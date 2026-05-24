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Conmebol nombra al árbitro Paulo Zanovelli para el Universitario vs Tolima por Copa Libertadores, marcado por un antecedente polémico

El colegiado brasileño impartió justicia en un juego de la edición pasada entre los ’cremas’ e Independiente del Valle. En el tramo final del encuentro, invalidó un tanto que habría significado la victoria para el conjunto peruano

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Paulo Zanovelli impartirá justicia en el Estadio Monumental por segunda edición consecutiva. Crédito: Globo Esporte.
Paulo Zanovelli impartirá justicia en el Estadio Monumental por segunda edición consecutiva. Crédito: Globo Esporte.

Universitario de Deportes ya conoce la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en su crucial y definitivo encuentro frente a Deportes Tolima, válido por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para este trascendental duelo, en el que los ‘cremas’ necesitan sumar una victoria a como dé lugar para sellar su clasificación a los octavos de final del certamen continental, la Conmebol designó al réferi brasileño Paulo Zanovelli.

La nominación del juez principal ha encendido las alarmas en el entorno del conjunto estudiantil debido a un polémico y fresco antecedente en la competición. En la edición pasada de la Copa Libertadores, Zanovelli también dirigió un partido de la escuadra peruana, aquella vez frente a Independiente del Valle, el cual terminó con un amargo sinsabor tras una drástica e injusta decisión en el epílogo del compromiso.

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En el tramo final de aquel recordado choque, el árbitro principal dio por concluido el encuentro luego de invalidar una anotación de José Carabalí que habría significado un triunfo histórico para Universitario. En dicha acción, el silbante brasileño fue advertido por su asistente de que el balón supuestamente había abandonado el terreno de juego; sin embargo, diversas grabaciones captadas desde la tribuna demostraron posteriormente que la pelota jamás salió de la cancha.

Universitario empató 1-1 con Independiente del Valle por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Por otro lado, para este compromiso de alta tensión, Zanovelli estará acompañado por un equipo íntegramente brasileño en las líneas y en las cabinas tecnológicas. El primer asistente asignado es Bruno Boschilia, mientras que Neuza Back oficiará como la segunda asistente por las bandas. Asimismo, Andreza Siqueira completará el cuarteto arbitral en la zona de banquillos como la cuarta jueza del esperado choque internacional.

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Por su parte, el control de la tecnología y la revisión de las jugadas polémicas estará bajo la estricta responsabilidad de una terna del mismo país. Pablo Goncalves ha sido nombrado como el árbitro principal a cargo del VAR, contando con el respaldo directo de Daiane Muniz en las funciones de AVAR, conformando así un equipo arbitral con un enorme rodaje en el fútbol sudamericano.

¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos de final?

Para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 sin depender de otros resultados, Universitario de Deportes debe vencer a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate. Estos son los tres posibles escenarios para el equipo crema en la última fecha del Grupo B:

  • Una victoria sobre Deportes Tolima: le permitirá alcanzar 8 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la tabla, superando así al conjunto colombiano y garantizando su clasificación a la siguiente etapa.
  • Si el partido termina en empate: Universitario quedará tercero en el grupo y será eliminado de la Copa Libertadores 2026. Solo tendría oportunidad de acceder a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no logra ganar su compromiso.
  • Una derrota frente a Deportes Tolima: dejará a Universitario fuera de la Libertadores y también lo mantendría en la tercera posición del grupo. Incluso podría caer al cuarto lugar si Nacional supera a Coquimbo Unido en el otro encuentro.
El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

¿Cuándo juega Universitario con Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026?

El duelo decisivo entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima tendrá lugar el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se prevé una masiva presencia de la hinchada crema, que buscará alentar a su equipo en un partido clave para la clasificación.

En cuanto a los horarios internacionales, el partido se podrá ver a las 18:30 horas en México; 19:30 horas en Colombia y Ecuador; 20:30 horas en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y 21:30 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN, canal que detenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, quienes prefieran la vía digital podrán seguir el encuentro en Disney+, plataforma disponible con suscripción para dispositivos móviles y computadoras.

Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.
Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.

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