El DNI es el único documento de identidad para votar en los comicios del domingo 12 de abril

De manera excepcional, se permitirá que los electores utilicen su DNI vencido, con el objetivo de no restringir la participación por la caducidad del documento - Créditos: Andina.

En el marco de las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en Perú, la presentación del documento nacional de identidad (DNI) será un requisito insoslayable para ejercer el derecho al voto.

De acuerdo con la normativa electoral y los protocolos establecidos por el sistema electoral, únicamente el DNI azul en formato físico y el DNI electrónico —en sus versiones 1.0, 2.0 o 3.0— son válidos para identificarse ante la mesa de sufragio.

La exhibición del documento es indispensable para que los miembros de mesa verifiquen los datos del elector y procedan a entregar la cédula de votación, con el objetivo de resguardar la transparencia y legalidad del proceso.

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Como medida excepcional para esta jornada, se permitirá que los ciudadanos puedan votar con su DNI aunque este se encuentre vencido. La disposición, anunciada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), busca garantizar la participación de todos los peruanos en las urnas y evitar que la caducidad del documento se convierta en un obstáculo para ejercer el sufragio.

Solo quienes cuenten con el DNI físico podrán ejercer su derecho al voto, ya que el sistema electoral no admite constancias, fotocopias ni otros documentos supletorios - Créditos: Andina.

Por otra parte, es fundamental aclarar que el C4 (Certificado de Inscripción), aunque acredita que el ciudadano figura en el Registro Único de Personas Naturales, no constituye un documento válido para votar ni reemplaza las funciones legales del DNI en las mesas de sufragio.

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Por tanto, quienes no cuenten con su documento físico no podrán participar en la jornada electoral, ya que la presentación del DNI es la única vía reconocida por el sistema para identificar a los votantes y autorizar la emisión del voto.

Los miembros de mesa, responsables de instalar las mesas de sufragio, supervisar el desarrollo de la votación y efectuar el conteo de votos, tienen la obligación de exigir el DNI físico a cada elector.

Esta medida asegura que solo las personas debidamente registradas participen en el proceso y que se preserve la integridad de la voluntad popular. La revisión minuciosa de los datos en el documento es clave para prevenir suplantaciones de identidad o irregularidades durante la jornada.

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Los miembros de mesa deben exigir la presentación del DNI físico, revisar detalladamente los datos y garantizar que solo los ciudadanos registrados participen, lo que fortalece la integridad y transparencia de la jornada electoral - Créditos: Andina.

¿Cómo evitar la pérdida del DNI?

Ante el incremento de desplazamientos por la proximidad de las elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha compartido recomendaciones para minimizar el riesgo de extraviar el DNI. La entidad sugiere resguardar el documento en billeteras o compartimentos con cierre, evitando transportarlo en bolsillos traseros o zonas de fácil acceso, especialmente en espacios concurridos.

Reniec enfatiza que el DNI debe presentarse únicamente cuando sea indispensable, ya que manipularlo innecesariamente incrementa las posibilidades de pérdida. También recomienda mantener el documento separado de dinero y tarjetas, con el fin de reducir el impacto en caso de robo o hurto.

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Como medida adicional, se aconseja disponer de una copia digital del DNI, ya sea en el teléfono móvil o almacenada en una cuenta de correo electrónico, recurso que puede facilitar gestiones en situaciones imprevistas. Estas acciones preventivas, aunque sencillas, pueden resultar decisivas para evitar contratiempos durante la jornada electoral.