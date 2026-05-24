Perú

Fuerza Popular confirma su equipo técnico y así quedan los versus que definirán el debate de esta noche de cara a segunda vuelta

La agrupación liderada por Keiko Fujimori presentó a los seis especialistas encargados de exponer propuestas en las áreas clave del debate frente a los representantes de Juntos por el Perú

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Grandes símbolos "K" naranja y "Jp" verde y rojo, de pie sobre un escenario de madera pulida, con un auditorio oscuro y una pantalla que dice "DEBATE TÉCNICO PRESIDENCIAL" al fondo.
Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata, presentó a su equipo técnico para el debate previo a la segunda vuelta presidencial

El partido Fuerza Popular, que postula por cuarta vez a Keiko Fujimori a la presidencia, presentó a los miembros de su equipo técnico que se presentará en el debate de este domingo previo a la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó la lista de especialistas seleccionados por cada agrupación para exponer propuestas sobre seis áreas centrales.

El equipo de Fujimori está integrado por la congresista Rosangella Barbarán (Juventud y Deporte), el abogado Carlos Neuhaus (Infraestructura), el expresidente regional Vladimiro Huaroc (Reforma del Estado), el economista Marco Vinelli (Agricultura y Medio Ambiente), el exministro Luis Martín Carranza (Economía y Generación de Empleo) y el médico José Francisco Recoba (Salud).

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Cada uno de estos representantes presentará y defenderá las propuestas del partido naranja ante el electorado. Según el cronograma divulgado por el JNE, los encuentros se organizarán por temática, enfrentando a los especialistas de Fuerza Popular con los designados por Juntos por el Perú, agrupación que postula a Roberto Sánchez.

Debate
Los principales integrantes del equipo de Fujimori son Rosangella Barbarán, Carlos Neuhaus, Vladimiro Huaroc, Marco Vinelli, Luis Martín Carranza y José Francisco Recoba, cada uno responsable de un eje temático

Así, los duelos programados para la noche son los siguientes:

  • Reforma del Estado: Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) vs. Sinesio López (Juntos por el Perú)
  • Juventud y Deporte: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) vs. Ernesto Zunini (Juntos por el Perú)
  • Agricultura y Medio Ambiente: Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) vs. César Guarniz (Juntos por el Perú)
  • Infraestructura: Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) vs. Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú)
  • Economía y Generación de Empleo: Luis Carranza (Fuerza Popular) vs. Pedro Francke (Juntos por el Perú)
  • Salud: José Francisco Recoba (Fuerza Popular) vs. Hernando Cevallos (Juntos por el Perú)

Uno a uno, el equipo fujimorista

Fujimori y Sánchez participarán el domingo 31 de mayo en el único debate entre ambos, que se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. La proclamación de los resultados llegó cinco semanas después de los comicios, tras un escrutinio de 33 días.

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El candidato de Juntos Por el Perú superó por 21.210 votos exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien pidió una auditoría internacional y nuevas elecciones, sin presentar pruebas contundentes.

La política llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Con este equipo, pretende captar al electorado:

Keiko Fujimori, de mediana edad y cabello oscuro, habla en un micrófono con una camisa blanca frente a un fondo blanco con logos rojos de 'Defensores del Perú'. Levanta su mano izquierda
El debate único entre Fujimori y Sánchez se celebrará el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, tras la proclamación oficial de los resultados electorales y el cierre de un escrutinio que duró 33 días
  • Rosangella Barbarán: congresista y extitular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
  • Carlos Neuhaus: Abogado, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).
  • Vladimiro Huaroc: expresidente regional de Junín y exjefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Socialesde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
  • Marco Vinelli: economista y coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular.
  • Luis Martín Carranza: exministro de Economía y Finanzas y expresidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
  • José Francisco Recoba: médico pediatra y jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.

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