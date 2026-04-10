Perú

Lima concentra el mayor padrón electoral del país para las elecciones de 2026

El padrón actualizado por Reniec muestra que la capital peruana reúne la mayor cantidad de votantes, quienes participarán en procesos clave para la renovación de autoridades en todo el país

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Imagen dividida en tres paneles: joven en computadora, hombre con móvil y DNI, y anciano asistido por personal de ONPE junto a cartel de mesas de sufragio.
Ciudadanos de diferentes edades consultan su local de votación a través de plataformas digitales de la ONPE y señalizaciones en colegios electorales, preparándose para las elecciones peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones generales 2026 de este 12 de abril ha revelado que 8 729 535 ciudadanos del departamento de Lima figuran habilitados para acudir a las urnas, según el Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta cifra, que representa la mayor concentración de votantes en el país, refleja la magnitud del proceso electoral que se avecina tanto a nivel departamental como nacional, informó El Comercio en base al reporte oficial.

Lima, con sus diez provincias, encabeza la lista nacional de regiones con mayor peso electoral. El desglose del simulacro realizado por Reniec revela que solo en Lima Metropolitana se contabilizan 7 891 716 electores, mientras que otras provincias como Cañete, Huaura y Huaral suman, respectivamente, 197 975, 193 853 y 164 501 votantes. En contraste, provincias de menor densidad electoral como Cajatambo y Canta cuentan con 6 071 y 12 971 electores habilitados.

El padrón departamental refleja también una distribución de género equilibrada: 4 299 863 son hombres y 4 429 672 son mujeres. El Comercio detalla que este universo constituye una fracción relevante dentro de los 26 375 611 ciudadanos peruanos habilitados para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre, proceso paralelo al de las elecciones generales.

Un padrón diverso según edad y estado civil

El análisis del simulacro de cierre destaca la diversidad etaria del electorado limeño. 2 018 200 votantes tienen entre 18 y 29 años, segmento juvenil que representa un papel clave en la definición de autoridades. Les siguen los grupos de 30 a 39 años (1 848 512 personas), de 40 a 49 (1 642 942), de 50 a 59 (1 344 934) y el bloque de 60 años a más, que suma 1 874 947 ciudadanos. Esta multiplicidad generacional subraya la variedad de intereses y demandas dentro del electorado, según el análisis de La República.

En cuanto al estado civil, el padrón de Lima incluye a 6 135 281 solteros, 2 158 765 casados, 182 150 viudos y 253 339 divorciados. Estos datos reflejan la heterogeneidad social y familiar de la población votante.

Grupo de personas en Lima consulta la web 'Conoce tu local de votación' de la ONPE en laptops, tablets y móviles. Banderas de Perú adornan el fondo urbano.
Peruanos de diversas edades utilizan laptops y teléfonos móviles en un espacio público de Lima para acceder a la plataforma 'Conoce tu local de votación' de la ONPE y consultar información electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nivel educativo y registro actualizado

El grado de instrucción constituye otro aspecto relevante del padrón. El simulacro de Reniec identifica a 6 402 952 electores con educación secundaria, 1 204 601 con formación técnica o superior y 948 888 con primaria. Además, 29 461 ciudadanos figuran con educación inicial, 7 659 con educación especial y 135 974 sin registro de instrucción. Según El Comercio, la actualización periódica de estos datos es fundamental para garantizar procesos electorales representativos y transparentes.

El procedimiento de simulacros de cierre del padrón electoral, realizado por Reniec, tiene como objetivo verificar la integridad y precisión de la información de los votantes. Este proceso permite identificar a quienes poseen datos desactualizados en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y facilitar su rectificación antes del cierre oficial del padrón, que se producirá el 7 de abril.

Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Un escenario nacional marcado por la participación masiva

El proceso electoral de 2026 movilizará a 26 375 611 votantes en todo el país, quienes elegirán más de 13 mil autoridades, entre ellas gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores. De acuerdo con el informe difundido por El Comercio, 13 246 832 mujeres y 13 128 779 hombres configuran el padrón nacional.

El departamento de Lima se sitúa a la cabeza en número de electores, seguido por regiones como La Libertad (1 569 381), Piura (1 551 763), Arequipa (1 237 696) y Cajamarca (1 211 286). En el extremo opuesto, Madre de Dios y Moquegua figuran como las jurisdicciones con menor peso electoral, con 150 164 y 166 254 votantes respectivamente.

Las autoridades a elegir incluyen 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1 714 regidores provinciales, 1 694 alcaldes distritales y 9 036 regidores distritales. Esta distribución ilustra la magnitud de la renovación política prevista para octubre.

Fechas clave y procesos paralelos

El año 2026 se caracteriza por la coincidencia de varios procesos electorales en el Perú. El 12 de abril tendrán lugar las Elecciones Generales, con un padrón cerrado desde el 14 de octubre de 2025. Además, el 1 de noviembre se celebrarán las Elecciones de Autoridades de Municipalidades Centros Poblados, en las que más de 3,2 millones de votantes están habilitados para participar, según información de La República.

El cronograma electoral contempla hitos como el cierre y publicación del padrón, la veeduría ciudadana y la entrega formal al JNE para su revisión y validación final. El proceso, coordinado por Reniec y supervisado por organismos electorales nacionales, busca asegurar la transparencia y legalidad de las jornadas de sufragio.

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