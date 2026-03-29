Peruana InRetail vende Química Suiza Consumo: negocio está valorizado en S/ 200 millones

Pese a que el proceso se llevó a cabo con bajo perfil, representó una transformación significativa en la organización interna del grupo. Foto: InRetail

La unidad de consumo masivo de Química Suiza inició una nueva etapa tras concretarse su salida del grupo InRetail, que mantenía el control desde 2018. La decisión de desprenderse de este negocio se tomó en diciembre, como parte de una reconfiguración interna orientada a facilitar su venta. Aunque la operación se manejó con discreción, marcó un giro relevante en la estructura corporativa del conglomerado.

Con el cierre de la transacción ese mismo mes, la compañía pasó a manos de nuevos accionistas y comenzó un proceso de reorganización. Este cambio abre un ciclo enfocado en fortalecer su presencia en el mercado peruano, con especial énfasis en el segmento de consumo masivo, donde busca consolidar su posicionamiento y recuperar dinamismo comercial.

Nuevos dueños y proceso de venta

El control del negocio fue asumido por Walter Tapia y Patrick Teullet, quienes adquirieron participaciones iguales en la operación. Ambos ejecutivos conocen de cerca la empresa, lo que facilitó la articulación de una propuesta conjunta que terminó imponiéndose frente a otros postores interesados en la compra.

El origen de esta operación se remonta a 2025, cuando se decidió escindir la unidad de consumo masivo para evaluar su venta. A partir de entonces, se abrió un proceso competitivo que convocó a distintos potenciales compradores y se extendió por varios meses. Finalmente, el acuerdo se concretó en diciembre, cerrando así una etapa clave para el negocio.

Tras la firma, la transición se ejecutó de manera inmediata. Desde el día siguiente, la nueva administración asumió funciones, lo que permitió asegurar la continuidad de las operaciones y mantener estables los vínculos con clientes y proveedores.

La conducción de la unidad quedó en manos de Walter Tapia y Patrick Teullet, quienes asumieron la propiedad en partes equitativas. Foto: Infomercado

Aunque el monto de la transacción no fue revelado, se estima que el negocio bordea los S/ 200 millones en ingresos anuales. Este volumen refleja su peso dentro del sector y explica el interés que despertó entre inversionistas.

Estrategia comercial y posicionamiento

La nueva administración ha decidido mantener la marca QS Consumo, apostando por conservar el reconocimiento alcanzado en el mercado. Además, la empresa continuará vinculada estratégicamente a InRetail, lo que permitirá sostener relaciones relevantes dentro de la industria.

En cuanto a su estrategia comercial, la compañía seguirá operando en múltiples canales. Su alcance incluye supermercados, tiendas de conveniencia, mayoristas y bodegas, lo que le permite mantener una cobertura integral en el mercado peruano.

El foco estará puesto en impulsar las ventas y reforzar su papel como distribuidor clave. Para lograrlo, se priorizará la eficiencia operativa y la especialización en la gestión de marcas, con el objetivo de consolidarse como un socio estratégico para empresas líderes.

Dentro de su portafolio figuran cerca de 30 marcas, entre propias y representadas. Destacan líneas como Ninet, Vanish de Reckitt, Nutribela de Quala, Sal de Andrews, Electrolit y pilas Panasonic, que constituyen la base de su oferta comercial y serán determinantes en su desempeño futuro.

Si bien no se hizo público el valor de la operación, se calcula que la unidad genera alrededor de S/ 200 millones en ventas al año. Foto: 123RF

Expansión y eficiencia operativa

La empresa también mantiene acuerdos de co-distribución con compañías de gran escala como Alicorp, Procter & Gamble, Unilever y Johnson & Johnson. Estas alianzas fortalecen su presencia en diversas categorías y amplían su alcance en el mercado.

El contexto del sector acompaña este proceso con perspectivas favorables. Segmentos como higiene, cuidado personal y productos para el hogar mantienen una tendencia de crecimiento, mientras que formatos como tiendas de conveniencia continúan expandiéndose, generando nuevas oportunidades de negocio.

El desarrollo no se concentra únicamente en Lima, ya que las regiones tienen un rol cada vez más relevante en las ventas. Esto ha llevado a la empresa a reforzar su red logística y ampliar su cobertura a nivel nacional, apoyándose en esquemas de distribución indirecta para llegar a más puntos.

De forma paralela, la compañía apunta a optimizar su desempeño mediante el uso de datos para la toma de decisiones. Este enfoque permitirá identificar oportunidades de expansión y mejorar la eficiencia. Además, cuenta con capacidad instalada disponible, lo que facilitará sostener un crecimiento rentable en los próximos años.