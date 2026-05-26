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Toma de campus de San Marcos se podría terminar tras reunión en la que participa la Defensoría

La protesta estudiantil cumple casi dos semanas y la apertura de una mesa de diálogo abre la posibilidad de un acuerdo entre autoridades y manifestantes

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San Marcos
Luego de 13 días de ocupación del campus por parte de los estudiantes, se instaló una mesa de diálogo en la que la Defensoría del Pueblo actúa como mediadora entre los estudiantes y las autoridades universitarias

La toma estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se extiende por 13 días consecutivos, podría llegar a su fin tras la instalación de una mesa de diálogo que cuenta con la intervención de la Defensoría del Pueblo como mediadora entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

En declaraciones a la radio Exitosa, una representante del grupo que ocupa la universidad detalló este lunes las tres demandas principales, entre ellas “la no judicialización de los estudiantes, ya sean dirigentes o los estudiantes que han sido doxeados por las cámaras de la misma universidad”.

“También que la Federación Universitaria sea recibida en Asamblea Universitaria, en Consejo Universitario, que se respete, pues, nuestra legitimidad gremial. Y como tercer punto, que se respete el acuerdo de 2024, porque en la Asamblea Universitaria se dijo que se estaba en contra de la reelección de rectores y vicerrectores”, señaló.

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“Nosotros estamos pidiendo que de esa asamblea se respete ese acuerdo, porque es algo que también se ha mencionado en esta última asamblea que aconteció”, siguió.

Jeri Ramón
La liberación del campus depende de los resultados de la negociación. Si la mesa de diálogo ofrece garantías satisfactorias, los estudiantes podrían desalojar la universidad en los próximos días

La portavoz indicó que la extensión de la protesta dependerá del curso de la negociación. “Todo depende de qué tan fructífera sea la mesa de diálogo, porque si es que el día de hoy nos dan garantías y se desanja todo, probablemente en un par de días estaríamos liberando el campus universitario. Todo depende de qué tan fructíferas sean y qué garantías nos dan”, afirmó.

Respecto a la Defensoría del Pueblo como facilitadora, la vocera señaló que “un mediador siempre es importante” y explicó que el alumnado solicitó la presencia de un “mediador eclesiástico”, aunque esto no fue posible “por cuestiones de tiempo”.

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Recordó que el año pasado, durante otra mesa de diálogo, la Defensoría “actuó no del lado de los estudiantes, sino parecía estar inclinado hacia cierto lado, y esperamos que eso no se repita en esta ocasión”.

La semana pasada, el Comité Electoral Universitario (CEU), responsable de convocar las elecciones de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles, presentó su renuncia en bloque al declarar que “no existen condiciones” para asegurar la realización de los comicios internos.

El CEU, encargado del proceso electoral interno, renunció en bloque alegando falta de condiciones para organizar los comicios, luego de la toma del campus y ante el conflicto generado por el proyecto legislativo que permitiría la permanencia de la actual gestión rectoral
El CEU, encargado del proceso electoral interno, renunció en bloque alegando falta de condiciones para organizar los comicios, luego de la toma del campus y ante el conflicto generado por el proyecto legislativo que permitiría la permanencia de la actual gestión rectoral

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, los integrantes del CEU detallaron que cumplieron con los preparativos requeridos por el reglamento, como la elaboración del cronograma electoral y el padrón provisional.

Agregaron que las elecciones habían sido convocadas formalmente el pasado 30 de abril. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente desde el 12 de mayo, cuando un grupo de estudiantes tomó el campus en señal de protesta contra el proyecto legislativo que facilitaría la permanencia de la actual gestión rectoral encabezada por Jerí Ramón.

“(Desde entonces), se han presentado en el campus universitario algunos representantes del Congreso de la República e incluso uno de los candidatos presidenciales que participa en la campaña para la segunda vuelta de los comicios nacionales, pretendiendo desconocer la autonomía universitaria que la Constitución reconoce”, indicó el comunicado en referencia a Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú (JPP).

Sánchez ingresó en la víspera al campus con el aval de la Federación de Estudiantes, un hecho que fue cuestionado por el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, que lo calificó como “un grave error político”, ya que, según este último gremio estudiantil, la acción se realizó “sin previa coordinación ni consulta con las bases estudiantiles”.

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