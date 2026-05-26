Cayó alias ‘La Roca’, el extorsionador que dejó grave a comerciante por negarse a pagar cupo en Carabayllo

El detenido fue intervenido con una motocicleta, una cacerina de alta capacidad y emulsiones explosivas. // Video: Latina Noticias

La violencia ligada a las extorsiones en Lima Norte volvió a dejar una víctima grave. Un comerciante del mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo, terminó internado con un severo traumatismo encefalocraneano luego de enfrentarse al presunto delincuente que exigía pagos diarios a decenas de vendedores de la zona. El ataque ocurrió después de que la víctima se negara a entregar el dinero solicitado como “cupo”, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con las investigaciones policiales, los comerciantes eran obligados a pagar entre 10 y 15 soles diarios para continuar trabajando con normalidad dentro del centro de abastos. Quienes se resistían eran amenazados mediante mensajes intimidatorios y constantes amedrentamientos. Tras varios días de seguimiento e inteligencia, agentes especializados capturaron a Christian Noel Roca Bocanera, conocido con el alias de ‘La Roca’, señalado como el presunto responsable de los cobros extorsivos y de la brutal agresión contra uno de los vendedores.

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Comerciante quedó grave tras negarse a pagar extorsión en Carabayllo

Extorsionadores atacan colegio de educación primaria en Carabayllo. (Foto: Carabayllo Al Día)

Según detalló la PNP, las denuncias sobre los cobros ilegales comenzaron a tomar fuerza el pasado 18 de mayo, cuando diversos comerciantes del mercado La Cumbre alertaron que eran víctimas de amenazas constantes. Cada puesto debía entregar dinero diariamente para evitar represalias. La situación generó temor entre los vendedores, quienes aseguraban sentirse vigilados y presionados por el presunto extorsionador.

Las autoridades identificaron a Christian Noel Roca Bocanera, alias ‘La Roca’, como el sujeto que presuntamente realizaba los cobros dentro del mercado. Sin embargo, el caso tomó mayor gravedad cuando uno de los comerciantes decidió enfrentarlo y rechazar el pago exigido. La reacción fue violenta.

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De acuerdo con la versión policial, el comerciante fue golpeado brutalmente en la cabeza durante el ataque. Producto de la agresión, sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece internado bajo observación médica.

La Policía indicó que la víctima habría enfrentado al sujeto cansado de los constantes cobros y amenazas. “Quien no quiere pagar va a sufrir las consecuencias”, era el mensaje que, según los agentes, imponían los extorsionadores para mantener el control sobre los comerciantes del mercado.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de inteligencia y seguimiento que permitió ubicar y detener al sospechoso el pasado 21 de mayo. Durante la intervención, los agentes encontraron en su poder una cacerina de alta capacidad, dos emulsiones explosivas tipo dinamita y un celular que presuntamente utilizaba para coordinar y ejecutar las amenazas extorsivas.

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Además, la PNP incautó una motocicleta que habría sido usada para movilizarse por la zona y cometer los actos intimidatorios contra los vendedores del centro de abastos.

Las autoridades señalaron que la captura se realizó en coordinación con el Ministerio Público durante la madrugada del jueves. Actualmente, alias ‘La Roca’ cumple nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de extorsión, lesiones graves y tenencia de material explosivo.

Estado de emergencia en Lima y Callao continuará hasta fines de junio

En medio del incremento de casos de extorsión, sicariato y ataques armados en distintos distritos de la capital, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días adicionales. La medida entró en vigencia el pasado 29 de abril tras la publicación del Decreto Supremo N.º 062-2026-PCM en el diario oficial El Peruano y se mantendrá activa hasta finales de junio.

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La prórroga no incorpora nuevas restricciones respecto a las anteriores ampliaciones. La Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá a cargo del control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que las intervenciones se enfocarán en zonas identificadas mediante mapas del delito, reportes de inteligencia y estadísticas policiales. Según la documentación oficial, la decisión responde a la persistencia de delitos violentos como homicidios, cobro de cupos y extorsiones que continúan afectando a comerciantes, transportistas y ciudadanos en Lima y Callao.

Durante la vigencia del estado de emergencia se mantienen suspendidos algunos derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y reuniones públicas. Además, los eventos masivos deberán seguir solicitando autorización previa de las autoridades.

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