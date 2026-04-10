¿Cuánto tiempo tendrá cada peruano para votar en las elecciones de este domingo 12? Esto dijo la ONPE

El especialista en educación electoral de la ONPE, Yordan Mañuico, explicó que las aulas contarán con dos cabinas de votación para agilizar el proceso. Además, detalló el paso a paso que deberán seguir los electores este domingo para emitir su voto sin contratiempos. Fuente: ATV Noticias

Los electores dispondrán de entre un minuto y medio y dos minutos para votar durante las elecciones generales de este domingo 12 de abril, una ampliación derivada del mayor tamaño de la cédula y de la logística actual, según informó el especialista de educación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), autoridad electoral de Perú, Yordan Mañuico.

La jornada de votación comenzará a las 7:00 y finalizará a las 17:00, y los ciudadanos deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI), único documento habilitado para el sufragio, según precisó Mañuico. La autenticidad del voto se certificará exclusivamente mediante la firma y huella en la lista de electores, ya que este año no se utilizarán los hologramas tradicionalmente adheridos al DNI.

El proceso electoral está orientado a los nuevos votantes que experimentarán por primera vez el acto de sufragio. Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa deben presentarse desde las seis de la mañana para garantizar la instalación de todas las mesas antes de la apertura oficial a las siete.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La ausencia o incumplimiento de esta función implica una multa de S/ 275 y quienes sí cumplan recibirán una compensación de S/ 165 y un día de descanso remunerado si completaron la capacitación, sea virtual o presencial. La ONPE facilita cursos y materiales tanto para electores como para los miembros de mesa a través de la web capacitante.puntonpe.gob.pe, según confirmó el especialista de educación electoral.

Cada elector tendrá hasta 2 minutos para votar

El tamaño de la cédula electoral es un factor determinante que ha motivado a la ONPE a estimar un tiempo de entre 1,5 y 2 minutos para que cada elector complete la votación. Este intervalo, superior al minuto estipulado legalmente, surge tras pruebas y simulaciones ejecutadas por la autoridad electoral de Perú.

“Si bien es cierto, en la ley se establece que tienen un minuto para poder votar. Sin embargo, debido al tamaño de la cédula, en las simulaciones que ha realizado la ONPE, el tiempo en promedio es de un minuto y medio a dos minutos. Es por eso que se está tomando como una medida y estrategia que se cuenten con dos cabinas de votación”, afirmó Mañuico en diálogo con ATV Noticias.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

La emisión del voto involucra varios pasos: desde el ingreso al local, donde el ciudadano busca su nombre en la relación de electores, hasta la identificación con el DNI, la entrega de la cédula y el paso a la cabina. Una vez marcado el voto, el elector doblará la cédula, la depositará en el ánfora y firmará, además de estampar su huella en la lista de electores.

El paso a paso que deberán seguir los peruanos para votar

La votación sigue un proceso regulado y sistemático, pensado tanto para nuevos electores como para quienes ya han participado antes. Según detalló Yordan Mañuico al noticiero, estos son los pasos formales para sufragar:

El elector identifica su nombre en la relación de votantes al ingresar al local. Se dirige a la mesa correspondiente y muestra su DNI. Los miembros de mesa verifican la identidad y entregan la cédula. El elector entra a una de las cabinas y marca su opción. Dobla la cédula según las indicaciones y la deposita en el ánfora. Regresa a la mesa y firma la lista de electores, además de colocar su huella digital. Finalizado este procedimiento, puede retirarse del local.

La ONPE recuerda que la capacitación sobre este flujo está disponible tanto de manera presencial en oficinas distritales como en el sitio capacitante.puntonpe.gob.pe, accesible para todos los involucrados en la jornada electoral.

Datum: uno de cada cuatro peruanos no votaría por ningún candidato en las Elecciones 2026. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.

¿Hasta qué hora se puede votar?

La jornada electoral concluye exactamente a las 17:00. Todos los ciudadanos que se encuentren dentro del local de votación a esa hora podrán ejercer su derecho al voto, según confirmó Yordan Mañuico en el noticiero. Solo aquellos efectivos que permanezcan en la fila interna serán atendidos; los que lleguen después del cierre formal ya no podrán sufragar.

Una vez que estos últimos electores votan, la mesa de sufragio inicia el proceso de escrutinio, es decir, el conteo y registro de los votos emitidos durante la jornada. Este paso marca la transición hacia la contabilización oficial de los resultados.

Qué ocurre si faltan titulares o suplentes en una mesa de sufragio

El sistema peruano contempla nueve miembros sorteados por mesa: tres titulares y seis suplentes. La obligación recae en estos ciudadanos para instalar y operar cada punto de votación, pero si los titulares faltan, los suplentes asumen su lugar. Si no hay titulares ni suplentes, los primeros en la fila pueden ser convocados a integrar la mesa, inclusive personas mayores de setenta y cinco años si manifiestan su voluntad de participar, como explicó Mañuico.

La normativa permite que si no hay miembros disponibles ni suplentes, y la mesa no logra instalarse hasta el mediodía, esa mesa no abrirá. En tal caso, los electores asignados no deberán pagar multa, pues la razón es ajena a su responsabilidad. La sanción de S/ 275 solo se aplica a miembros de mesa sorteados que incumplen, y el proceso de cobro es gestionado desde el día siguiente a la elección por el Jurado Nacional de Elecciones, organismo responsable de la supervisión electoral, que también administra la presentación de justificaciones y exoneraciones a través de su plataforma oficial.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

A las personas seleccionadas para ejercer funciones de miembros de mesa se les entrega una cartilla explicativa y cuentan con la asistencia permanente del personal de la ONPE durante toda la jornada. Si alguien es seleccionado de último momento en la fila, recibirá la orientación y el soporte necesarios para cumplir la función.

El enlace https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/portal estará disponible para cualquier consulta o preparación, ya sea para miembros de mesa titulares o ciudadanos curiosos respecto a sus derechos y obligaciones en estos comicios.