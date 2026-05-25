DT del Ironi Kiryat Shmona quedó impactado por espléndido rendimiento de Adrián Ugarriza en la Ligat Ha’Al: “Es lo que necesita el fútbol israelí”

Shai Barda se rinde ante Adrián Ugarriza. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Adrián Ugarriza puso de cabeza la Ligat Ha’ Al. En su primera temporada en Israel y con un club de menor fuste como el modesto Ironi Kiryat Shmona destrozó todos los registros pensados. Con mucha determinación, sacó a relucir una estirpe goleadora impresionante que lo puso a luchar palmo a palmo con Dor Peretz por el liderato de la tabla de goleo.

Finalizada la temporada, ‘Uga’ ha entrado en la amplia de valoración de distintos clubes locales. El Ironi K.S, desde luego, querrá mantenerlo, pero no se desanimaría si llega una oferta igual o superior a 1.5 millones de euros, el monto de blindaje que le colocó la presidencia.

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Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión

Cualquiera que sea el paso que dé Ugarriza significará un crecimiento sustancial, aunque el entrenador Shai Barda espera que el peruano decida continuar en la Ligat Ha’Al, dado que sus condiciones son adecuadas y celebradas dentro de un ecosistema nacional que ha visto cómo un sudamericano desconocido se robó los reflectores durante una intensa campaña.

“Es muy versátil. No se limita a centrar balones al área, ni a su habilidad individual, ni a ser solo un extremo. Si analizas 15 de sus goles, el 70% son diferentes entre sí”, ponderó el estratega en una entrevista concedida a Sports Walla.

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Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

“A veces es fruto de una acción personal, a veces de un movimiento en profundidad, a veces de una salida al área, a veces de un doble movimiento dentro del área; es lo que necesita el fútbol israelí”, sumó con total convicción Shai Barda.

Por otro lado, el líder táctico del Ironi K.S sacó cara por su capacidad de rastreo en un mercado acostumbrado a buscar futbolistas dentro del primer orden europeo: “Su historia es interesante. Tiene 29 años, nunca había jugado por la selección peruana, y nunca había salido de Perú”.

Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión

Descubrimiento

Shai Barda fue el principal artífice de la llegada de Adrián Ugarriza al Ironi K.S. Con la aportación clave de un integrante hispanoamericano dentro del plantel, pudieron convencer al peruano para que se desplace hacia Israel, que finalmente fue la plaza donde logró una eclosión total.

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“Se trabaja muy duro para traer extranjeros como él. Utilizamos a Christian Martínez. La gente no lo sabe, Martínez es un nombre muy conocido en Panamá. En el fútbol sudamericano, es una figura importante. Nos ayudó mucho, porque trajimos a Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco”, declaró.

El delantero peruano fue figura al anotar dos goles decisivos en la victoria 3-1 sobre Hapoel Jerusalem, consolidándose como máximo artillero y pieza clave para mantener al Kiryat Shmona lejos de la zona de descenso (X)

“Fue mucho más fácil para ellos conectar con el idioma y la presencia de Martínez. También les explicó la situación de la guerra, que no es exactamente lo que parece desde afuera. Fue un trabajo muy duro. Más de 20 jugadores ya estaban encerrados en Kiryat Shmona”, sumó Barda.

Con respecto a la apreciación general de Ugarriza, el técnico israelí fue muy claro: “Creo en el jugador con hambre de triunfo. No creo que solo se puedan traer nombres conocidos que jugaron en las ligas principales. En cualquier equipo grande en el que esté, querría un delantero así”.

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Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión

Que no cause sorpresa que instituciones con mayor peso histórico en Israel se disputen la contratación de Adrián Ugarriza. Dentro de la carrera se conoció que está el histórico Maccabi Haifa, que se siente muy atraído por la capacidad goleadora del integrante de la selección peruana.

También estuvo en el bolillo el Beitar Jerusalén, aunque con el avance de los días ha ido alejándose de cualquier intervención por ‘Uga’, dado que consideran que la suma que solicitan en Ironi Kiryat Shmona para allanar una operación es exagerada.