Desorden en Cusco FC: DT Orfila señaló a los médicos del club por falta de información sobre lesionados

La falta de comunicados médicos y la escasez de jugadores exponen problemas institucionales de fondo que condicionan el rendimiento y la percepción pública del club en su cierre internacional (Cusco FC)

Cusco FC llegó al tramo final de su campaña internacional con un plantel corto y un clima interno tenso. Su entrenador, Alejandro Orfila, expuso públicamente su incomodidad por la falta de información oficial sobre el estado físico de los futbolistas lesionados y sostuvo que esa carencia termina afectando su trabajo y la lectura que hacen hinchas y medios.

El técnico reconoció que el equipo atraviesa un periodo complejo por la baja disponibilidad de jugadores para afrontar de manera paralela la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese contexto, detalló que la delegación viajó a Brasil con solo 17 jugadores y que incluso debió solicitar refuerzos de emergencia desde las categorías menores para completar la nómina.

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A la dificultad deportiva se suma el panorama del Grupo A del torneo continental: Cusco FC cerrará su participación sin opciones de avanzar, tras sumar 1 punto de 15 posibles en cinco partidos. Flamengo, en cambio, encarará la última fecha como líder e invicto con 13 puntos, ya clasificado a los octavos de final.

La molestia de Orfila

Alejandro Orfila encendió la interna de Cusco FC al denunciar la falta de partes médicos oficiales, en una previa marcada por lesiones, urgencias y un plantel reducido. (Cusco FC)

Orfila apuntó directamente a la ausencia de comunicados médicos oficiales sobre los futbolistas con problemas físicos, un punto que, según explicó, distorsiona el debate público y genera críticas sobre decisiones que, en realidad, están condicionadas por lesiones.

“Tengo solo 17 jugadores para viajar. Recién en el vestuario pedí que compraran un pasaje para traer a Quillahuamán. Si fuera por mí, también llevaría a Bellota, pero no puede hacerlo porque aún no está fichado”, declaró el entrenador, al describir la urgencia con la que debió completar el grupo que afrontará el viaje y los próximos compromisos.

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En sus declaraciones, también dio un ejemplo puntual para sustentar su reclamo: “Miguel Auca está lesionado y debe permanecer al menos quince días sin actividad por un problema en la rodilla. No saben si tendrá que ser operado. ¿Por qué la gente no lo sabe? Porque no existe un parte médico. Después dicen que Orfila no pone a Auca o a Callejo, cuando la realidad es que están lesionados”, afirmó.

El entrenador calificó el asunto como un problema institucional que impacta en su tarea cotidiana y en la imagen del equipo. “Es un error institucional que me termina perjudicando a mí. Después el incapaz soy yo o los futbolistas. Lo único que estoy diciendo es que estamos fallando en la comunicación, y en el fútbol de hoy la comunicación es vital”, sostuvo.

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Orfila insistió en que el club debe transparentar el parte físico para evitar interpretaciones erróneas sobre ausencias y rotaciones. “La gente debe saber cuándo un jugador está desgarrado, cuándo tiene una lesión de rodilla o cuándo se le dosifican los minutos por una sobrecarga. Si no se comunica, se generan opiniones equivocadas entre los hinchas y los medios. Son aspectos que debemos mejorar”, expresó.

En paralelo, Cusco FC ya tiene otro compromiso en su calendario inmediato: después de visitar a Flamengo, deberá disputar el duelo ante ADT, en una seguidilla que el cuerpo técnico intenta manejar con un número limitado de alternativas.

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Cusco ya entrena en Brasil

El cuadro cusqueño entrenó en el CT Moacyr Barbosa antes de enfrentar a Flamengo, en una previa marcada por ausencias, juveniles convocados y tensión institucional. (Cusco FC)

La delegación cusqueña ya realizó entrenamientos en territorio brasileño antes del partido que cerrará su participación en el Grupo A. El plantel trabajó en las instalaciones del Vasco da Gama, en el CT Moacyr Barbosa, como parte de su preparación para jugar en Río de Janeiro.

Cusco FC llegó al encuentro con la presión de terminar su recorrido en la Copa Libertadores con una mejor imagen. En sus cinco presentaciones del grupo no logró victorias y solo rescató un empate ante Estudiantes de La Plata, el único punto que sumó hasta el momento en el certamen.

En el plano local, el equipo venía de imponerse a Atlético Grau, aunque la planificación para el cruce internacional quedó marcada por las bajas. Entre los nombres señalados en el parte informativo figura Facundo Callejo, a quien el club no podrá utilizar en el duelo por continuar lesionado.

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Día y hora del partido contra Flamengo

Flamengo y Cusco FC se medirán este martes 26 de mayo en el Maracaná, donde el equipo peruano intentará despedirse de la Libertadores con dignidad y rebeldía. (Cusco FC)

El partido entre Flamengo y Cusco FC se jugará el martes 26 de mayo en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El inicio está programado para las 19:30, hora de Perú (21:30 de Brasil).

La transmisión para Latinoamérica irá por ESPN 7, y también estará disponible por streaming a través de Disney Plus, según la información de difusión del encuentro.

Flamengo afrontará la jornada final como único líder e invicto del grupo, con 13 puntos, mientras Cusco FC llegará a ese cierre con 1 punto de 15 en cinco partidos y sin opciones de continuar en competencias internacionales. El plantel peruano, además, se presentará condicionado por las lesiones y por la reducción de alternativas que Orfila expuso en sus declaraciones públicas.

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