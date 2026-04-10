¿Qué es el silencio electoral en Perú y desde cuándo se aplicará previo a las Elecciones 2026?

La imagen representa el silencio electoral en Perú, con un hombre en gesto de callar y el depósito de un voto en una urna de la ONPE, un período clave antes de las elecciones. (Composición: Infobae Perú)

El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto una serie de restricciones de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril. Todo ello, según la normativa, busca que el ambiente sea el más propicio para que los electores puedan decidir al candidato idóneo para dirigir al país por los próximos cinco años.

Dentro de estas prohibiciones, hay una conocida como el silencio electoral y que cierra oficialmente la campaña proselitista de los comicios. Tal como puntualiza el JNE, se trata del periodo en el que quedan restringidas la realización de reuniones o manifestaciones de índole político. Esta rige desde las 00:00 horas de hoy viernes 10 de abril hasta el domingo 12 a las 5 p.m. cuando cierran las mesas de votación.

Justamente esta normativa se da cuando cierran campaña los candidatos a nivel nacional. Y coincide con la prohibición de reproducir encuestas electorales que rige desde el lunes 6 de abril.

Asimismo, desde las 00:00 horas del sábado 11 de abril queda suspendida toda clase de propaganda política. Su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años. Esto implica el retiro de toda publicidad alusiva a las Elecciones 2026.

Mitin masivo con banderas peruanas en la recta final de la campaña electoral: los candidatos concentran sus últimos esfuerzos antes del cierre oficial del 9 de abril y el inicio del silencio electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las restricciones para las Elecciones 2026

A partir del lunes 6 de abril de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha activado una serie de restricciones electorales para garantizar el orden en las elecciones generales del domingo 12 de abril. La primera medida en entrar en vigor es la prohibición de publicar o difundir encuestas de intención de voto en cualquier medio de comunicación. Incumplir esta norma conlleva multas severas que oscilan entre las 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa sanciones económicas de hasta 550,000 soles.

Conforme se acerque el día de la votación, las prohibiciones se volverán más estrictas. Desde la medianoche del viernes 10 de abril quedan prohibidas las reuniones o manifestaciones políticas, bajo pena de cárcel. Posteriormente, desde el sábado 11, se suspenderá toda propaganda electoral y comenzará la ley seca a las 08:00 horas, impidiendo la venta de bebidas alcohólicas y obligando al cierre de locales dedicados a este rubro hasta el lunes 13.

La restricción de alcohol tiene como objetivo garantizar la paz, el respeto y la seguridad de los fieles que participan en misas y procesiones del Domingo de Resurrección. (Foto: Destacada)

Finalmente, durante la jornada electoral del domingo, el JNE prohíbe los espectáculos públicos y las reuniones de electores en un radio menor a 100 metros de los centros de votación entre las 07:00 y las 17:00 horas. Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, los fiscalizadores realizarán operativos en todo el país, aplicando las sanciones y penas de prisión establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

¿Hasta qué hora se puede votar este domingo 12 de abril’

Este domingo 12 de abril, los centros de votación en Perú abrirán sus puertas a las 7:00 y cerrarán a las 17:00 horas, tal como estableció la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Quienes lleguen fuera de este horario no podrán sufragar y podrían recibir sanciones administrativas, de acuerdo con la Ley 28859.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Durante esa franja horaria, más de 27 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La ONPE recomienda, para evitar aglomeraciones, acudir según el último dígito del DNI, aunque esta sugerencia no altera el horario oficial.

El cumplimiento puntual es obligatorio para todos los electores habilitados. Los miembros de mesa, seleccionados por sorteo, deben asistir durante toda la jornada. Si no lo hacen, afrontan una multa de S/ 275 y pierden el derecho al incentivo económico de S/ 165, además de un día de descanso laboral no compensable para el lunes siguiente.

Las multas por no votar varían según la clasificación socioeconómica del distrito: S/ 27,50 en zonas de pobreza extrema, S/ 55 en distritos pobres y S/ 110 en áreas no pobres. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones ofrecen plataformas para consultar y gestionar dispensas en casos de impedimento justificado.