Día Mundial de Drácula: literatura, historia y memoria colectiva en un personaje inmortal

La fecha fue establecida por una organización británica y cada año reúne actividades culturales que rescatan la importancia del clásico gótico y la influencia de su personaje central en la literatura universal (Magnific)

El Día Mundial de Drácula se celebra cada 26 de mayo por una razón concreta: ese día, en 1897, se publicó por primera vez la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker.

La fecha, que hoy funciona como efeméride internacional para lectores y seguidores del terror gótico, se formalizó en 2012 por iniciativa de la Whitby Dracula Society 1897, un grupo radicado en Whitby, Inglaterra, ciudad asociada al universo de la obra.

La conmemoración remite a un punto de partida editorial preciso y a un fenómeno cultural que creció durante más de un siglo: el pasaje de un relato gótico a un personaje de alcance global, con adaptaciones y lecturas que se multiplicaron en distintos soportes.

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Aunque el vampiro de Stoker es ficción, parte de su potencia simbólica se alimentó de una figura histórica cuyo nombre y reputación atravesaron Europa mucho antes del libro.

La fecha: por qué el 26 de mayo quedó asociado a Drácula

Cada 26 de mayo, lectores y fanáticos del horror recuerdan el nacimiento editorial de Drácula, obra que convirtió al vampiro de Bram Stoker en un símbolo universal del género. (British Library Board)

El eje de la efeméride es el calendario de publicación. Drácula apareció el 26 de mayo de 1897, y esa jornada quedó fijada como recordatorio anual del nacimiento público del personaje. La novela, escrita en estilo epistolar, construye su trama a través de diarios, cartas y recortes periodísticos; en ese formato, Stoker narra la visita del abogado Jonathan Harker al castillo del conde, en los Cárpatos, y la expansión del conflicto hasta Inglaterra.

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Con el tiempo, la fecha trascendió la bibliografía y pasó a convertirse en un “día” dentro del circuito de celebraciones culturales. Según la reseña de National Today, el “World Dracula Day” fue impulsado en 2012 por la Whitby Dracula Society 1897. Esa entidad se presenta como un actor dedicado a promover la herencia vinculada al libro, a Stoker y a los intereses góticos conectados con Whitby, además de organizar recorridos por sitios asociados al relato.

En ese marco, el 26 de mayo funciona como una marca temporal que ordena actividades de divulgación, lecturas y contenidos temáticos sobre vampirismo literario y ficción gótica. También se usa para revisar el itinerario del propio Stoker: de acuerdo con la misma fuente, durante una estadía en Whitby consultó una biblioteca pública y allí encontró el nombre “Dracula”, que interpretó como un término rumano relacionado con el “diablo”.

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De Vlad III al conde: elementos históricos entraron en la construcción del mito

El personaje de Drácula tomó parte de su fuerza simbólica de Vlad III de Valaquia, gobernante medieval cuya fama de crueldad alimentó el imaginario del vampiro creado por Stoker. (Cámara de Arte y Curiosidades del Palacio de Ambras, Austria)

El nombre del conde remite a una figura real: Vlad III de Valaquia, también conocido como Vlad Drăculea o Vlad el Empalador. National Geographic indicó que Vlad III gobernó Valaquia de manera intermitente entre 1448 y 1476 y lo describió como un líder militar, con autoridad comparable a la de un príncipe. Su fama de crueldad se extendió en el siglo XV y se amplificó por la circulación de textos y panfletos impresos, en un contexto de conflicto entre potencias regionales.

En ese relato histórico, la violencia aparece como rasgo central. National Geographic consignó que algunas estimaciones lo responsabilizan por la muerte de más de 80.000 personas a lo largo de su vida, una proporción importante mediante empalamiento. Otros medios también lo vincularon con relatos que hablan de más de 100.000 víctimas empaladas en bosques de Rumania, cifra que circula como parte del imaginario sobre su figura y que se repite en diversas reconstrucciones.

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El nexo directo con Stoker pasó por el nombre y su interpretación. National Geographic explicó que el escritor encontró “Drácula” en un libro de historia, supo que en Valaquia podía traducirse como “diablo” y se lo asignó al vampiro. La relación, según el mismo artículo, reactivó con fuerza la reputación siniestra del personaje histórico y la reinsertó en la cultura popular global.

El trasfondo de Vlad III también incluye la genealogía del apellido. El mismo medio precisó que Vlad II, padre de Vlad III, fue admitido en la Orden del Dragón en 1431 y recibió el sobrenombre “Dracul” (Dragón). De allí derivó “Draculea”, entendido como “hijo del Dragón”. Ese detalle, asociado a estructuras de poder medieval, terminó convertido en un componente de la iconografía moderna del vampiro.

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Literatura, lecturas y adaptaciones que sostienen el día

Adaptaciones cinematográficas, series y reediciones literarias consolidaron al 26 de mayo como una fecha cultural que mantiene vivo el legado de Drácula en todo el mundo. (imdb)

La conmemoración anual se sostiene por una combinación de factores: el peso del clásico literario, su permanencia editorial y la expansión audiovisual. National Today afirmó que el personaje fue adaptado para cine en más de 30 ocasiones y que la novela tuvo una edición estadounidense en 1899. En el mismo repaso se mencionó una traducción al islandés en 1901.

En el terreno de las recomendaciones contemporáneas, algunos medios enumeraron películas y series asociadas al universo del personaje, con títulos y datos de producción que abarcan de 2012 a 2022. En esa lista aparecen, entre otros, Hotel Transylvania (2012), Dracula Untold (2014) y la miniserie Drácula (2020). El sitio diainternacionalde.com publicó un listado similar y también incluyó In Search of Dracula (2022), centrado en la investigación sobre el mito.

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Así, el 26 de mayo opera como un punto de encuentro entre la fecha editorial original y un ecosistema de relecturas. La efeméride no exige una interpretación única del personaje, pero sí preserva un dato verificable: el aniversario de publicación de 1897, convertido en recordatorio anual por una organización creada en Whitby y replicado en calendarios culturales que agrupan “días” temáticos.