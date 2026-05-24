Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de varios compromisos dentro del ámbito nacional con la Liga 1, así como otros campeonatos del resto de América y de Europa

Hoy domingo 24 de mayo se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que habrá actividad en las mejores ligas de Europa, así como otros campeonato de América, considerando la posible participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a ADT con la consigna de ganar para salir del mal momento en el Torneo Apertura, aunque los tarmeños no pierden hace cinco cotejos.

Por otro lado, en LaLiga de España, Villarreal chocará en casa contra Atlético Madrid en lo que sería la última vez que Antoine Griezmann se vista de ‘colchonero’ previo a su paso a la MLS.

En cambio, en la Premier League, un Arsenal ya coronado, se medirá Crystal Palace, mientras que Manchester City lo hará ante Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola. Asimismo, Tottenham chocará con Everton para evitar el descenso, aunque deberá estar atento a lo que haga West Ham con Leeds United.

Por último, los futbolistas nacionales que verían actividad este día son Oliver Sonne y Joao Grimaldo (Sparta Praga vs Hradec Králové), André Carrillo (Corinthians vs Atlético Mineiro), Juan Pablo Goicochea y Marco Saravia (Defensor Sporting vs Peñarol).

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs ADT (11:00 horas / L1 MAX)

- Sport Huancayo vs Cienciano (13:15 horas / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs FC Cajamarca (15:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Deportivo Llacuabamba vs Academia Cantolao (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Carlos A. Mannucci vs El Pirata (15:30 horas / YouTube Bicolor+)

Partido de LaLiga

- Villarreal vs Atlético Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Crystal Palace vs Arsenal (10:00 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Aston Villa (10:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Brighton vs Manchester United (10:00 horas / Disney+)

- Sunderland vs Chelsea (10:00 horas / Disney+)

- Liverpool vs Brentford (10:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs Everton (10:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Fulham vs Newcastle United (10:00 horas / Disney+)

- West Ham vs Leeds United (10:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- Burnley vs Wolverhampton (10:00 horas / Disney+)

- Nottingham Forest vs Bournemouth (10:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Parma vs Sassuolo (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Napoli vs Udinese (11:00 horas / Disney+)

- AC Milan vs Cagliari (13:45 horas / Disney+)

- Cremonese vs Como 1907 (13:45 horas / Disney+)

- Lecce vs Genoa (13:45 horas / Disney+)

- Torino vs Juventus (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Hellas Verona vs AS Roma (13:45 horas / Disney+)

Partido de la liga de República Checa

- Sparta Praga vs Hradec Králové (07:00 horas)

Partidos de MLS

- Columbus Crew vs Atlanta United (16:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Inter Miami vs Philadelphia Union (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Seattle Sounders (20:15 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partido de Liga MX

- Pumas UNAM vs Cruz Azul (20:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX Premium)

Partido de fútbol argentino

- River Plate vs Belgrano (13:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Remo vs Atlético Paranaense (14:00 horas / Premiere)

- Cruzeiro vs Chapecoense (14:00 horas / Amazon Prime Video)

- Corinthians vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Premiere, Record TV, CazéTV)

- Vasco da Gama vs Red Bull Bragantino (18:30 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Central Español (08:00 horas / Disney+)

- Montevideo Wanderers vs Deportivo Maldonado (13:00 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Peñarol (16:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Técnico Universitario vs Leones del Norte (13:00 horas / Zapping)

- Emelec vs Macará (15:30 horas / Zapping)

- Delfín SC vs Barcelona SC (18:10 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Rubio Ñu (15:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense (15:00 horas / Tigo Sports)

- Nacional vs Libertad (15:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Deportes Concepción vs Huachipato (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes La Serena vs Deportes Limache (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Católica vs Colo Colo (17:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol venezolano

- Estudiantes de Mérida vs Metropolitanos FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Carabobo FC vs Deportivo Táchira (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El ’cervecero’ urge de una victoria para alejarse de los puestos de descenso. De momento, solo un punto lo separa de Sport Huancayo, equipo que ocupa la última plaza de relegación

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ están a la deriva. Los malos resultados se acentúan y el descenso comienza a acechar. La recuperación debe partir contra la ‘perla de los ‘andes, de lo contrario la crisis se hará más grave

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima

Alejandro Duarte no pudo contener la emoción al hablar de los años que pasó sin continuidad, sin poder irse a otro club y buscando motivación para entrenar cada día. El arquero de Alianza Lima dedicó el título del Torneo Apertura a su familia cercana y a su novia, quienes lo sostuvieron en los momentos más oscuros de su carrera

Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Monteiro, atribuyó el título del Torneo Apertura a la sabiduría y capacidad de manejo grupal del técnico Pablo Guede, quien resistió pedidos de salida en los momentos más difíciles de la temporada

El objetivo de Alianza Lima tras el título del Apertura: “Es un gran primer paso, pero lo importante es salir campeón a fin de año”

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del equipo blanquiazul celebró con mesura y advirtió que el objetivo real es el campeonato nacional. También confirmó que el club analiza incorporaciones en el próximo mercado y que planifica al menos un amistoso internacional en Sudamérica durante la Copa de la Liga

