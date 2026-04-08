Elecciones 2026: RENIEC entregará DNI a ciudadanos hasta una hora antes del cierre de mesas de votación

¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) habilitará 31 oficinas con centros de impresión y ampliará sus horarios de atención durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, para que la población pueda obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta una hora antes del cierre de las mesas de votación el día de las Elecciones 2026 de Perú.

Según informó Carmen Velarde Koechlin, jefa nacional de RENIEC, en conversación con Exitosa, las oficinas de la institución atenderán el sábado 11 hasta casi la medianoche y el domingo 12 de abril hasta las 16:00, una hora antes del cierre de los centros de votación, que será a las 17:00.

La decisión de mantener abiertas las agencias principales busca asegurar que los ciudadanos que aún no cuenten con su DNI actualizado puedan recogerlo y participar en los comicios, en los que se elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Más de 700 mil DNIs pendientes y disposiciones especiales antes de la elección

La entidad concentrará la impresión del DNI electrónico en sus agencias seleccionadas durante ese fin de semana. Además, Velarde pidió a los ciudadanos resguardar el documento de identidad y, en caso de extravío, registrar la denuncia policial de inmediato para evitar usos indebidos. Los ciudadanos que extravíen el DNI en los días previos podrán gestionar un duplicado siempre que presenten la constancia policial correspondiente.

La normativa vigente permite a los electores sufragar con el DNI vencido, ya sea azul o electrónico, únicamente durante las Elecciones 2026. “Puedes votar con tu DNI caduco”, subrayó la titular de la entidad.

El operativo incluye desde el viernes 10 de abril una atención adicional en las agencias principales hasta las 19:45 horas, con el objetivo de entregar la totalidad de los documentos antes de la elección.

Horarios extendidos y voto con DNI vencido el 12 de abril

RENIEC diseñó un horario especial para evitar que los ciudadanos queden impedidos de participar por motivos de identificación. La habilitación de 31 oficinas de impresión y el horario ampliado hasta las 16:00 del domingo 12 de abril de 2026 representan medidas dirigidas a entregar los 700 mil documentos pendientes.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó una extensión extraordinaria que amplía la validez de los DNI vencidos. Foto: Municipalidad de Miraflores

La opción de votar con DNI vencido se aplica solo para estas elecciones, conforme a la resolución publicada por RENIEC, eliminando así un obstáculo común en los años electorales anteriores. Además, quienes pierdan el DNI en las horas previas podrán, con la denuncia policial, solicitar su duplicado ese mismo día hasta la tarde.

El refuerzo de servicios en los días previos y la validación del voto con documento vencido son disposiciones adoptadas específicamente para facilitar la participación en las Elecciones 2026, con énfasis en resolver las necesidades documentarias detectadas por RENIEC.