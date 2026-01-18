Perú

ONPE publica el diseño definitivo de la cédula de sufragio para las Elecciones 2026: ¿cuál es su tamaño y cómo se distribuye?

El organismo publicó las características finales del documento que servirá en los próximos comicios generales, consolidando un paso crucial en el cronograma y reforzando la transparencia en la preparación de los materiales electorales

La ONPE oficializa los diseños
La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los diseños definitivos de la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026 y una eventual Segunda Elección Presidencial. Esta publicación representa un avance fundamental en el cronograma electoral, al establecer el formato del documento principal mediante el cual millones de ciudadanos emitirán su voto.

La aprobación de los modelos fue oficializada a través de la Resolución Jefatural n.° 000008-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la ONPE, los diseños superaron el proceso de verificación sin recibir observaciones ni impugnaciones de las organizaciones políticas, lo que permitió su validación final.

Según la normativa, la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó a la ONPE que no se presentaron recursos contra los modelos previamente aprobados, lo que respalda la transparencia y legalidad del proceso. De este modo, el organismo electoral avanza hacia la siguiente fase logística y operativa de los comicios de 2026.

¿Cómo será la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026?

El diseño principal de la cédula está estructurado en cinco columnas, distribuidas proporcionalmente para cada tipo de elección: presidente y vicepresidentes de la República, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel regional y representantes ante el Parlamento Andino.

La ONPE estableció que la cédula tendrá un tamaño mínimo de 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. El largo podrá ampliarse, según el número de organizaciones políticas participantes, hasta un máximo de 44 centímetros. Este criterio busca asegurar la visibilidad adecuada de todas las opciones electorales.

La cédula de sufragio de
La cédula de sufragio de la primera vuelta presenta cinco columnas diferenciadas para cada tipo de elección. Foto. Composición Infobae Perú

El diseño destaca por su claridad y orden visual. Cada columna incluye un encabezado donde se indica el tipo de elección y se proporcionan instrucciones precisas para el elector.

De manera adicional, la ONPE aprobó una cédula especial para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en actividad que se encuentren desplazados el día de la votación. Esta papeleta cuenta con tres secciones: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y Parlamento Andino. Sus medidas mínimas son de 24 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, con posibilidad de ampliación hasta 44,00 centímetros. Su uso se fundamenta en lo dispuesto por la Ley n.° 32166.

Así se compone la cédula de las elecciones 2026

En la sección correspondiente a la elección presidencial, la cédula presenta el nombre de la organización política, su símbolo oficial y la fotografía del candidato o candidata a la Presidencia de la República, facilitando la identificación del postulante.

Para las elecciones de senadores nacionales, diputados regionales y representantes al Parlamento Andino, se consignan el nombre de la organización política, el símbolo y dos recuadros para el voto preferencial. En el caso de senadores a nivel regional, se incluye un solo recuadro para este tipo de voto.

ONPE oficializó la cédula de
ONPE oficializó la cédula de votación para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

Se incorporan también elementos de seguridad y control. En la parte superior de cada columna figuran instrucciones, mientras que en la esquina inferior izquierda se coloca un código de barras que permite identificar el Ubigeo correspondiente. En el extremo inferior derecho, el nombre de la región aparece impreso en color negro.

El reverso de la cédula contiene el nombre del proceso electoral, así como los espacios para la firma obligatoria de los miembros de mesa (presidente, secretario y tercer miembro) y la firma opcional de los personeros presentes durante la instalación.

Características de la cédula en la segunda vuelta

La ONPE también aprobó el diseño definitivo para la Segunda Elección Presidencial, prevista si ningún candidato alcanza los requisitos legales en la primera vuelta. Esta cédula tendrá un formato compacto, con 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo, en orientación horizontal.

En la segunda vuelta, la
En la segunda vuelta, la cédula adopta un formato compacto y horizontal, mostrando solo a los candidatos presidenciales en competencia, con los espacios necesarios para firmas y controles de seguridad. Foto. Composición Infobae Perú

En el anverso se presentarán el nombre de la organización política o alianza, el logo correspondiente y la fotografía del candidato o candidata presidencial. En el reverso permanecerán los espacios para las firmas obligatorias de los miembros de mesa y las firmas opcionales de los personeros, además del nombre del proceso electoral.

¿Cómo se definirá el orden de los partidos en la cédula electoral’

Paralelamente, la ONPE publicó la Resolución Jefatural n.° 000007-2026-JN/ONPE, que aprueba las instrucciones definitivas para los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio.

Estos procedimientos se aplicarán tanto para las Elecciones Generales 2026 —incluidas las votaciones para presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino— como para la Segunda Elección Presidencial. El objetivo es garantizar un orden equitativo, transparente y aleatorio, que asegure igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas participantes y refuerce la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Jóvenes de la UNI comparten
Jóvenes de la UNI comparten sus criterios para no respaldar a ciertos candidatos en 2026. (Foto: RPP)

ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú aparecen como entidades clave en la organización y seguridad del proceso. El uso de elementos de seguridad y control en la cédula, así como la definición de procedimientos claros para la ubicación de organizaciones políticas, constituyen fragmentos de alto impacto en este avance hacia las Elecciones Generales 2026.

