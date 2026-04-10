Casi el 90% de los venezolanos en Perú trabaja en la informalidad, según estudio del INEI

Informe del INEI revela alta informalidad laboral en migrantes venezolanos residentes en el país. (Foto: Agencia Andina)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV), un estudio que ofrece una radiografía detallada sobre la situación laboral, social y migratoria de la población venezolana residente en el Perú. El informe se basa en información recolectada entre agosto y noviembre de 2024 en ocho ciudades del país.

Los resultados evidencian que la inserción laboral de esta población se da mayoritariamente en condiciones de informalidad, junto con otros indicadores relacionados con empleo, ingresos, salud, vivienda y educación. Además, el INEI remarcó que esta información constituye una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y reducir brechas sociales.

INEI: casi 9 de cada 10 trabajadores venezolanos en el Perú laboran en la informalidad. (Foto: INEI)

Alta informalidad laboral y nivel de ocupación

De acuerdo con el estudio, el 88,6% de la población venezolana ocupada en el Perú se encuentra en condición de empleo informal, lo que refleja una elevada vulnerabilidad en el acceso a derechos laborales, protección social y estabilidad contractual.

Pese a este escenario, el informe también muestra un alto nivel de participación en el mercado laboral, ya que el 95,8% de la población económicamente activa venezolana se encuentra ocupada, lo que evidencia una fuerte inserción en actividades productivas dentro del país.

Perú: empleo informal alcanza al 88,6% de la población venezolana ocupada, según INEI. (Foto: Agencia Andina)

Estructura del empleo y condiciones laborales

En cuanto a la estructura del empleo, el informe detalla que el 82,2% de la población ocupada se concentra en dos principales actividades económicas:

Servicios: 57,8%

Comercio: 24,4%

En menor proporción se ubican la manufactura (11,3%), la construcción (6,2%) y la agricultura, pesca y minería (0,3%).

Asimismo, el 72,1% de los trabajadores se desempeña como dependiente, mientras que el 27,3% lo hace de manera independiente, lo que refleja distintos niveles de inserción en el mercado laboral peruano.

ENAHOPV 2024: mayoría de venezolanos ocupados en el Perú trabaja sin condiciones formales. (Foto: Agencia Andina)

Ingresos y acceso a servicios de salud

El ingreso promedio mensual por trabajo de la población venezolana en el Perú asciende a S/ 1.484, según el INEI. Este dato permite dimensionar las condiciones económicas en las que se desarrolla la mayor parte de esta población trabajadora.

En materia de salud, el informe indica que el 49,1% cuenta con algún tipo de seguro, mientras que el 44,0% recurre a farmacias o boticas cuando presenta problemas de salud, lo que evidencia limitaciones en el acceso a servicios médicos formales.

FOTO DE ARCHIVO-Simpatizantes de la oposición venezolana se reúnen para llamar a una protesta mundial, en medio de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, en Lima, Perú. 17 de agosto 2024. REUTERS/Angela Ponce

Condiciones de vivienda y situación migratoria

Respecto a las condiciones de vivienda, el 95,9% de los hogares venezolanos reside en viviendas alquiladas, lo que refleja una alta dependencia del mercado de arrendamiento. Además, el 14,7% de la población vive en situación de hacinamiento, lo que evidencia limitaciones en la calidad del espacio habitacional.

En cuanto a la situación migratoria, el 61,0% de la población venezolana cuenta con residencia vigente en el Perú, mientras que el 13,9% no dispone de permiso migratorio, lo que refleja la existencia de un grupo en condición irregular o en proceso de regularización.

Se estima que, aproximadamente, hay 1,5 millones de venezolanos en Perú. Foto: OIM Perú

Educación, discriminación y perfil demográfico

En el ámbito educativo, el 55,4% de la población venezolana tiene como nivel máximo la educación secundaria, mientras que el 36,2% alcanzó educación superior. Asimismo, el 7,8% de quienes tienen estudios superiores ha logrado homologar su título en el Perú.

El informe también señala que el 23,7% de la población reportó haber sufrido discriminación en los últimos 12 meses, mientras que el 16,5% de las personas de 18 años a más manifestó haber experimentado situaciones de acoso.

La comunidad venezolana en Perú tomó las calles cercanas a la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Finalmente, en términos demográficos, el 52,0% de la población venezolana residente en el Perú son mujeres y el 48,0% hombres, según el INEI, que subraya que estos resultados permiten comprender mejor las condiciones de vida de esta población y orientar políticas públicas más focalizadas.