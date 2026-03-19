Perú

Mercado inmobiliario en Lima alcanza récord histórico en 2025 impulsado por el dinamismo de Mivivienda

La estabilización de precios y tasas de interés favoreció el dinamismo del mercado, aunque persisten limitaciones en el acceso al crédito hipotecario

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Venta de viviendas en Lima
Venta de viviendas en Lima crece 38,6% en 2025 y supera récord alcanzado en 2013. (Foto: Capeco)

El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana registró en 2025 un crecimiento histórico, con un aumento de 38,6% en la venta de viviendas respecto al año anterior, según el más reciente informe de la Cámara Peruana de la Construcción. Este desempeño no solo marca un récord en el sector, sino que supera en 30,8% el máximo nivel alcanzado en 2013, consolidando uno de los mejores resultados de las últimas décadas.

El reporte, presentado por el vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, también evidenció que distritos como Miraflores y Jesús María lideraron las ventas inmobiliarias, mientras que Surquillo, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria destacaron por registrar los mayores crecimientos interanuales, reflejando un dinamismo extendido en distintas zonas de la capital.

Ilustración de una maqueta cedida
Ilustración de una maqueta cedida por Líder Grupo Constructor. EFE/ Cortesía Líder Grupo Constructor

Aumento de oferta y protagonismo de Mivivienda

En paralelo al crecimiento de las ventas, la oferta total de viviendas en Lima Metropolitana se incrementó en 3,4% durante 2025, acumulando además un crecimiento promedio anual de 7,7% en la última década. Solo en el cuarto trimestre del año, el segmento Mivivienda registró un aumento de 5,9% respecto al trimestre previo, consolidando su papel en la expansión del sector.

El programa Mivivienda se posicionó como el principal motor del mercado inmobiliario. Dentro de este, el rango 5 concentra el 50,4% de la oferta, seguido por el rango 4, que creció 28,3% interanual. Asimismo, los rangos 1 al 3 evidenciaron un incremento de 55,7% frente al mismo periodo del año anterior, lo que confirma la fuerte demanda en distintos niveles del mercado habitacional.

La desafiante realidad del mercado
La desafiante realidad del mercado inmobiliario peruano no solo constituye una crisis económica, sino también una encrucijada social y ética, donde la capacidad de soñar con un hogar propio se convierte en privilegio de pocos. (Foto: El Peruano)

Desempeño desigual y cambios en la oferta

Pese al crecimiento general, algunos segmentos mostraron un comportamiento menos favorable. La oferta del programa Techo Propio cayó 5,6% en el último trimestre de 2025, mientras que la vivienda no social retrocedió 4,2%, alcanzando su nivel más bajo desde finales de 2021.

El mercado también refleja cambios en la configuración de la oferta. Se observa una mayor concentración en departamentos de menor metraje y en edificaciones de alta densidad. De hecho, el 48,5% de la oferta corresponde a proyectos de entre 20 y 30 pisos, especialmente en Lima Centro, donde el 83,7% de las unidades se ubica en edificios de 20 pisos a más. Además, las viviendas de menos de 30 metros cuadrados crecieron 30,8% interanual, aunque aún representan una proporción reducida del total.

Los alquileres en Lima se
Los alquileres en Lima se encuentran subiendo, a pesar de la recesión y con un sueldo mínimo estancado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina

Factores de crecimiento y retos del sector

Entre los factores que impulsaron este desempeño destacan la estabilización de los precios de las viviendas y de las tasas de interés, lo que ha facilitado el acceso al financiamiento. No obstante, el informe advierte que persisten limitaciones en la colocación de créditos, pese al crecimiento de mecanismos como la Cobertura de Riesgo Crediticio.

En ese contexto, CAPECO planteó la necesidad de adoptar medidas para fortalecer los programas de Vivienda de Interés Social (VIS). Entre las propuestas se incluyen la ampliación del presupuesto para subsidios, la reincorporación del rango 5 al esquema VIS, el fortalecimiento del rol del Ministerio de Vivienda frente a las municipalidades y el impulso de instancias técnicas que garanticen la continuidad de la política habitacional. Según el gremio, estas acciones son clave para sostener el crecimiento del mercado y responder a la demanda actual de vivienda en la capital.

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