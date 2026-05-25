Ignacio Buse reivindica su papel como representante de la peruanidad ante el mundo: “Para que Perú sea realmente bien visto”

Ignacio Buse no desaprovecha cada ocasión que tiene para resaltar su peruanidad. Crédito: ATP.

A sus cortos 22 años, Ignacio Buse ha dejado de ser una promesa para convertirse en una auténtica realidad y en el principal referente del tenis peruano en la élite mundial. Tras un ascenso meteórico que lo ha colocado en el puesto 31 del escalafón de la ATP, el ‘Colorado’ se tomó un tiempo para dialogar en exclusiva con el portal oficial de la ATP Tour.

Hacer historia para el deporte de su país es un privilegio que Buse asume con enorme madurez, reconociendo el fervor de los aficionados locales. “Es increíble. La gente en Perú es muy entusiasta. Ponen muchísimas expectativas, y ahora hay otra cosa que manejar. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Esta victoria es para Perú”, manifestó con emoción el tenista, quien reafirmó su compromiso de ejercer como un embajador cultural en el circuito.

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“He vivido toda mi vida en Perú y trato de expandir la cultura peruana a donde quiera que voy. Esté donde esté, voy a restaurantes peruanos. Intento hablar de Machu Picchu, de Costa, Sierra y Selva, y de cada ciudad. Intentaré ser un embajador peruano alrededor del mundo para que Perú sea realmente bien visto”.

El tenista peruano agradeció el gesto de 'Nole' y lo volvió a invitar a visitar Machu Picchu. (Video: ESPN)

Más allá de sus objetivos dentro del campo de juego, la raqueta número uno del país reveló que su mayor pasión fuera de las canchas está ligada a un fin social sumamente ambicioso: democratizar y masificar la práctica del deporte blanco en territorio nacional, emulando lo hecho por una leyenda sudamericana.

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“Uno de los grandes proyectos en los que quiero involucrarme es maximizar el tenis como deporte. Quiero hacer del tenis un deporte que pueda practicarse en cualquier rincón del Perú. Es una meta que quiero alcanzar en mi vida. Recuerdo que Guga Kuerten logró que eso ocurriera en Brasil. Así que yo quiero hacerlo en Perú”, confesó.

El éxito y el sentido de revolución no son ajenos en el entorno familiar del tenista, quien se deshizo en elogios al hablar de su tío, el célebre e internacionalmente reconocido chef Gastón Acurio, a quien considera una fuente de inspiración constante en su carrera. “Mi tío es mi ídolo. Él hizo una revolución en la gastronomía peruana. Por eso ahora los restaurantes peruanos tienen tanto valor. Formar parte de esta familia me llena de orgullo”, añadió Buse.

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Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP

Finalmente, al ser consultado sobre sus destinos ideales para vacacionar cuando el exigente calendario del circuito ATP le otorgue un respiro, el tenista dejó en claro que no piensa en playas exóticas ni en grandes metrópolis europeas, reafirmando su incondicional amor por el suelo que lo vio nacer.

“Quiero visitar distintas partes del Perú. Fui a Machu Picchu cuando era muy pequeño, pero quiero volver. Quiero ir al Lago Titicaca. Hay lugares tan increíbles en Perú que siento que necesito visitarlos cuando tenga tiempo libre. Espero poder hacerlo junto a mi familia”, concluyó el tenista nacional, un auténtico orgullo que sigue dejando la bandera en lo más alto del deporte internacional.

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Ignacio Buse se estrena en Roland Garros

Tras su paso por el ATP 500 de Hamburgo donde consiguió su primer título como profesional en la élite del tenis, Ignacio Buse dirá presente en la arcilla parisina. El peruano de 22 años firmará su debut absoluto en la arcilla de Roland Garros ese lunes 25 de mayo a las 07:30 horas (horario peruano) ante el ruso Andrey Rublev.

El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev se podrá ver por ESPN y Disney +

La expectativa a nivel nacional es total por el estreno de Ignacio Buse en el cuadro principal del Grand Slam francés, y las opciones para seguir el partido en vivo están completamente confirmadas. La transmisión oficial para el territorio peruano y toda Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN en televisión por cable.

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Asimismo, las alternativas digitales permitirán ver cada acción en directo desde cualquier dispositivo a través de las plataformas de streaming Disney Plus y Tennis TV. Esto garantiza una cobertura de alta calidad para no perderse ningún detalle del histórico enfrentamiento ante el moscovita Andrey Rublev.

Por su parte, los aficionados que busquen un minuto a minuto en tiempo real con análisis al instante contarán con una opción ideal en las plataformas web. Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y minuciosa de la participación del ‘Colorado’ sobre la arcilla del Bois de Boulogne.