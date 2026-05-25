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Debate técnico 2026: Presidente del JNE admite que “la credibilidad del sistema electoral está venida a menos” y anuncia medidas

Roberto Burneo informó que más de 26 mil fiscalizadores participarán en la supervisión de la segunda vuelta y confirmó una coordinación permanente con la ONPE para evitar nuevas contingencias

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Roberto Burneo, presidente del JNE, ofrece declaraciones a minutos de que inicie el debate presidencial. JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, inauguró este domingo 24 de mayo el debate técnico de la segunda vuelta electoral con un mensaje centrado en la transparencia, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la necesidad de garantizar un voto informado de cara a los comicios del próximo 7 de junio. La actividad reúne a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, quienes exponen sus propuestas en distintos bloques temáticos relacionados con el desarrollo del país.

Durante su intervención en la sede institucional del JNE, aseguró que esta nueva etapa del proceso democrático permitirá que millones de peruanos puedan “conocer, contrastar y evaluar” los planteamientos de ambas organizaciones políticas antes de acudir nuevamente a las urnas. El titular del organismo electoral remarcó que la democracia no solo se fortalece mediante el acto de votar, sino también cuando los ciudadanos cuentan con información suficiente para tomar decisiones “libres, conscientes y responsables”.

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Roberto Burneo destaca importancia del voto informado y anuncia refuerzo de fiscalización electoral

Roberto Burneo - JNE - Debate - Elecciones 2026 - Perú - 24 mayo
Composición: Infobae Perú

En el inicio del debate técnico, Roberto Burneo explicó que el ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones busca acercar las propuestas de gobierno a la ciudadanía y promover una participación más activa en la segunda vuelta presidencial. Según indicó, el formato permitirá no solo presentar iniciativas, sino también confrontar ideas y posiciones entre ambas agrupaciones políticas.

El presidente del JNE detalló que seis representantes de cada partido político debatirán sobre temas considerados prioritarios para el país: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura, medioambiente, infraestructura, economía, generación de empleo y salud. Señaló que todos los aspectos metodológicos del evento —como tiempos de intervención, selección de moderadores y bloques temáticos— fueron coordinados previamente con las dos organizaciones participantes.

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Burneo resaltó además que el organismo electoral volvió a habilitar la plataforma de Voto Informado con inteligencia artificial, una herramienta que permite consultar hojas de vida, planes de gobierno y otra información relevante sobre las candidaturas presidenciales. De acuerdo con sus declaraciones, el sistema superó los 65 millones de visitas durante la primera vuelta electoral, reflejando el interés ciudadano por acceder a información política antes de votar.

El titular del JNE también sostuvo que se desplegaron facilitadores de información electoral en distintas regiones del país, además de más de 1.500 voluntarios capacitados para orientar a la población. A esto se suma el trabajo de difusión realizado mediante JN Media y otras plataformas institucionales para acercar información oficial a los electores.

En otro momento de su mensaje, Burneo señaló que el Jurado Nacional de Elecciones reforzó las labores de fiscalización y supervisión del proceso electoral. Precisó que más de 26 mil fiscalizadores participarán antes, durante y después de la jornada de votación para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Presidente del JNE responde por cuestionamientos al sistema electoral y coordinaciones con ONPE

Durante su exposición, Burneo afirmó que las deficiencias logísticas incidieron de manera directa en el normal desarrollo de la jornada electoral del 12 de abril.
Durante su exposición, Burneo afirmó que las deficiencias logísticas incidieron de manera directa en el normal desarrollo de la jornada electoral del 12 de abril. Foto: composición Infobae Perú/JNE/ONPE

Tras concluir su discurso, Roberto Burneo respondió preguntas de periodistas sobre las medidas adoptadas luego de los serios cuestionamientos registrados durante la primera vuelta electoral. En ese contexto, reconoció que existe una disminución en la confianza ciudadana hacia el sistema electoral y aseguró que el organismo viene trabajando para revertir esa percepción mediante acciones concretas.

El presidente del JNE afirmó que se fortaleció la coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para prevenir contingencias logísticas y supervisar de manera permanente el desarrollo del proceso. Según explicó, actualmente se realizan reuniones frecuentes entre ambas instituciones para monitorear etapas claves como la impresión del material electoral y el despliegue hacia distintos puntos del país y del extranjero.

Entre las medidas anunciadas, Burneo destacó la presencia permanente de fiscalizadores durante las pruebas de impresión del material electoral y el seguimiento en tiempo real de las actividades vinculadas al proceso. Indicó además que el Jurado busca transparentar las labores de supervisión mediante plataformas abiertas al público, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer el avance de cada etapa electoral.

El titular del organismo electoral también confirmó la convocatoria de un comité de expertos encargado de brindar asesoramiento técnico y detectar posibles aspectos que deban reforzarse para la segunda vuelta presidencial. Según señaló, esta evaluación busca incorporar las “lecciones aprendidas” de la primera jornada electoral.

Durante la rueda de prensa, Burneo fue consultado sobre un reciente informe de la Contraloría General de la República relacionado con observaciones al contrato para el transporte de material electoral. Frente a ello, indicó que el tema será abordado en una reunión programada con la ONPE y aclaró que los informes administrativos de la Contraloría no son remitidos directamente al Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, respondió a preguntas sobre los cuestionamientos a su permanencia al frente del organismo electoral. En ese punto, afirmó que el JNE cuenta con “toda la capacidad y autoridad” para seguir conduciendo el proceso electoral y garantizar la objetividad e independencia de las elecciones.

El debate técnico de la segunda vuelta presidencial se desarrolla este domingo desde las 8:00 p. m. y enfrenta a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Entre los participantes figuran nombres como Luis Carranza, Pedro Francke, Carlos Neuhaus, Rosangella Barbarán y Hernando Cevallos, quienes exponen propuestas vinculadas a economía, salud, infraestructura, agricultura y reforma del Estado.

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