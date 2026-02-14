Elecciones Generales 2026: este es el nuevo horario de votación para los comicios del 12 de abril

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Perú está a poco menos de dos meses para asistir a las urnas y elergir al próximo presidente y autoridades parlamentarias del Congreso Bicameral. Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 27.3 millones de ciudadanos está habilitados para ejercer su derecho al voto.

El proceso se desarrollará a nivel nacional en los locales de votación asignados, con participación de electores dentro y fuera de Perú. Las autoridades han señalado que el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos incluidos en el padrón electoral puedan ejercer su derecho al sufragio en condiciones organizadas y seguras.

Una persona deposita su voto en una urna de la ONPE ante la mirada de los miembros de mesa durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario oficial y disposiciones para votar

La ONPE informó que el horario oficial de votación para el domingo 12 de abril será desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Durante ese lapso, los electores deberán acudir a sus respectivos locales asignados para emitir su voto. El organismo electoral indicó que esta franja horaria busca ordenar la asistencia y evitar aglomeraciones.

Asimismo, los peruanos residentes en el extranjero podrán participar en la jornada electoral acudiendo a las oficinas consulares habilitadas en los países donde residen. Esta medida forma parte de la normativa vigente que garantiza el derecho al voto de los connacionales fuera del territorio nacional.

Datum: uno de cada cuatro peruanos no votaría por ningún candidato en las Elecciones 2026. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.

Reglas sobre ingreso y requisitos para votar

Las autoridades electorales precisaron que los ciudadanos que ingresen al local de votación antes de las 5:00 p. m. podrán votar aun si el proceso se prolonga después de la hora de cierre. Sin embargo, quienes lleguen cuando las puertas ya estén cerradas y no se encuentren dentro del recinto no podrán sufragar y estarán sujetos a la multa establecida por la normativa electoral.

Otro requisito indispensable para participar es presentar el Documento Nacional de Identidad vigente, ya sea en su versión azul o electrónica. La legislación señala que no está permitido votar con el DNI vencido, incluso si el ciudadano figura en el padrón.

Por otro lado, los miembros de mesa tienen la obligación de verificar la validez del documento antes de autorizar la emisión del voto, como parte de los controles destinados a asegurar la correcta identificación de cada elector.

Conoce cómo actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI antes de que cierre el padrón para las elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

¿Cuántos peruanos votarán en el extranjero?

La participación de ciudadanos residentes fuera del país será un componente clave en las elecciones generales del 12 de abril, con un total de 1.210.813 peruanos habilitados para sufragar en el extranjero. Así lo informó el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien precisó que esta cifra ya es definitiva y corresponde al padrón oficial. Además, señaló en declaraciones a Canal N que se habilitarán 218 locales de votación administrados por 121 oficinas consulares.

El funcionario detalló que las mayores concentraciones de electores peruanos se ubican en Chile, Argentina, España y Estados Unidos, donde residen comunidades numerosas de connacionales. Entre las ciudades con más votantes figuran Santiago, Buenos Aires y Madrid, así como Patterson, Nueva York, Washington D. C., Miami y Los Ángeles. También indicó que ya se realizó el sorteo de 21.881 ciudadanos que ejercerán funciones como miembros de mesa, aunque este total será ajustado en las próximas semanas conforme se consolide la organización logística del proceso.

La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

Para reforzar la atención a los votantes, 35 estudiantes de la Academia Diplomática serán enviados al exterior con el fin de apoyar a los consulados durante la jornada electoral. Asimismo, la Cancillería habilitó la plataforma informativa Tu voto cruza fronteras, destinada a orientar a los connacionales sobre locales de votación, horarios y disposiciones oficiales para emitir su sufragio.