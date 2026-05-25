Hernán Barcos respalda las polémicas declaraciones de Arley Rodríguez contra dirigentes de FC Cajamarca: “Las cosas sí pasaron”

El delantero argentino y referente de FC Cajamarca comparte su visión acerca de los comentarios que agitaron al equipo, aportando claridad, franqueza y una perspectiva distinta sobre los recientes rumores (Liga 1)

Hernán Barcos habló tras el empate en Sullana frente a Alianza Atlético y dejó dos mensajes nítidos: el balance de un partido jugado en condiciones complejas y su postura sobre la controversia que involucró a Arley Rodríguez.

El delantero argentino, goleador del FC Cajamarca con nueve tantos, afirmó que no hubo falsedades en las declaraciones del atacante colombiano y sostuvo que los hechos ocurrieron. Aun así, marcó distancia de cualquier señalamiento directo, al señalar que es difícil responsabilizar a una persona en particular.

En el plano deportivo, valoró el punto obtenido por su equipo y describió el trámite como equilibrado. Sobre su futuro, evitó anticipos y remarcó que prioriza cerrar el Torneo Apertura antes de tomar una decisión, mientras se mantiene atento a posibles llamados para continuar su carrera.

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Un punto en Sullana y un partido condicionado por el entorno

Hernán Barcos valoró el empate de FC Cajamarca en Sullana y sostuvo que el calor, la cancha y el desgaste físico condicionaron el desarrollo del partido ante Alianza Atlético. (Liga 1)

El empate ante Alianza Atlético en Sullana dejó sensaciones mezcladas en el plantel de FC Cajamarca. Barcos consideró que el contexto del encuentro incidió en el desarrollo y explicó que no fue un compromiso sencillo desde lo físico y lo futbolístico.

“Es una cancha difícil, no se puede jugar mucho, el calor no ayuda, pero nos llevamos un empate que nos sirve para sumar. Vinimos a buscar la victoria, pero a los dos nos costó”, declaró el atacante, al describir un partido con poco margen para imponer condiciones.

En la misma línea, el delantero insistió en la exigencia de sostener el ritmo durante todo el encuentro y destacó la respuesta del grupo. “Uno trabaja para aguantar 90′, hoy costó realmente, el grupo se comportó bien, lo fue a buscar por momentos, pero creo que fue un justo empate”, afirmó.

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Barcos, identificado en el fútbol peruano como el “Pirata”, enmarcó el resultado como un paso útil dentro de la campaña del Apertura. Su lectura se apoyó en dos puntos: la suma en una plaza incómoda y la sensación de paridad que, según su evaluación, reflejó el marcador final.

“Mentira no, todo lo que dijo pasó”

Barcos validó las declaraciones de Arley Rodríguez sobre su salida y sostuvo que no hubo mentiras en el relato, aunque aclaró que es difícil atribuir culpas. (FC Cajamarca)

El foco principal de sus declaraciones se trasladó a la polémica que rodeó a Arley Rodríguez. Durante una conversación con el periodista de Liga 1, Barcos fue consultado de manera directa por el impacto de lo dicho por el jugador en la semana y por la discusión pública que generó ese relato.

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La respuesta del goleador de FC Cajamarca fue categórica. “No, no, no. Mentira no. Sí, todo lo que dijo pasó. Eh, lo que sí, por ahí culpar a uno u otro es difícil porque uno no sabe, pero sí las cosas pasaron”, sostuvo.

Con esa frase, Barcos respaldó la veracidad de los hechos mencionados por Rodríguez. Al mismo tiempo, evitó transformar esa validación en una acusación contra alguien en específico. Su matiz quedó asentado en la misma idea: para él, ocurrieron situaciones reales, pero no cuenta con elementos para adjudicar responsabilidades individuales.

Rodríguez, por su parte, había expuesto un punto puntual sobre su salida: “La base de mi despido fue que no acepté reducir mi sueldo en un 30 %”. Barcos no amplió sobre esa versión ni añadió detalles adicionales. Su intervención se limitó a confirmar que, en su criterio, lo relatado por el futbolista ocurrió, sin avanzar hacia una reconstrucción más extensa.

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Futuro abierto: desgaste, enfoque en el Apertura y espera de un llamado

Barcos afirmó sentirse cómodo en Cajamarca, pero reconoció cansancio por el contexto que atraviesa y evitó adelantar si continuará en el equipo tras el torneo. (FC Cajamarca)

Además de referirse al partido en Sullana y a la discusión en torno a Arley Rodríguez, Barcos dejó abierto su próximo paso profesional. Ante la pregunta sobre su situación personal y su continuidad, el delantero remarcó que, en el presente, se siente a gusto en Cajamarca, pero reconoció que atraviesa un escenario que le resulta exigente desde lo emocional.

“Estoy cómodo acá, pero pasan tantas cosas que a veces uno se cansa, ¿no? Se desgasta. Y estamos viendo, analizando, esperando, como te digo, enfocado en terminar el Apertura y después veremos”, señaló en el diálogo con Liga 1.

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La consulta final apuntó a un posible cambio de equipo y a la alternativa de continuar en Lima o mantenerse en el interior del país. Barcos no descartó ninguna vía y respondió sin ofrecer pistas sobre un destino concreto: “Esperemos que me llamen”, sentenció.