Integrante de la orquesta Los Hermanos Chapoñay es asesinado a balazos por sicarios cerca de su vivienda en Piura

Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe técnico de Los Hermanos Chapoñay, fue asesinado a balazos en el distrito Veintiséis de Octubre (Piura) mientras salía a comprar cerca de su domicilio

El jefe técnico de la agrupación musical Los Hermanos Chapoñay, Sergio Joel Ojeda Córdova, murió tras recibir varios disparos la noche del domingo en el distrito Veintiséis de Octubre (Piura), la misma jurisdicción donde, pocos días antes, un ataque armado había tenido como blanco a su alcalde.

El homicidio se produjo cuando la víctima, de 33 años, salió a comprar a una tienda cercana a su domicilio, en el sector UPIS Pueblo Libre Los Olivos. De acuerdo con los primeros reportes policiales, dos individuos en motocicleta interceptaron a Ojeda Córdova y le dispararon a corta distancia.

El miembro de la agrupación de cumbia recibió al menos cuatro impactos de bala: uno en el abdomen, otro en el pecho, uno cerca del rostro y un cuarto en el glúteo. Los agresores escaparon sin ser identificados.

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Vecinos dieron aviso a la Policía Nacional (PNP), cuyos agentes acordonaron el área e iniciaron las indagaciones. Peritos de criminalística recolectaron pruebas en la escena y el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Piura para la necropsia.

El ataque ocurrió en una zona que días antes había sido escenario del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, quien falleció tras un atentado en su camioneta en la misma jurisdicción

Mediante redes sociales, la agrupación lamentó la pérdida y criticó la respuesta de las autoridades ante la delincuencia. “Te recordaremos siempre por tu entrega, dedicación y compromiso con nuestra familia musical. Tu partida deja un gran vacío en nuestro corazón, pero tu legado perdurará en cada nota y en cada escenario”, se lee en un comunicado.

“Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades. Tu partida deja un vacío inmenso, pero tu amor, tus enseñanzas y tu recuerdo vivirán siempre en nuestros”, agregó el conjunto.

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Hasta ahora, la Policía no ha identificado ni detenido a los responsables. El distrito Veintiséis de Octubre permanece en alerta por la reciente ola de violencia, que días atrás incluyó el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre.

El burgomaestre, nacido en la provincia andina de Ayabaca, se encontraba en el interior de su camioneta cuando sufrió el atentado, tras lo cual fue trasladado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, donde los médicos solo confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas. Su chofer y agente de seguridad se encuentran heridos.

El ataque ocurrió en una zona que días antes había sido escenario del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, quien falleció tras un atentado en su camioneta en la misma jurisdicción

Febre, de 44 años, había militado en el partido político Acción Popular entre 2006 y 2010 y luego en Unión Democrática del Norte, con la que fue elegido regidor distrital en 2014. En 2018 postuló sin éxito a la alcaldía del mismo distrito por Unión por el Perú. En 2022 resultó electo alcalde por el movimiento Contigo Región.

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Tras el asesinato, ocurrido bajo el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en la jurisdicción, la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad publicó un lazo negro en señal de luto y condenó “todo acto de violencia que enluta a nuestra comunidad”.

En octubre del año pasado, Los Hermanos Chapoñay fue la primera agrupación en pronunciarse sobre el ataque a la orquesta Agua Marina durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, un incidente delictivo que dejó cuatro heridos (Luis Quiroga, Manuel Quiroga, César More y Willy Ruiz).