La atacante argentina Nayla Da Silva se une a las filas de Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Nayla Da Silva dejó Olva Latino y asumirá un nuevo desafío en Atlético Atenea para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley no se detiene y Atlético Atenea ha dado uno de los golpes más resonantes del periodo de transferencias. La institución oficializó la incorporación de la destacada atacante argentina Nayla Da Silva, un fichaje de jerarquía internacional que llega con la clara consigna de potenciar el volumen ofensivo de cara al próximo curso.

El anuncio de su contratación pone fin a una de las novelas más comentadas y particulares de las últimas semanas en el entorno de la Liga Peruana de Vóley. En marzo de este año, la deportista argentina había expresado públicamente su profundo malestar luego de que un periodista deportivo afirmara en redes que ya tenía todo arreglado para dejar Olva Latino.

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A pesar de las desmentidas iniciales y la molestia de la jugadora en aquel momento, las negociaciones llegaron a buen puerto y su traspaso al conjunto ateniense se ha confirmado de manera definitiva. La institución utilizó sus plataformas virtuales para darle un recibimiento a la altura de las expectativas que genera su juego en la exigente competencia nacional.

Nayla Da Silva, rutilante en la temporada de Olva Latino. Crédito: Olva Latino.

”¡Una nueva diosa che llega a Atenea! Le damos la bienvenida a Nayla Da Silva, quien se suma a nuestra familia para comenzar esta nueva etapa junto a nosotros. Desde Argentina hasta Atenea, una nueva historia comienza y estamos muy felices de recibirte en nuestra casa”, escribió el club en sus redes sociales oficiales.

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Las credenciales que respaldan la llegada de Da Silva al cuadro de las ‘diosas’ son verdaderamente espectaculares y justifican plenamente el esfuerzo de la directiva. La atacante argentina se despachó con una impresionante marca de 357 puntos anotados en la última edición de la Liga Peruana de Vóley, un registro sobresaliente para el medio local.

El valor de esta estadística es todavía más meritorio si se toma en cuenta que su anterior equipo, Olva Latino, no logró clasificar a la instancia decisiva de los ‘play-offs’. Su tremenda efectividad en la red y su regularidad en cada jornada la convirtieron en una de las jugadoras más codiciadas por todos los clubes tradicionales del campeonato.

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Nayla Da Silva será nueva voleibolista de Atlético Atenea. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

En las filas de Atlético Atenea, Da Silva compartirá vestuario y responsabilidades con su experimentada connacional Nicole Pérez, una de las atacantes más importantes, respetadas y determinantes de la Liga Peruana de Vóley. Pérez, quien también forma parte de la selección absoluta argentina, conformará junto a Nayla una dupla ofensiva de temer.

El factor de identidad albiceleste en el equipo no se limitará únicamente al campo de juego, ya que el plantel estará bajo la experimentada conducción estratégica de Lorena Góngora. La entrenadora, también de nacionalidad argentina, conoce a la perfección las virtudes de su nueva dirigida, lo que facilitará su rápida adaptación al funcionamiento táctico colectivo.

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El mercado de pases de Atlético Atenea

Con la conformación de este proyecto deportivo, las ’diosas’ confían plenamente en la capacidad y dirección técnica de Lorena Góngora, quien seguirá al mando de la plantilla para la temporada 2026/27. La entrenadora argentina buscará plasmar su filosofía de juego desde el arranque, apuntando a superar de forma holgada el sexto lugar obtenido anteriormente.

Para respaldar el proceso de Góngora, la junta directiva del club ha asegurado renovaciones sumamente claves y estratégicas dentro de su columna vertebral. Entre las extensiones de contrato más destacadas figuran las de Thaisa Mc Leod, pieza inamovible en la selección nacional peruana, y de la propia Nicole Pérez, máxima anotadora del pasado torneo.

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Alexandra Villarán se refirió a las voleibolistas nacionales que seguirán en el club. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

Asimismo, la dirigencia de Atlético Atenea aseguró la continuidad y tranquilidad en la conducción del equipo tras renovar los vínculos de su armadora estelar ‘Zezé’ Rojas y de la central venezolana Isabel Fernández. Ambas deportistas nacionales fueron fundamentales para sostener el equilibrio defensivo y la fluidez en la distribución del juego en la temporada.

Finalmente, en el rubro de incorporaciones de cara al armado final de la plantilla, el club también se ha reforzado de gran manera en la primera línea del campo. Consiguieron el fichaje de la destacada líbero nacional Almendra Escobedo, quien decidió dejar las filas de Rebaza Acosta para sumarse a este proyecto donde la principal incorporación es la argentina Da Silva.

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