Extorsionadores exigen S/30 mil a vendedora de alitas broaster en el Rímac y atacan su vivienda con explosivo

Una humilde vendedora de alitas broaster en el Rímac vive una pesadilla. Delincuentes detonaron un explosivo en la puerta de su casa para exigirle el pago de un cupo de 30,000 soles. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del ataque. Buenos Días Perú

La extorsión contra pequeños comerciantes continúa en aumento en distintos sectores de Lima y uno de los casos más recientes se registró en el distrito del Rímac. Una vendedora de alitas broaster denunció amenazas constantes y ataques con explosivos por parte de bandas criminales que buscan obligarla a pagar dinero para permitirle continuar con su actividad comercial en la zona de Flor de Amancaes.

El atentado ocurrió en una vivienda multifamiliar ubicada cerca del Club Metropolitano Cápac Yupanqui. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sujeto encapuchado se acercó durante la madrugada y colocó un explosivo en la ventana del inmueble, muy cerca de la conexión de gas natural. Segundos después, el atacante encendió la mecha y la detonación provocó daños en varias ventanas y partes de la fachada.

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La víctima, cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad, obtiene ingresos diarios mediante la venta de pollo broaster cerca de su domicilio y, según testimonios recogidos en la zona, no cuenta con un negocio formal ni grandes recursos económicos.

Cámaras registraron el ataque durante la madrugada

Vendedora de alitas broaster en el Rímac denuncia extorsión y atentado con explosivo frente a su vivienda. Composición: Infobae

De acuerdo con las primeras indagaciones, la comerciante recibió amenazas desde hace aproximadamente un mes y medio. Los delincuentes exigieron inicialmente 50 mil soles y luego otro grupo criminal pidió 30 mil soles adicionales para no atentar contra la víctima ni contra su familia.

Un familiar de la comerciante confirmó que las amenazas incluyeron referencias directas contra sus hijos y su esposo. “Ya esto viene hace un mes, mes y medio. Ya viene hace mes y medio y con amenazas que paguen un cupo de treinta mil”, declaró.

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La misma persona explicó que los mensajes intimidatorios continuaron durante varias semanas. “Los mensajes se meten con la familia, con los hijos, con el esposo, ¿no? Y que van a actuar. Y entonces piden que paguen treinta mil soles”, señaló.

Según el testimonio recogido en la zona, la comerciante presentó la denuncia ante las autoridades. Sin embargo, los ataques continuaron pese a las acciones realizadas. El familiar también afirmó que la situación económica de la víctima no le permite afrontar las cantidades exigidas por los extorsionadores.

“Vende alitas broaster, vende esa chicharra. Tiene una hermana de edad que ayuda y ahí pagándole a ella nomás ya gana pa’l día. No es que tengamos mucha plata”, expresó.

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Los Chucky del Rímac y Los Injertos aparecen en las amenazas

Las declaraciones recogidas en el lugar mencionaron a dos grupos criminales que operarían en el sector: Los Chucky del Rímac y Los Injertos del Rímac. Según el familiar de la víctima, ambas bandas aparecieron en distintos momentos del proceso de extorsión.

“Fue primero Los Chucky del Rímac y ahora último ha sido Los Injertos del Rímac”, afirmó durante la entrevista realizada tras el atentado.

El mismo testimonio indicó que una de las bandas buscaba reunirse con la comerciante. “Los Injertos no piden nada, ellos quieren hablar, no sé qué quieren hablar”, comentó.

Vecinos del sector también mencionaron movimientos sospechosos cerca de la vivienda durante los últimos días. Uno de ellos indicó que una camioneta permaneció en la zona antes del atentado del sábado.

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Ataques ocurrieron cerca de la comisaría de Flor de Amancaes

Uno de los elementos que más indignación provocó entre residentes del Rímac fue la cercanía del ataque con la comisaría de Flor de Amancaes. Según el reporte realizado desde el lugar, la vivienda afectada se encuentra a solo un minuto caminando de la dependencia policial.

El informe difundido desde la zona señaló que otros ataques similares también ocurrieron a pocos minutos de la misma comisaría. Vecinos solicitaron mayor presencia policial y medidas de seguridad permanentes para comerciantes y familias del sector.

Durante la cobertura del caso también se mencionó la preocupación por el acceso de organizaciones criminales a explosivos utilizados en atentados contra negocios y viviendas. El análisis difundido en el reporte indicó que el tráfico ilegal de explosivos representa uno de los principales problemas vinculados al crecimiento de las extorsiones en Lima.

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Asimismo, se cuestionó la falta de estrategias sostenidas contra las bandas criminales y la ausencia de operaciones de inteligencia capaces de infiltrarse en estas organizaciones dedicadas al cobro de cupos y amenazas contra comerciantes.