentas” y afirma que “no ayuda” a JP

José Domingo Pérez querella a fujimorista Rosangella Barbarán por acusarlo de ordenar la muerte de mascotas de PPK

Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke

Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Jota Benz descarta hacer las paces con Jazmín Pinedo tras conflictos públicos: “No me nace”

Ricardo Montaner prepara un reencuentro emotivo y envía mensaje a su público peruano para su concierto

Natalie Vértiz contó como vivió su casting para Victoria’s Secret: “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice”

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

UTC presentó a Cristian Paulucci como nuevo entrenador para encarar el cierre del Apertura y el inicio del Clausura 2026 en la Liga 1

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?