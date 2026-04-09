El Niño también impactó en el consumo masivo en Perú... pero hacia adelante: marcó su nivel más alto en 6 años

Las ventas de bebidas sin alcohol crecieron 10% y las de electrodomésticos de refrigeración aumentaron 21% en Lima durante el verano prolongado de 2026.

El consumo masivo en Perú registró en 2025 su nivel más alto en los últimos seis años, un fenómeno en el que el impacto climático de El Niño jugó un papel central, según el reporte de NielsenIQ.

El fenómeno climático elevó las temperaturas y extendió el verano, lo que favoreció una demanda sin precedentes en categorías como bebidas y electrodomésticos de refrigeración, impulsando además la recuperación económica en diversos sectores del retail.

El Niño impulsa el mayor consumo en seis años

Según datos presentados por Romina Lucanera, Industry Insight Manager de NielsenIQ para Perú, la recuperación del consumo fue especialmente marcada en Lima, donde el efecto de El Niño sobre el clima disparó el consumo de bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol.

Las ventas de bebidas sin alcohol crecieron cerca de 10% en el primer bimestre de 2026, mientras que las bebidas alcohólicas aumentaron 8% en el mismo periodo.

El canal tradicional sigue concentrando el 60% del consumo peruano, con un ticket promedio de 20 soles en bodegas y mercados.

La recuperación no se limitó a la capital: en 2026, provincias y regiones también empezaron a mostrar incrementos claros, después de un 2025 caracterizado por la estabilidad.

El informe de NielsenIQ atribuye parte del dinamismo a la expansión de canales modernos como discounters y tiendas de conveniencia, que junto con el canal tradicional (bodegas y mercados) han configurado un ecosistema de consumo más competitivo.

Discounters y conveniencia: el salto de los canales modernos

El crecimiento de los discounters fue del 36% en 2025, mientras que las tiendas de conveniencia avanzaron 18%. En contraste, el canal tradicional sigue acaparando el 60% del consumo nacional, con un ticket promedio de 20 soles por visita y ventas dominadas por productos cuyo valor no supera los 7 soles.

El auge de los discounters se refleja en un ticket promedio de 60 soles por compra y una canasta de siete a ocho productos, entre los que destacan aceites, huevos, cervezas, gaseosas y snacks.

La innovación representó el 14% de la facturación del consumo en 2025, impulsando lanzamientos en alimentos, bebidas y cuidado personal.

Muchas de estas compras obedecen a la búsqueda de precios bajos, una tendencia que se consolidó tras el periodo inflacionario de 2021 a 2023. Según NielsenIQ, seis de cada diez peruanos optimizan sus compras, administrando mejor el presupuesto y priorizando promociones o descuentos.

Además, los aplicativos de pago como Yape y Plin se han posicionado como herramientas clave para detectar promociones y maximizar el ahorro: el 34% de las compras en tiendas de conveniencia se realizan a través de estas apps, que concentran las promociones más valoradas por los consumidores.

Electrodomésticos y clima: récord de ventas en refrigeración

El fenómeno de El Niño también impulsó la venta de electrodomésticos vinculados al clima, en particular refrigeradoras y equipos de cooling.

Las ventas de refrigeradoras crecieron un 21% en el primer bimestre de 2026, registrando el mayor volumen en cinco años, con una facturación de 206 millones de soles en ese periodo.

El retail tradicional concentró el 67% de estas ventas, el canal online alcanzó el 30% y el marketplace se posicionó como un canal emergente con un 2,6% de participación en la categoría.

El consumidor peruano prioriza promociones y productos de mejor relación valor-precio, consolidando hábitos de compra racional tras la pandemia.

¿El consumo se expande fuera de Lima en 2026?

La expansión geográfica del consumo es otro de los puntos destacados en el reporte. La cobertura auditada por NielsenIQ pasó del 68% de la población nacional en 2025 a una proyección cercana al 98% para 2026, ampliando el alcance hacia provincias y zonas rurales.

Esta diversificación geográfica se reflejó en el crecimiento de canales modernos fuera de Lima, donde la penetración de discounters y tiendas de conveniencia resultó clave para dinamizar el consumo en regiones tradicionalmente dominadas por el canal tradicional.

Consumo inteligente: el nuevo comportamiento pospandemia

El análisis de NielsenIQ resalta el surgimiento de un patrón de consumo inteligente en la sociedad peruana. Aunque el poder adquisitivo mejoró, el consumidor no regresó a los hábitos impulsivos previos a la pandemia.

El reciente periodo inflacionario dejó una huella en las decisiones de compra, haciendo que los peruanos sean más racionales, selectivos y estratégicos. Un 50% de los encuestados declaró que planea ahorrar o invertir en los próximos doce meses, con prioridad en educación y salud.

Las aplicaciones de pago Yape y Plin participaron en el 34% de las compras en tiendas de conveniencia, fortaleciendo la digitalización del consumo.

El reporte segmenta los comportamientos de consumo por nivel socioeconómico. El segmento alto (AB) prefiere la conveniencia, marcas premium y la innovación, mostrando menor sensibilidad al precio. El nivel medio (C) equilibra la búsqueda de precio y calidad, con fuerte atención a promociones.

El nivel bajo (DE) mantiene una alta sensibilidad al precio y prioriza productos esenciales y ofertas, con predominio de compras en el canal tradicional.

Los lanzamientos de 2025 explican el 14% de la facturación total

La innovación jugó un rol central en el desempeño del mercado, representando el 14% de la facturación en 2025, especialmente en alimentos, bebidas y cuidado personal.

El consumidor peruano valora los lanzamientos que resuelven necesidades concretas y se muestra dispuesto a pagar más por productos saludables, prácticos o de mayor rendimiento.

El acceso digital permite comparar precios y facilita decisiones planificadas, en las que eventos promocionales como Cyberwow y Black Friday resultan determinantes para el calendario de compras.

Las perspectivas para 2026 anticipan la consolidación del retail moderno y multicanalidad, con un consumidor más informado y exigente en Perú.

NielsenIQ: perspectivas favorables para 2026

En el horizonte para 2026, las proyecciones de NielsenIQ apuntan a un crecimiento del consumo privado de entre 2,5% y 4%, con expectativas de que el índice de consumo alcance nuevos máximos hasta 2027.

El fortalecimiento del retail moderno, la expansión omnicanal, la diversificación de portafolios y una ejecución eficiente en el punto de venta se perfilan como los ejes para capitalizar el nuevo perfil del consumidor peruano, cada vez más informado y exigente frente al valor que recibe.