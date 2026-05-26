La canción 'Cerca' inaugura una nueva etapa para el artista peruano GUIIIE

El cantautor peruano GUIIIE presenta su primer sencillo en solitario, 'Cerca', una íntima exploración de la vulnerabilidad emocional, disponible en plataformas digitales y YouTube.

El artista peruano GUIIIE da el salto a la carrera en solitario con “Cerca”, un primer sencillo que explora la vulnerabilidad emocional y la dificultad de poner en palabras la tristeza y el desamparo. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip oficial puede verse en YouTube.

El músico describió el lanzamiento como “apostar finalmente por uno mismo”, una declaración que resume el peso personal de este debut. El tema nació de una maqueta inconclusa y fue tomando forma de la mano del productor Francisco Murias, quien acompañó su desarrollo sonoro hasta convertirla en la presentación oficial de GUIIIE ante el público como artista independiente.

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El cantante Guiliie está de vuelta con 'Cerca', su más reciente single. Escucha este primer adelanto oficial y déjate llevar por una melodía poderosa y una letra que llega directo al corazón.

Una canción construida desde la honestidad

La propuesta sonora de “Cerca” se construye sobre una narrativa íntima que hace de la melancolía y la sensibilidad sus ejes centrales. A diferencia de proyectos anteriores, el sencillo sitúa la introspección personal como punto de partida creativo, con una apuesta por la honestidad emocional que define la identidad musical que el artista busca proyectar en esta nueva etapa.

El proceso creativo detrás del tema refleja esa misma lógica: lo que comenzó como una maqueta sin terminar se convirtió, con el tiempo y el trabajo conjunto con Murias, en una pieza acabada capaz de funcionar como carta de presentación. Ese recorrido —de boceto a canción publicada— es coherente con el mensaje que GUIIIE quiere transmitir: la vulnerabilidad no es un obstáculo, sino el material con el que se construye.

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El sencillo aborda, con precisión, esos momentos en que la tristeza o el desamparo resultan difíciles de verbalizar. La canción no busca resolver esa tensión, sino habitarla, y esa decisión estética es la que le da su carácter particular dentro de la escena musical peruana contemporánea.

GUIIIE, el músico peruano, presenta su nuevo sencillo “Cerca” mientras toca la guitarra en el nostálgico vagón de madera del Parque de la Amistad en Lima.

El videoclip: un vagón de madera y una metáfora del viaje

El videoclip oficial, bajo la dirección de Chayo Saldarriaga, fue grabado en el Parque de la Amistad, en el distrito de Surco, Lima. La producción audiovisual recurre a una estética cinematográfica y nostálgica que acompaña el tono del sencillo sin imponerse sobre él.

La actriz Mayra Carrera protagoniza el clip, rodado en las instalaciones de un vagón de madera restaurado. El tren opera en la narrativa visual como metáfora del viaje emocional y existencial que atraviesa la canción: un desplazamiento sin destino fijo, marcado por la contemplación y la memoria.

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La actriz Mayra Carrera, protagonista del videoclip "Cerca" del artista GUIIIE, sonríe desde el interior de un vagón de tren de madera en el Parque de la Amistad, Lima.

La elección del Parque de la Amistad como locación no es casual. El entorno verde y la presencia del vagón histórico aportan una dimensión temporal a las imágenes, reforzando la sensación de tránsito que la música propone desde el primer compás.

“Cerca” está disponible en Spotify, Apple Music y el resto de plataformas de streaming, mientras que el videoclip oficial puede verse en YouTube.