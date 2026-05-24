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PNP confirma muerte en la Línea 1 del Metro de Lima: hombre ingresó a la vía férrea en estación Grau

Efectivos policiales, bomberos y paramédicos realizaron diligencias de emergencia en la estación afectada mientras cientos de pasajeros buscaban rutas alternas en plena tarde de domingo

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La tarde de este domingo 24 de mayo, la Línea 1 del Metro de Lima registró una emergencia que alteró el traslado de miles de pasajeros en distintos puntos de la capital. Lo que inicialmente fue reportado como el ingreso indebido de una persona a la vía férrea terminó convirtiéndose en un accidente con consecuencias fatales, confirmado horas después por la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la PNP, un hombre ingresó a los rieles en la estación Miguel Grau y fue impactado por una unidad ferroviaria. El hecho obligó a restringir parcialmente el servicio del tren eléctrico y provocó el cierre temporal de tres estaciones en una de las rutas más utilizadas del transporte público limeño. La situación generó largas esperas, congestión y desorientación entre usuarios que intentaban movilizarse entre el sur, centro y este de Lima Metropolitana.

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PNP confirma fallecimiento tras accidente en estación Grau de la Línea 1

Línea 1 - Metro de Lima - Suspensión de servicio - Perú - 24 mayo
Comunicado: Línea 1 - Metro de Lima

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PNP informó que el accidente ferroviario ocurrió en la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, luego de que una persona de sexo masculino ingresara de manera indebida a la vía férrea. Según precisó la institución, el ciudadano fue impactado por una unidad del tren, provocando su fallecimiento.

Tras el accidente, efectivos policiales especializados llegaron al lugar junto con personal paramédico y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para realizar las diligencias correspondientes. La zona permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las labores de atención de emergencia y las investigaciones iniciales del caso.

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La presencia de unidades de emergencia y personal de seguridad obligó a modificar temporalmente la operación del servicio ferroviario. Durante varias horas, el recorrido de los trenes quedó dividido en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta Gamarra en el sector sur y desde Caja de Agua hasta Bayóvar en el tramo norte.

En paralelo, la concesionaria anunció el cierre temporal de las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro, recomendando a los pasajeros utilizar rutas alternas mientras se controlaba la emergencia. Usuarios reportaron aglomeraciones en exteriores de estaciones, demora en los viajes y dificultades para encontrar transporte complementario en distritos como La Victoria, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho.

Horas antes de la confirmación oficial de la PNP, la Línea 1 había señalado únicamente que el cierre respondía al “ingreso indebido de una persona a la vía férrea”, sin precisar mayores detalles sobre las consecuencias del hecho ni el estado de la víctima.

Ingreso a la vía férrea del Metro de Lima puede ser sancionado con cárcel

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El accidente volvió a poner en debate las medidas de seguridad dentro de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y las sanciones contempladas para quienes ingresen ilegalmente a los rieles del tren eléctrico. La legislación peruana considera esta conducta como una grave afectación al funcionamiento del transporte público y a la seguridad de los pasajeros.

Desde diciembre de 2023, el artículo 283 del Código Penal fue modificado mediante el Decreto Legislativo N.° 1589, endureciendo las penas vinculadas al entorpecimiento de servicios públicos esenciales. La norma establece que las personas que alteren el funcionamiento de sistemas ferroviarios o provoquen interrupciones podrían recibir condenas de entre cuatro y seis años de prisión.

Además, si el hecho ocasiona daños a la infraestructura, afecta la integridad de terceros o genera consecuencias de mayor gravedad, las penas pueden elevarse hasta los 10 años de cárcel. La normativa también contempla sanciones para quienes colaboren o faciliten este tipo de acciones.

La Policía Nacional del Perú exhortó a la ciudadanía a respetar las normas de seguridad dentro de las estaciones ferroviarias y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de pasajeros, trabajadores y personal operativo. Entre las principales recomendaciones se encuentra permanecer detrás de la línea amarilla hasta que el tren se detenga completamente y seguir las indicaciones del personal de estación.

El incidente registrado en la estación Grau impactó uno de los corredores de transporte más importantes de Lima Metropolitana. La Línea 1 del Metro de Lima conecta distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, La Victoria, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho, movilizando diariamente a miles de usuarios que utilizan este sistema para trasladarse entre el sur y el noreste de la capital.

Hasta el cierre de esta nota, la concesionaria mantenía restricciones parciales en el servicio y continuaba informando sobre la situación mediante sus canales oficiales.

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