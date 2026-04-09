Venta de vehículos nuevos en Perú crece con fuerza y cierra primer trimestre del 2026 en alza

El mercado de vehículos livianos encabezó la expansión del sector. Solo en marzo se vendieron 20.510 unidades nuevas. Foto: difusión

El mercado automotor peruano inició el 2026 con resultados sólidos y generalizados. Durante marzo, la comercialización de unidades nuevas volvió a expandirse con fuerza, consolidando un primer trimestre en terreno positivo para todos los segmentos, de acuerdo con datos oficiales procesados por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El desempeño favorable se explica por una combinación de factores que impulsaron tanto la oferta como la demanda. La disponibilidad de unidades, estrategias comerciales agresivas y condiciones financieras favorables coincidieron con un entorno de mayor consumo privado, lo que permitió sostener el ritmo de crecimiento en los primeros meses del año.

Fuerte avance en vehículos livianos

El segmento de vehículos livianos lideró el crecimiento del mercado. En marzo se vendieron 20.510 unidades, lo que significó un incremento de 38,3% frente al mismo mes del 2025. En el acumulado del primer trimestre, las ventas alcanzaron 62.094 unidades, superando en 37,3% el resultado del año previo.

Según explicó Alberto Morisaki, “la venta de vehículos nuevos continuó registrando un crecimiento significativo en marzo del presente año en todos los segmentos que lo componen, consolidando un comportamiento positivo durante el primer trimestre del 2026”. Dentro de este grupo, destacó el protagonismo de las SUV, que sumaron 33.728 unidades y registraron un alza de 49,7%, representando el 54,3% del total.

El resto de subsegmentos también mostró resultados positivos. Las pickups y furgonetas alcanzaron 11.409 unidades, con un crecimiento de 18,1%, mientras que las camionetas llegaron a 8.108 unidades (+26,4%) y los automóviles totalizaron 8.849 unidades, con una expansión de 33,6%.

Los demás subsegmentos también registraron un desempeño favorable. En ese marco, las pickups y furgonetas sumaron 11.409 unidades comercializadas. Foto: Auto in China

Factores que impulsaron la demanda

El dinamismo observado responde a un entorno favorable tanto en la oferta como en la capacidad de compra de los consumidores. Las concesionarias reforzaron sus estrategias mediante promociones, mayor variedad de modelos y precios competitivos, lo que incentivó las decisiones de adquisición.

A ello se sumó un contexto de estabilidad en los precios. Pese al repunte del tipo de cambio, el costo de los vehículos no experimentó alzas relevantes. Por el contrario, según el Índice de Precios al Consumidor, los precios promedio se ubicaron 7,3% por debajo de los niveles de hace un año, lo que contribuyó a mejorar la accesibilidad.

En paralelo, variables como el crecimiento del consumo privado, la liquidez proveniente de la liberación de fondos de AFP y los ingresos por utilidades fortalecieron la demanda. También influyeron la recuperación de la inversión privada y las condiciones de financiamiento, que facilitaron la compra tanto para uso personal como para actividades productivas.

Segmento de pesados mantiene expansión

El mercado de vehículos pesados también registró un desempeño destacado. En marzo se comercializaron 2.131 camiones y tractocamiones, lo que implicó un crecimiento de 27,5% en comparación interanual. En el primer trimestre, las ventas sumaron 6.293 unidades, con un avance de 35,9%.

Morisaki señaló que “este sólido desempeño de las ventas se encuentra estrechamente asociado al dinamismo de la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos de la economía nacional como la minería, construcción, manufactura y comercio”. Estas actividades requieren soluciones logísticas constantes, lo que sostiene la demanda por transporte pesado.

De forma simultánea, factores como el avance del consumo privado, la mayor liquidez derivada del retiro de fondos de AFP y los ingresos por utilidades contribuyeron a sostener la demanda. Foto: Consumer Reports

En ese sentido, el incremento en la adquisición de estas unidades refleja la necesidad de ampliar y renovar flotas para acompañar la expansión de las operaciones productivas en distintos sectores.

Transporte de pasajeros en recuperación

El segmento de minibuses y ómnibus también mostró señales de recuperación. Durante marzo se vendieron 356 unidades, lo que representó un aumento de 28,5%. En el acumulado entre enero y marzo, se colocaron 1.191 unidades, con un crecimiento de 37,1%.

“El desempeño está vinculado a la reactivación progresiva de sectores intensivos en el transporte de pasajeros, así como al repunte de actividades asociadas al turismo”, explicó Morisaki. Este contexto ha impulsado la renovación de flotas para atender una mayor demanda de movilidad.

Asimismo, la mejora en el flujo de pasajeros, tanto en rutas urbanas como interprovinciales, ha contribuido a dinamizar este segmento, que venía rezagado en años anteriores.

Vehículos menores sostienen el crecimiento

El segmento de vehículos menores continuó mostrando una expansión significativa. Solo en marzo se vendieron 45.728 unidades, lo que significó un incremento de 39,4%. En el acumulado del primer trimestre, la cifra alcanzó 127.440 unidades, superando en 32% el registro del 2025.

Dentro de este grupo, las motocicletas lideraron las ventas con 89.598 unidades (+31,9%), mientras que las trimotos sumaron 37.842 unidades, con un crecimiento de 32,1%. Este comportamiento responde a su accesibilidad y a su utilidad en actividades laborales y de transporte.

El fortalecimiento del empleo, la baja inflación y la mayor oferta de modelos han ampliado las opciones disponibles para los consumidores, consolidando la tendencia positiva en este segmento.