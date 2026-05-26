Perú

Asalto a Caja Ica en Barranca: seis delincuentes armados desatan balacera frente a Plaza de Armas y huyen tras operativo policial

Los delincuentes ingresaron violentamente a la agencia y escaparon tras una balacera con efectivos policiales. El monto robado superaría los S/8 mil

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Imágenes captan el preciso momento de una feroz balacera en los exteriores de una agencia de Caja Ica. Se escuchan múltiples disparos mientras un grupo de delincuentes huye de la escena. Ica Noticias

La tarde del lunes 25 de mayo quedó marcada por un violento asalto contra una agencia de Caja Ica en el distrito de Supe, provincia de Barranca. El ataque ocurrió en plena Plaza de Armas, a pocos metros del Palacio Municipal, en una de las zonas más transitadas del distrito. La irrupción de los delincuentes provocó momentos de tensión entre vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban cerca del establecimiento financiero.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos seis sujetos armados ingresaron a la sede de la entidad crediticia con el objetivo de apoderarse del dinero que se encontraba en la caja principal. El hecho generó alarma inmediata en el centro de Supe debido a la presencia de disparos durante la fuga de los responsables.

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Tras el asalto, efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo en distintos puntos del distrito. Las diligencias incluyeron el denominado “plan cerco”, con participación de agentes de la comisaría de Supe, personal de Dirincri y peritos de Criminalística, quienes llegaron hasta la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Asalto ocurrió frente a la Plaza de Armas de Supe

Al menos seis delincuentes armados irrumpieron en una agencia de Caja Ica frente a la Plaza de Armas de Supe. Composición: Infobae
Al menos seis delincuentes armados irrumpieron en una agencia de Caja Ica frente a la Plaza de Armas de Supe. Composición: Infobae

El atraco se produjo durante la tarde en una agencia de Caja Ica ubicada frente a la Plaza de Armas del distrito. Según la información preliminar difundida por las autoridades y los primeros testimonios recogidos en la zona, los delincuentes ingresaron de manera violenta para sustraer el dinero almacenado en la entidad financiera.

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La cercanía del establecimiento con el Palacio Municipal incrementó la preocupación entre los residentes del distrito, debido a que el ataque ocurrió en un área con constante presencia de ciudadanos y comercios. Testigos reportaron escenas de desesperación tras escucharse balas mientras los asaltantes escapaban.

Las primeras investigaciones policiales señalaron que los responsables utilizaron un vehículo para abandonar el lugar. Posteriormente, efectivos policiales lograron ubicar una camioneta blanca vinculada con la fuga de los implicados.

Luego del asalto, agentes policiales acordonaron los exteriores de la entidad financiera debido al hallazgo de un paquete abandonado cerca de la puerta principal del local. Según las primeras diligencias, en ese lugar existiría parte del dinero que los delincuentes dejaron durante la huida.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena para iniciar la recolección de evidencias. La Policía aisló un sector específico mientras los especialistas realizaban las verificaciones correspondientes.

En la zona también se encontraron objetos relacionados con la caja principal del establecimiento financiero. Parte de esos elementos permanecieron bajo custodia policial mientras avanzaban las diligencias fiscales y periciales.

Fuego cruzado marcó la fuga de los delincuentes

Durante el escape, se registró una balacera entre los asaltantes y efectivos de la Policía Nacional. El intercambio de disparos ocurrió en medio del operativo desplegado tras el robo, aunque los responsables consiguieron escapar.

Los agentes recogieron varios casquillos de bala dispersos en la pista como parte de las evidencias para la investigación. La presencia policial se mantiene en distintos sectores del distrito con el objetivo de ubicar a los involucrados.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no reportaron capturas vinculadas directamente con el asalto. Sin embargo, la Policía continuó con las acciones de búsqueda y las pericias para determinar la ruta utilizada por los delincuentes durante la fuga.

Investigaciones buscan determinar monto robado

Las autoridades todavía no precisan el monto exacto sustraído de la agencia de Caja Ica. No obstante, los primeros reportes difundidos tras el hecho señalaron que la cifra superaría los 8 mil soles.

La investigación quedó a cargo de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes recopilan imágenes, evidencias y testimonios relacionados con el asalto ocurrido en el centro de Supe.

El operativo policial continuó durante la noche en distintos puntos de la provincia de Barranca, mientras las diligencias buscan identificar plenamente a los seis sujetos implicados en el ataque contra la entidad financiera.

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