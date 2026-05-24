Santos Bravos en Perú: Video de Kenneth cantando “niña ya dime que me quieres...” y Alejandro bailando se vuelve viral

La espontaneidad de Kenneth y el apoyo de Alejandro conquistaron a los fans y multiplicaron la expectativa por el primer show de Santos Bravos en el Duomo Costa 21, este domingo 24 de mayo.

El grupo musical Santos Bravos, conformado por el peruano Alejandro Aramburú, el mexicano Keneth Lavill, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el estadounidense Drew Venegas y el brasileño Kaue Penna, viene causando alboroto tras su llegada a Perú. En medio de una entrevista con Latina, como parte de la gira de promoción de su concierto en el Duomo Costa 21 este domingo 24 de mayo, Kenneth y Alejandro protagonizaron un momento que rápidamente se difundió en redes sociales y conquistó aún más a los fans.

Durante la conversación con el medio, se propuso a los cantantes realizar diferentes pruebas y responder preguntas sobre su carrera y el proceso de su internacionalización. Fue en ese contexto que Kenneth, de origen mexicano y uno de los miembros más queridos de Santos Bravos, se animó a interpretar en vivo una canción que solía cantar en su infancia. “Niña ya dime que me quieres…” entonó, visiblemente apenado pero decidido a compartir con la audiencia un recuerdo personal que marcó sus primeros pasos en la música.

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Santos Bravos conquista las redes con sus ocurrencias. Latina

El gesto de Kenneth no pasó desapercibido para su compañero Alejandro, quien inmediatamente se sumó a la dinámica, bailando y realizando la coreografía del pegajoso tema. La complicidad entre ambos y las risa de sus compañeros generó un ambiente distendido y divertido en el estudio, captando la atención de los televidentes y usuarios de redes sociales.

El video del momento comenzó a circular en diversas plataformas a las pocas horas, generando miles de reproducciones, comentarios y reacciones en Instagram, TikTok y Facebook.

Santos Bravos conquista las redes con sus ocurrencias. Latina

La viralización del video también tuvo un efecto positivo en la campaña promocional del primer concierto que la banda brindará en Lima. Desde su llegada a la capital peruana, Alejandro Aramburú, Keneth Lavill, Drew Venegas y el brasileño Kaue Penna han recibido muestras de cariño y apoyo por parte de sus seguidores. El puertorriqueño Gabi Bermúdez no pudo estar en la entrevista, pero llegará a Perú para ser parte del concierto, este domingo 24 de mayo en el Duomo Costa 21, donde se espera un lleno total y una noche memorable para los fans peruanos.

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La banda, que combina ritmos de pop, balada y música latina, ha logrado posicionarse en el gusto del público joven y adulto por igual. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en este crecimiento, permitiendo que momentos como el vivido en la entrevista se transformen en tendencia y fortalezcan la conexión con los seguidores.

Los integrantes de Santos Bravos posan juntos con atuendos modernos durante un evento de prensa, mostrando su carisma ante los fotógrafos. (Paula Elizalde)

Santos Bravos celebra la creatividad de sus fans peruanos

La boy band internacional Santos Bravos ofreció una conferencia de prensa en Lima el 22 de mayo, donde agradeció el entusiasmo de sus seguidores peruanos por los dance covers de sus canciones, especialmente los realizados en La Alameda. El grupo celebró el impacto que su música ha tenido en la escena juvenil local antes de su concierto debut en el país, previsto para el 24 de mayo en el Duomo Costa 21.

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Alejandro Aramburú, el único peruano del grupo, destacó: “He visto lo de La Alameda, es una locura. Yo me acuerdo que a veces pasaba en carro con mis papás y decían: ‘Mira, están bailando’. Y qué loco que ahora estén las canciones mías y de los chicos. Es una bendición”.

Los cuatro miembros de Santos Bravos disfrutan de un momento distendido en su última aparición pública, compartiendo sonrisas y miradas en la mesa. (Paula Elizalde)

Kenneth Lavíll también expresó su agradecimiento: “Nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos, porque el apoyo que hemos sentido de Perú desde el día uno es increíble”.

La banda resaltó que estas actividades reflejan unión y creatividad. Además, confirmaron que esperan la llegada de Gabi Bermúdez para su primer show dual en Lima, marcando un hito en su relación con el público peruano.

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La espontaneidad de Kenneth y el apoyo de Alejandro conquistaron a los fans y multiplicaron la expectativa por el primer show de Santos Bravos en el Duomo Costa 21, este domingo 24 de mayo.