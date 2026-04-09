INEI encuestará 1.328 viviendas en Tacna para evaluar acceso a servicios básicos, salud y telecomunicaciones

Tacna: INEI levanta información en hogares sobre servicios básicos, salud y telecomunicaciones. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) en la región Tacna, donde se tiene previsto visitar un total de 1.328 viviendas. Esta intervención forma parte de un estudio que se desarrolla de manera continua a nivel nacional y que busca recopilar información clave para el seguimiento de diversos programas del Estado.

El objetivo principal de la encuesta es recoger datos actualizados sobre el acceso de la población a servicios básicos como agua, electricidad y desagüe, así como a servicios de telecomunicaciones. Además, se evaluará el nivel de conocimiento de los ciudadanos en torno a la prevención de enfermedades como el dengue, la araña casera y la rabia canina, aspectos considerados relevantes para la salud pública.

Asimismo, la información obtenida permitirá conocer con mayor precisión las condiciones de vida de las familias, tanto en zonas urbanas como rurales. Estos datos serán utilizados para la elaboración de indicadores que contribuyan a la toma de decisiones por parte de los sectores involucrados en la implementación de políticas públicas.

Interesados pueden postular hasta el 21 de agosto.

Supervisión del trabajo de campo

Como parte de las acciones de supervisión, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, se trasladó a la región para verificar el desarrollo de las encuestas en algunas de las viviendas seleccionadas. Durante su visita, destacó la importancia de este proceso para contar con información estadística confiable y actualizada.

El funcionario recordó que la ENAPRES se realiza mensualmente en todo el país y constituye una herramienta clave para medir el avance de los programas presupuestales. En ese sentido, subrayó que los resultados permiten orientar decisiones gubernamentales destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

La encuesta recoge información en diversos ámbitos, entre ellos saneamiento urbano y rural, electrificación, servicios registrales, salud, seguridad ciudadana, acceso a telecomunicaciones, protección al consumidor y atención de emergencias médicas. Esta amplitud temática permite tener una visión integral de la realidad de los hogares peruanos.

INEI inicia encuesta en Tacna con más de 1.300 viviendas para medir condiciones de vida. (Foto: INEI)

Alcance de la muestra y estudio

A nivel nacional, la ENAPRES contempla una muestra de 59.968 viviendas, mientras que en Tacna se ha seleccionado un total de 1.328 hogares distribuidos en diferentes distritos. De este grupo, 672 viviendas corresponden a la ciudad de Tacna, capital de la región, las cuales serán visitadas a lo largo del año 2026.

Las viviendas han sido elegidas mediante un proceso de selección aleatoria, lo que garantiza la representatividad de los resultados. La encuesta está dirigida a todas las personas que residen habitualmente en los hogares seleccionados, con el fin de obtener información precisa sobre su acceso a servicios y condiciones de vida.

Los datos recopilados son fundamentales para el seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del país. Los resultados se difunden de manera semestral y anual en forma agregada, sin identificar a las personas o viviendas, asegurando la confidencialidad de la información.

Más de mil viviendas en Tacna serán encuestadas por el INEI para evaluar acceso a servicios. (Foto: INEI)

Personal identificado y garantías

El trabajo de campo está a cargo de equipos técnicos conformados por coordinadores departamentales, supervisores locales y encuestadores, quienes son responsables de visitar las viviendas seleccionadas. Todo el personal del INEI se encuentra debidamente identificado con chaleco, gorra y fotocheck institucional.

Además, cuentan con una carta de presentación que incluye un código QR, el cual permite a los ciudadanos verificar su identidad a través de la plataforma oficial del INEI. Esta medida busca brindar seguridad y confianza a la población durante el desarrollo de la encuesta.

INEI despliega trabajo de campo en Tacna para actualizar datos sobre hogares y servicios públicos. (Foto: INEI)

La ENAPRES se ejecuta de manera continua desde el año 2010 y se ha consolidado como una de las principales fuentes de información estadística del país. Su implementación permite comprender la evolución de distintos indicadores sociales y económicos, contribuyendo a la formulación y evaluación de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.