Elecciones 2026: alertan estafas con enlaces falsos sobre cambios de local de votación para robar datos personales

Buscan estafar con link con supuesto cambio de local de votación. Latina

En la antesala de una jornada electoral, la circulación de información digital adquiere un rol central en la organización de los votantes. La consulta sobre el local de votación, la condición de jurado o la ubicación de mesas se convierte en una práctica frecuente durante los días previos. Ese contexto también abre espacio a maniobras fraudulentas que buscan aprovechar la urgencia y la incertidumbre de la ciudadanía.

Reportes recientes alertan sobre un incremento de mensajes engañosos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería. Estas comunicaciones simulan provenir de entidades oficiales e incluyen enlaces que prometen confirmar cambios de último momento en los locales de votación. Detrás de esos avisos se esconde un intento de acceso a datos personales y financieros.

La advertencia surge en un momento en el que parte del electorado aún revisa información clave para el día de los comicios. La combinación entre desinformación y suplantación de identidad configura un escenario de riesgo que requiere verificación constante a través de canales oficiales.

Modalidad de estafa mediante enlaces falsos

Crecen los mensajes fraudulentos que aprovechan la necesidad de información previa a las elecciones. Visuales IA

De acuerdo con la División de Estafas de la Dirincri, los ciberdelincuentes difunden enlaces que informan sobre supuestos cambios en los centros de votación. Estos mensajes suelen llegar por aplicaciones de mensajería y redes sociales, con apariencia de comunicados urgentes.

La estrategia apunta a generar una reacción inmediata en el usuario. El mensaje plantea que el local asignado ya no está disponible o que se produjo una reubicación. Al ingresar al enlace, la víctima accede a una página que solicita datos personales, claves o información bancaria.

Según la alerta difundida, el objetivo principal consiste en obtener acceso a cuentas financieras. En caso de no encontrar fondos disponibles, los atacantes revisan la lista de contactos del dispositivo para solicitar dinero a terceros o recopilan información sensible con fines de extorsión.

Los especialistas advierten que los mensajes fraudulentos no se limitan a una sola plataforma. WhatsApp, Telegram, SMS y otras aplicaciones funcionan como canales de distribución de estos enlaces.

En el contenido difundido, se remarca que la comunicación oficial no utiliza este tipo de mecanismos para solicitar información privada. “Ningún funcionario le va a enviar a través de WhatsApp o sus redes sociales un link para que usted ingrese, coloque sus datos, sus claves o información sensible”, se indica en la advertencia.

Además, se aclara que los datos relacionados con el local de votación son públicos y se encuentran disponibles en portales institucionales. Esa característica elimina la necesidad de proporcionar información confidencial para acceder a ellos.

Verificación en plataformas oficiales

ONPE: así puedes consultar tu local de votación incluso con DNI vencido. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Ante la circulación de estos mensajes, las autoridades recomiendan confirmar cualquier dato únicamente en sitios web oficiales. En el caso de los votantes que aún no conocen su lugar de votación, la consulta debe realizarse directamente en la página institucional correspondiente.

También se enfatiza la importancia de desconfiar de enlaces recibidos de manera inesperada, sobre todo cuando apelan a cambios de último momento. La recomendación incluye evitar el ingreso de contraseñas o datos personales en páginas cuya autenticidad no se pueda corroborar.

En el contexto electoral, la necesidad de información rápida puede facilitar la propagación de este tipo de engaños. Por ello, la verificación previa y el uso de canales oficiales se posicionan como medidas clave para reducir riesgos.

La difusión de estos mensajes coincide con situaciones reales en las que algunos locales de votación resultan modificados por razones logísticas. Esa circunstancia contribuye a generar dudas entre los electores, lo que incrementa la efectividad de los intentos de fraude.

En la información difundida se señala que “hubo gente que eligió: ‘yo voy a votar en tal sitio’, y la ONPE le dijo: ‘efectivamente, usted vota en tal local de votación’. Y luego ese local está inhabilitado y se han mudado a otros locales”. Este tipo de cambios, aunque legítimos, refuerzan la necesidad de verificar datos en fuentes confiables.

La advertencia insiste en que cualquier actualización oficial se comunica a través de canales institucionales y no mediante enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería. La diferencia entre ambos mecanismos resulta clave para evitar la exposición de información sensible.